Neue Spiele: Die neuen Releases im August 2023 in der Übersicht

Neue Spiele im August 2023 in der Übersicht

Baldur's Gate 3 – 3. August 2023

Atlas Fallen – 10. August 2023

Moving Out 2 – 15. August 2023

Shadow Gambit: The Cursed Crew – 17. August 2023

Immortals of Aveum – 22. August 2023

Armored Core 6: Fires of Rubicon – 25. August 2023

Sea of Stars – 29. August 2023

Goodbye Volcano High – 29. August 2023

Kurz noch einmal durchatmen, denn die nächsten Wochen werden gewaltig: Imwird es richtig heiß. Nicht nur draußen, sondern auch dieschlagen zu und lassenfreudig in die Hände klatschen.Schließlich stehen mitundzwei heißerwartete Spiele vor der Tür, die euch zwischen 25 und 150 Stunden lang begeistern könnten. Aber auch das eine oder andere Indie-Highlight will im August euer Videospielherz erobern.Bevor wir aber auf die einzelnen Highlights im Detail eingehen, gibt es erst einmal eine Übersicht über die. Falls wir in der Liste etwas übersehen oder schlicht vergessen haben, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!Eigentlich sollte Baldur's Gate 3 nach über drei Jahren im Early Access erst am 31. August erscheinen, aber dann zog Entwickler Larian Studios den Release fast einen Monat nach vorne – zumindest für PC-Spieler. Die können jetzt schon am 3. August mit dem Rollenspiel-Schwergewicht loslegen, während. In beiden Fällen darf man sich aber auf eineinstellen.Zwischen 75 und 100 Stunden wird man laut den Entwicklern für einen normalen Durchgang benötigen, der unterwegs nur der Hauptstory und ein paar wenigen Nebenquests folgt. Wer so viel wie möglich sehen will,. Und selbst dann hat man noch längst nicht alles gesehen, dennkönnen zu neuen Quests oder Geheimnissen führen, die man vielleicht unterwegs verpasst hat. Dazu zählt übrigens schon die Wahl des eigenen Charakters oder ob man einen vorgefertigten Origin-Helden nimmt.Dreimal in Folge widmete sich Deck 13 dem Genre der Soulslikes, mit Atlas Fallen wagt sich das Frankfurter Team nun an eine neue Marke mit einem. In dem Action-Rollenspiel seid ihr in einer riesigen Wüste unterwegs, bei der ihr euch mit legendären Monstern anlegt und nach und nach Geheimnisse, Relikte sowie versunkene Schätze entdeckt.Eure Stärke in Atlas Fallen entstammt einem magischen Handschuh, der euch übernatürliche Kräfte verleiht. Dieser erlaubt es euch in Windeseile über Dünen zu sausen, mächtige Fähigkeiten einzusetzen und über verschiedene Essenzsteine euren Spielstil anzupassen. Die Geschichte und die Welt von Atlas Fallen müsst ihr übrigens nicht auf eigene Faust erkunden, sondern dürftauch mit einem Freund oder einer Freundin gemeinsam losziehen.Fans von Couch-Koop kommen im August ebenso auf ihre Kosten: In Moving Out 2 dürft ihr abermals mit bis zu drei weiteren Spielern einleiten. Die Betonung liegt dabei insbesondere auf dem Wort chaotisch, denn wirklich zaghaft geht ihr als sogenannter Furniture Arrangement and Relocation Technician nicht vor.Das liegt zum einen daran, dass euch ab und an die Physik im Wege steht und zum anderen, dass ihr unter Zeitdruck arbeitet. Schließlich soll die jeweilige Wohnung oder das Gebäude auch rechtzeitig geräumt sein – und dieses Mal geht es über verschiedene Portale auch in. Neu in Moving Out 2 ist derweil eine Unterstützung für Online-Multiplayer.Mitundhat Mimimi Games in den letzten Jahren gleich zweimal bewiesen, dass sie Echtzeit-Taktik im Stile vonbeherrschen. Mit Shadow Gambit: The Cursed Crew folgt man erneut diesem Weg, aber ist dieses Mal auch selbstständig als Publisher unterwegs. Und nachdem man zuvor schon Ninjas und Cowboys bediente, stehen jetztim Vordergrund.In einer alternativen, übernatürlichen Version der Karibik stellt ihr eine Crew zusammen, die zum Teil über mächtige Fähigkeiten verfügt. Zusammen mit dem Geisterschiff, welches ebenfalls ein paar spannende Tricks im Ärmel hat, gilt es fortan, die jeweils ihre eigene Sandbox darstellen und Taktikfüchsen freie Wahl lassen. Schlussendlich geht es darum, die fiese Inquisition zu besiegen und dafür greift ihr sogar auf Zeitmanipulation zurück.Ego-Shooter sind euch viel zu oft mit modernen Waffen vollgestopft? Dann ist vielleicht Immortals of Aveum eher euer Ding, denn im Depütspiel der Ascendant Studios dreht sich alles um. Als Kampfmagier Jak zieht ihr für das Königreich Lucium in den Kampf und legt euch in großen Schlachten mit zahlreichen Feinden an.Klingt erst einmal recht generisch, aber beim Kampfsystem offenbaren sich die Eigenheiten von Immortals of Aveum: Ihr beherrscht, die jeweils eigene Zauber umfassen. Mit roter Magie schleudert ihr dem Gegner etwa gewaltige Nahkampfangriffe entgegen, während euch die blaue Magie im Fernkampf hilft und grüne Zauber wiederum dem Erstellen von Illusionen dient. Die große Kunst wird es sein, dass ihr alle Arten flüssig miteinander kombiniert, während ihr euch nach und nach durch die Singleplayer-Kampagne zaubert.Den Namen From Software hat man in den letzten Jahren bei Spielen wieodergesehen. Doch das japanische Studio hatte vor seinem internationalen Durchbruch noch einige andere Marken im Gepäck, wie zum Beispiel. Nach langer Abstinenz widmet man sich jetzt mit Armored Core 6: Fires of Rubicon einem neuen Serienteil, der zwar, aber dennoch von jüngsten Erfahrungen profitieren soll.Im Kern lässt sich Armored Core 6 als Third-Person-Shooter beschreiben, bei dem ihr einen eigenen Kampfmech steuert und euch gegenbeweisen müsst. Zwischendurch dürft ihr euren Mech mit neuen Bauteilen und Waffen ausstatten und sogar individuell designen. Mehr Infos und wie sich das neue From Software-Spiel so schlägt, erfahrt ihr übrigens inWer zwischen Baldur's Gate 3 undnoch Zeit für ein weiteres Rollenspiel findet, sollte Sea of Stars im Blick behalten. Inspiriert von Klassikern wieoderwollen die Macher voneinmit fantasievoller Optik, spannenden Charakteren und rundenbasierten Kämpfen abliefern.Verzichten tun die Entwickler derweil auf Zufallskämpfe und auf ein klassisches Grid, dafür aber dürft ihr im Kampf eure Angriffe aktiv boosten, um mehr Schaden auszuteilen. Zu guter Letzt setzen die Entwickler viel Wert auf verschiedene Wege der Fortbewegung, weshalb ihr nicht nur herumlaufen und klettern, sondern zum Beispiel auch schwimmen könnt, um das eine oder andere Geheimnis zu entdecken. Sea of Stars erscheint übrigens amdirekt im Xbox Game Pass und auch bei PlayStation Plus Extra und Premium.Über drei Jahre nach der Ankündigung und einer zwischenzeitlichen Überarbeitung der Geschichte erscheint Goodbye Volcano High nun Ende August. Am grundlegenden Konzept derhat sich nichts geändert: Es geht um die Frage, was man machen würde, wenn man erfährt, dass die Welt kurz vor dem Untergang steht. Die Zeit mit Freunden verbringen? Den besten Song der Welt schreiben? Gesteht man seinem Schwarm endlich all seine Gefühle?Über all diese Dinge entscheidet ihr in Goodbye Volcano High selbst, während ihr in die Rolle von Fang schlüpft. Optisch ist die Visual Novel dabei recht ungewöhnlich, denn die Welt besteht komplett aus, die sich aber selbst eine moderne Gesellschaft aufgebaut haben. Dennoch droht ihnen der Untergang durch einen riesigen Meteoriten, weshalb die letzten Tage intensiv genutzt werden sollten.Ob das Ende der Welt mit Dino-Menschen, riesige Rollenspiele oder knallharte Mech-Action:Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!