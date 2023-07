Neue Spiele: Von Starfield bis Avatar: Frontiers of Pandora - der Spieleherbst 2023 wird heiß und voll

September: Der Starfield-Monat

Die erste Hälfte des Jahres ist rum und brachte schon einige Highlights zu Tragen, die 2023 vermutlich schon jetzt zu einem fantastischen Jahrgang machen: Von Knallern wieoder dem Remake vonbis hin zu Überraschungsbonbons wiewar bereits jede Menge dabei.Aber da hört es ja nicht auf, sondern in ein paar Wochen geht es noch einmal so richtig los:Mit einem geübten Blick voraus stellt sich die Frage: Wer zur Hölle soll das denn alles spielen?!Als Rollenspieler wird man demnächst richtig verwöhnt: Ist man gerade noch dabei, im August die Vollversion vonzu spielen, zumindest wenn man am PC aktiv ist, darf man im September direkt weitermachen mit. Trotz einiger anderer Releases im selben Monat, dazu gleich mehr, steht der September ganz im ZeichenDie Erwartungen sind riesig, denn immerhin hat Bethesda dafür auch kurzerhand einen-Nachfolger auf die lange Bank geschoben. Ein The Elder Scrolls 6 wird es vielleicht nur mit etwas Glück noch in diesem Jahrzehnt geben, also muss das Weltraum-Rollenspiel überzeugen – und dürfte ganz ohne Mods schon gut und gerne 100 Stunden und mehr Spielzeit in Anspruch nehmen.Aber Starfield ist ja nicht das einzige Spiel im September. Mitund den Early Access Starts vonundsteht noch mehr auf dem Zettel. Nicht zu vergessen, dass es mitauch noch eine Lizenzumsetzung gibt, die in den bisherigen Trailern einen durchaus vernüftigen Eindruck hinterlässt.Wo der September schon ordentlich Tempo vorgibt, wird es im Oktober zum Schaulaufen der großen Publisher: Innerhalb von nur zwei Wochen, die mitunter zu den ganz großen Namen zählen: Los geht es am 10. Oktober mitfür PC und die Xbox Series X | S, nur zwei Tage später schlägtauf. 24 Stunden darauf mischtmit, ehe sich am 17. Oktoberdazu gesellt.Nach einer erneut klitzekleinen Verschaufspause folgen am 20. Oktoberund, währendam 24. Oktober den heißen Oktober zu Ende bringt. Und da habe ich Spiele wieoder das neuenoch nicht mitgezählt.Ehrlich gesagt würde es mich kein bisschen überraschen, wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel noch kurzfristig zu einer Verschiebung kommt. Meine Augen sind da unter anderem auf Alan Wake 2 gerichtet, welches sich einer schwierigen Konkurrenz stellt – wieder einmal! Schon der erste Serienteil hatte seinerzeit das Unglück, in unmittelbarer Nähe vonstarten zu müssen und ging, wenig überraschend, vollkommen unter. Bleibt zu hoffen, dass dem Horror-Spiel dieses Mal solch ein Schicksal erspart bleibt.Während im September und November also um jede freie Minute von Spielern gekämpft wird, lässt es der November etwas ruhiger angehen. Miterscheint jedoch am 7. November noch das neue Action-Adventure von Don't Nod und zehn Tage später kommt es dann zu einem ganz verrückten Zweikampf.Am 17. November gibt es sowohl den Release von, eine Neuauflage des ehemals 1996 veröffentlichten, als auch. Zwei Spiele, die sich mit ihrer Ausrichtung als Rollenspiel mit taktischen, rundenbasierten Kämpfen gar nicht so unähnlich sind und zumindest ein Stück weit eine vergleichbare Zielgruppe ansprechen. Allerdings dürfte der Clash dennoch recht harmlos werden: Super Mario RPG erscheint natürlich nur für die Nintendo Switch, während Atlus mit dem nächsten Persona-Spin-Off alle anderen Plattformen bedienen kann. Kurios ist der Fall dennoch ein wenig.Ansonsten steht im November das Spiel mit einem der längsten Namen des Jahres vor der Tür:. Und angeblich soll ja auchtrotz Copyright-Streit erscheinen. Ich würde da persönlich aber ein wirklich dickes Fragezeichen anhängen.Im Winter- und Weihnachtsmonat ist dann wie alljährlich die Releasedichte viel, viel entspannter. Aktuell sind sogar nur zwei größere Namen vertreten:für die Nintendo Switch und das schon länger angekündigte. Vor allem Letzteres dürfte spannend werden, da die beiden James Cameron-Filme immerhin richtige Kassenschlager waren. Ob sich das auch in Videospiel-Form wiederholen lässt?Natürlich könnten bis Dezember noch einige Spiele mehr erscheinen: Einist für den Herbst ebenso angekündigt wieund vielleicht wird mein Kollege Jonas ganz überraschendbefreit. Darüber hinaus heißt es bisher noch, dassdieses Jahr erscheinen soll. Angesichts der weiterhin schwierigen Kriegslage in der Ukraine wird das allerdings von Tag zu Tag unrealistischer.Aber selbst wenn es diese Spiele nicht mehr schaffen: An Nachschub mangelt es in diesem Jahr ganz sicher nicht. Nur Zeit, die fehlt auf jeden Fall.