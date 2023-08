Neue Spiele: Die wichtigsten Releases für den September 2023 in der Übersicht

Die neuen Spiele im September 2023 in der Übersicht

Starfield – 6. September 2023

Baldur’s Gate 3 – 6. September 2023

The Crew Motorfest – 14. September 2023

Lies of P – 19. September 2023

Mortal Kombat 1 – 19. September 2023

Payday 3 – 21. September 2023

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – 26. September 2023

EA Sports FC 24 – 29. September 2023

Kaum ist diein Köln und der August vorüber, geht es auch schon weiter mit vielen: Der September kann zwar als Vorbereitung für den knalligen Oktober angesehen werden, aber das eine oder andere Jahreshighlight steht schon in den nächsten Tagen bevor.Wir stellen euch wie gehabt dievor, darunter unter anderem ein Rollenspiel-Kracher, der DLC zuund ein Soulslike-Herausforderer. Hinzu kommt wie üblich das eine oder andere Indie-Kleinod, welches ihr nicht verpassen solltet. Vorhang auf für den September 2023.Wie jeden Monat möchten wir aber zuerst einen Überblick geben, welche Spiele überhaupt im September 2023 erscheinen. Dabei gilt: Falls wir einen Release übersehen oder schlichtweg vergessen haben, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.2018 das erste Mal angekündigt, 2022 vollständig enthüllt und anschließend deutlich verschoben: Nun ist die Zeit füraber gekommen. Ein Spiel,, dass es nicht nur für Bethesda, sondern auch für Microsoft unheimlich wichtig ist. Schließlich haben sich beide Firmen dazu entschlossen, Starfield einemvorzuziehen. Also heißt es: Weltraum und Fokus auf Schusswaffen, statt Fantasy und Feuerbällen. Im Kern soll Starfield aber all die Stärken bieten, die man von Bethesda kennt, sprich offene Sandbox-Welten, in denen ihr nicht schnurstracks der Hauptquest folgen müsst.Wie gut das funktioniert? Nun, das konnten wir bereits genau unter die Lupe nehmen. Wo die überraschenden Stärken des Rollenspiels liegen und warum es dennoch nicht auf ganzer Linie überzeugen mag, verraten wir euch in unserem großen Test zu Starfield. Wer selbst zu den Sternen fliegen möchte, kann das ab dem 1. September auf dem PC und der Xbox Series X | S mit der teuren Premium Edition in Angriff nehmen. Die Standard-Version gesellt sich am 6. September dazu.Wer hingegen weder PC noch Xbox hat, kann trotzdem seine Lebenszeit einem gewaltigen Rollenspiel opfern: Einen Monat nach der PC-Veröffentlichung erscheintauch für die PlayStation 5. Während wir technisch zu dessen Umsetzung noch nichts sagen können, wissen wir, dass euch inhaltlich ein echtes Brett erwartet. Entwickler Larian schöpft spielerisch und erzählerisch aus dem Vollen, wie wir unter anderemSchon zweimal konnten wir vorab The Crew Motorfest ausprobieren und: Unterhaltsames Rennspiel, welches aber sehr stark anerinnert. Auch in Hawaii, der Spielwelt vom dritten The Crew, erwartet euch ein Autofestival und eine feucht-fröhliche Partystimmung, die zum sonnigen Wetter und der Urlaubsatmosphäre passt. Ein wirkliches Feel-Good-Rennspiel, bei dem man schlicht Spaß haben soll.Rein spielerisch bleibt sich die Reihe derweil treu und liefert, bei dem die Autos gut auf der Straße kleben und die reale Physik weniger eine zentrale Rolle spielt. Gleichzeitig gibt es unzählige Autos, Playlisten, PvP-Möglichkeiten, Mini-Spiele auf der Strecke und vieles mehr. Praktisch: Wer bereitsintensiv gespielt hat, darf seine Fahrzeug-Sammlung in den Nachfolger übernehmen.Hätte man vor 10 Jahren behauptet, dass es 2023 ein Soulslike gibt, in dem Pinocchio in einer Welt unterwegs ist, die Gothic und Steampunk vermischt, dann hätte man das vermutlich als absurde Behauptung abgetan.ist aber genau das und interpretiert das Märchen rund um den Holzjungen auf seine ganz eigene Art und Weise. Auf der Suche nach Meister Gepetto kämpft ihr euch durch die Stadt Krat und ihren dem Wahnsinn verfallenen Bürgern.Rein spielerisch orientiert sich Lies of P stark an der Souls-Reihe undvon From Software. Es gibt also knallharte Bosskämpfe, in Gefechten muss auf Angriffsmuster bis in Detail geachtet werden und man selbst sollte möglichst hart zuschlagen. Eine Eigenheit von Pinocchio greifen die Entwickler ebenso auf: Erzählt ihr die Wahrheit oder lügt ihr euch ans Ziel? Die Entscheidung liegt ganz bei euch.Der Feuergott Liu Kang hat es satt: Fürentscheidet er sich dazu, ein neues Universum zu erschaffen. Frieden herrscht dort jedoch keineswegs, stattdessen wird sich auch trotz des Reboots wieder so lange geprügelt bis der letzte Milliliter Blut auf dem Asphalt landet. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn wie üblich scheut sich das Fighting Game der NetherRealm Studios nicht vor einer sehr übertriebenen Gewaltdarstellung.Die serientypischensind deshalb auch in Mortal Kombat 1 wieder mit an Bord und sorgen dafür, dass kein Körperteil auf dem anderen bleibt. Neu in der Serie sind die Kameo-Kämpfer, die euch im Kampf hilfreich zur Seite stehen. Ein wirkliches Tag-Team ergibt sich dadurch aber nicht, sondern eure Partner eilen nur temporär an eure Seite und sind nicht dauerhaft einwechselbar.war für Entwickler Overkill Software und die Starbreeze Studios ein wahrer Segen: Der Koop-Shooter war so immens erfolgreich, dass man trotz eines Totalflops wienicht gänzlich unterging. Im September will man mit Payday 3 wieder an die besseren Zeiten anknüpfen und lässt euch dafür erneut– entweder mit brachialer Waffengewalt und Geiselnahmen oder subtil mit leisem Vorgehen. Erfahrungsgemäß dürfte Letzteres aber kein Zuckerschlecken werden.Während Payday 3 nun technisch auf die Unreal Engine setzt, werden die spielerischen Kernelemente nur im Detail verfeinert. Unter anderem gibt es neue Gadgets und die Möglichkeit, Geiseln als Schutzschild zu nutzen. Zu guter Letzt sind die Räuber der Payday-Crew dieses Mal in New York City unterwegs und dort wird vor neuen Technologien, wie Kryptowährungen, nicht Halt gemacht.Fast drei Jahre ist der Release vonschon her. Seitdem hat Entwickler CD Projekt Red zahlreiche Patches nachgeschoben und das First-Person-Rollenspiel langsam, aber sicher auf ein wirklich gutes Niveau gebracht. Miterscheint in diesen Tagen jetzt der lang angekündigte DLC, der zugleich ein Abschluss ist. Danach werden sich die Entwickler dem Nachfolger widmen, derPhantom Liberty erzählt eine Geschichte, die parallel zur Haupthandlung von Cyberpunk 2077 stattfindet. Protagonist V weiß bereits über seine innige Verbindung zu Johnny Silverhand Bescheid und bekommt einen immens wichtigen Auftrag: Das Flugzeug der Präsidentin der New United States ist in Dog Town abgestürzt und sie muss gerettet werden. Hilfe gibt es von Solomoon Reed, der vondargestellt und gesprochen wird.Neuer Name, sonst ändert sich (fast) nichts: Statt FIFA heißt Electronic Arts' Fußballsimulation ab diesem Jahr. Dadurch muss zwar auf die offizielle WM und Klub-WM verzichtet werden, ansonsten bleibt es aber beim üppigen Lizenzpaket. Sämtliche großen Ligen, Vereine, Nationalmannschaften und Spieler sind fest an Bord und können von euch in den Spielen zum Sieg oder zur Niederlage geführt werden.Ansonsten gibt es wie gehabt: Im Karrieremodus soll die Taktik wichtiger werden, während im Ultimate Team nun auch Fußballerinnen mit an Bord sind. Auf dem Platz selbst gibt es verbesserte Animationen, eine realistischere Physik für Trikots und eben viele kleine Überarbeitungen. Eine Revolution wird EA Sports FC 24 trotz des Namenswechsels aller Voraussicht nach somit nicht werden.Die entscheidende Frage zum Schluss ist ebenfalls keine Revolution:Oder wartet ihr lieber auf den Oktober, der ebenfalls mit Neuerscheinungen nicht geizen wird? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!