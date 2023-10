Neue Spiele: Die neuen Releases für den Oktober 2023 in der Übersicht

Die neuen Spiele im Oktober 2023 in der Übersicht

Assassin's Creed Mirage – 5. Oktober 2023

Forza Motorsport – 10. Oktober 2023

Knallharte Duelle auf der Rennstrecke mit schicker Optik erwarten euch in Forza Motorsport.

Total War: Pharaoh – 11. Oktober 2023

Brennende Bäume können in Total War: Pharaoh schnell zum Bumerang für eure eigene Armee werden.

Lords of the Fallen – 13. Oktober 2023

Sonic Superstars – 17. Oktober 2023

Sonic Superstars setzt auf eine 3D-Optik, soll sich aber spielerisch trotzdem an Sonic Mania orientieren.

Super Mario Bros. Wonder – 20. Oktober 2023

Marvel's Spider-Man 2 – 20. Oktober 2023

Peter Parker bekommt im zweiten Spider-Man zumindest temporär ein paar besonders starke Kräfte.

Cities: Skylines 2 – 24. Oktober 2023

Ghostrunner 2 – 26. Oktober 2023

Wandläufe und schnelle Schnitte mit scharfen Schwertern sind auch in Ghostrunner 2 absoluter Alltag.

Alan Wake 2 – 27. Oktober 2023

Im Dunkeln ist gut Munkeln? Nun, in Alan Wake 2 sieht man das vielleicht etwas anders.

Wer dachte, dass dasnicht noch intensiver werden kann, wird imeines Besseren belehrt: In den nächsten Wochen erscheint einnach dem anderen, hinzu kommt derdes einen oder anderen. Eure Brieftasche und euer Backlog dürfte unter Umständen ganz schön leiden.Wie jeden Monat stellen wir euch auch im Oktober dievor. Dieses Mal könnt ihr euch auf die Fortsetzung des 13 Jahre alten, Superhelden im Doppelpack, das neue, eine riesige Städtebausimulation und noch so viel mehr einstellen. Darüber hinaus wagt sich ein berühmter italienischer Klempner in ein Abenteuer voller Wunder.Bevor wir aber die einzelnen Highlights vorstellen, folgt erst einmal unser gewohnter Überblick über alle wichtigen Spiele-Releases im Oktober 2023. Falls wir angesichts der Menge etwas übersehen oder vergessen haben, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.Nach drei großen, Action-Rollenspiel-artigen Ausflügen kehrt Ubisofts Vorzeigereihe in diesem Jahr ein Stück weit zu ihren Wurzeln zurück. Assassin's Creed Mirage versetzt euch ins, etwa zwischen 860 und 870 nach Christus. Dort schlüpft ihr in die Rolle von, den Fans vermutlich noch ausals Meister-Assassinen kennen. In Mirage geht es aber erst einmal um seinen Aufstieg innerhalb der Bruderschaft der Verborgenen.Spielerisch orientiert sich Mirage dabei am ehesten an, sprich es gibt zwar dennoch eine offene Spielwelt, aber die bezieht sich überwiegend auf Bagdad und die nähere Umgebung. Einen ganzen Kontinent werdet ihr nicht bereisen können. Zudem fährt Ubisoft die Rollenspiel-Aspekte herunter, setzt wieder verstärkt auf Attentatsmissionen mit Sandbox-Charakter undEigentlich kaum vorstellbar, aber tatsächlich wahr: Das letzte Forza Motorsport ist bereits sechs Jahre alt! Für den Nachfolger hat sich Entwickler Turn 10 deshalb einiges vorgenommen und vor allem unter der Haube stark an den Einzelteilen geschraubt. Das äußert sich zum einen in einer, auf der anderen Seite soll auch der Simulationsaspekt ausgebaut worden sein.Spielerisch bleibt sich die Reihe dennoch treu und bietet spannende Rad-an-Rad-Duelle auf, die entweder offiziell lizenziert oder fiktionaler Natur sind. Hinzu kommen, zahllose Einstellungsmöglichkeiten, eine umfassende Einzelspieler-Kampagne, Online-Rennen und vieles mehr.Nach dem China-Ausflug inwechselt Entwickler Creative Assembly mit seiner Strategie-Spiel-Reihe nun in das nächste Szenario: Das, genauer gesagt in die Bronzezeit der einstigen Hochkultur. Pharao Merenptah ist gerade verstorben, da liegt es nun an euch, den Zerfall des Reiches zu verhindern. Dafür schließt ihr euchan, entweder den Ägyptern, Kanaanitern oder Hethitern, und versucht euch zum neuen Herrscher aufzuschwingen.Spielerisch bleibt sich Total War: Pharaoh hingegen treu und bietet die gewohnte Mischung aus rundenbasierter Weltkarte und riesigen Echtzeit-Schlachten. Letztere sollen jedoch deutlichwerden, in dem etwa nun auch das Wetter einen strategischen Einfluss hat. So kann es zu Sandstürmen kommen oder Feuer sich aufgrund des Winds stärker ausbreiten, als eigentlich geplant.Der gleiche Name, ähnliche Spielidee, aber trotzdem eine andere Ausführung:ist wieder da. 2014 wurde das Soulslike noch vom deutschen Studio Deck 13 entwickelt, jetzt übernimmt die Fortsetzung das spanische Studio Hexworks. Obwohl Fortsetzung hier eher relativ zu sehen ist, denn das neue Lords of the Fallen spieltnach den Ereignissen des Vorgängers. Die meisten Verbindungen sind demnach eher lose zu sehen.Spielerisch hingegen erkundet ihr dieses Mal mit eurem selbsterstellten Helden sowohl das, kämpft gegen mächtige Bosse, dürft vermutlich sehr oft ins Gras beißen und erlebt eine recht düstere Atmosphäre. Zugeschlagen wird derweil mit Schwertern, Äxten oder etwas Magie, und zwar entweder im Singleplayer- oder zu zweit im Koop-Modus.Der Oktober könnte in diesem Jahr auch unter dem Motto "back to the 90's" laufen, denn seit langer Zeit kommt es wieder zum Duell zwischen zwei der bekanntesten Spiele-Maskottchen der Welt. Sega schickt seinen blauen Igel bereits am 17. Oktober für nahezu alle aktuellen Plattformen mit Sonic Superstars in den Ring, welches einwerden soll.Basierend auf dem Gameplay-Gerüst von Sonic Mania entführt euch Sonic Superstars in die Welt der Northstar Islands, wo ihr euch entweder als Sonic, Tails, Knuckles oder Amy mit Dr. Eggman, Fang und einem mysteriösen neue Antagonisten anlegt. Zur Hilfe kommen die, wodurch ihr Wasserfälle hochschwimmen oder eure Gestalt ändern könnt. Wer will kann Sonic Superstars auch immit bis zu drei Freunden erleben.Drei Tage später folgt dann Nintendos Konter mit Super Mario Bros. Wonder, welches ebenfalls einmit modernen Twist undist. Zwar geht es auch hier klassisch von A nach B, während ihr unterwegs Münzen sammelt, über Abgründe und dem einen oder anderen Feind auf den Kopf springt und vielleicht sogar Geheimnisse aufdeckt.Der Clou? Die neue, die in jedem Level dafür sorgt, dass etwas Abgedrehtes passiert: Röhren bewegen sich, eine Herde von Gallopteros stürmt heran oder die gesamte Welt steht auf einmal Kopf. Als wäre das noch nicht genug gibt es, wodurch ihr euch zum Beispiel in einen Elefanten verwandeln oder Seifenblasen verschießen könnt.Während bei Mario und Sonic viel gerannt wird, schwingt es sich auf der PlayStation 5 gleich doppelt: Peter Parker und Miles Morales schlüpfen in Marvel's Spider-Man 2 gemeinsam in ihr Superhelden-Outfit, um. Letztere umfassen im Nachfolger des 2018 veröffentlichten ersten Serienteilsund. Mit wem sich der Symbiont verbindet, ist übrigens noch ein großes Geheimnis, denn es wird garantiert nicht Eddie Brock sein, wie Insomniac Games bereits klarstellte.In Sachen Spielmechaniken wird Marvel's Spider-Man 2 derweil eine Evolution mit wenigen, dafür gezielt eingesetzten Neuerungen. Unter anderem könnt ihr nun eineneinsetzen, um euch noch schneller durch die Stadt, die neben Manhattan nun auch Brooklyn und Queens umfasst, zu bewegen. Darüber hinaus erhält mindestens Peter Parker zwischenzeitlich ein paar besonders starke Fähigkeiten durch die Verschmelzung mit dem Symbionten, während Miles ebenso technisch aufrüsten darf. Vor kurzem konnten wir bereits selbst einen Blick auf den doppelten Spidey werfen undIn die Oktober-Reihe der Sequels reiht sich auch Cities: Skylines 2 ein, welches nach jahrelanger Entwicklung den Release findet. Für den Nachfolger hat das finnische Sudio Colossal Order ebenfallsim Editor, dafür aber jede Menge nachvollziehbare Ideen und Verbesserungen parat. Neben der offensichtlich schickeren Grafik gibt es auch viel mehr Platz zum bauen:, um die Stadt eurer Träume aus dem Boden zu stampfen.Bis jedoch eine Großstadt entsteht, müssen erst einmal, Straßen gezogen, sowie eine Strom- und Wasserversorgung sichergestellt werden. Darüber hinaus sollten Schulen, Polizeistationen, Feuerwachen, Friedhöfe und so weiter gebaut werden, um Stück für Stück die Bevölkerung glücklich zu stellen. Nicht zu vergessen, dass man nun von Haus auserzeugen und Service-Gebäude mit sinnvollen Upgrades verbessern kann.bereits einen wirklich guten Eindruck.mit der Erweiterunglässt euch noch nicht genug zum Cyborg-Ninja werden? Dann kommt ihr vielleicht mit Ghostrunner 2 auf eure Kosten, sofern ihr eine gehörigemitbringt. Schließlich bleibt sich der Nachfolger zum Überraschungshit 2020 in vielen Punkten treu, weshalb erneut jeder Treffer sofort tödlich ist. Es gilt sich, den Gegebenheiten des Levels anzupassen und bei jedem Ableben, etwas besser zu werden.Für Ghostrunner 2 versprechen die Entwickler, mit denen ihr noch stärker das rasante Ninja-Erlebnis ausleben könnt. Außerdem ist man zwischenzeitlich mit einem Motorrad unterwegs, darf sich überfreuen und einem treibenden Soundtrack lauschen.Den Schlusspunkt für die großen Highlights im Oktober setzt ein alter Bekannter, der noch vor 13 Jahren einer großer Xbox-Hoffnungsträger war:. Jahrelang kämpfte Entwickler Remedy für eine Fortsetzung, ehe man mit Epic Games einen Publisher fand, der das Projekt finanzierte. Nun will Creative Director Sam Lake mit seinem Team die eigene Vision einesin die Realität umsetzen und gleichzeitig das eigene Universum, bestehend ausund dem ersten Alan Wake, weiter ausbauen.Aus diesem Grund wird man in Alan Wake 2 nicht nur den gleichnamigen Protagonisten, der in einer dunklen, sehr düsterengefangen ist, spielen. Stattdessen dienst als zweite Heldin die FBI-Profilerin Saga Anderson, die im wohlbekannten Örtchen Bright Falls einen merkwürdigen Fall vonaufklären soll. Dabei gerät sie jedoch Stück für Stück in das Schlamassel, welches bereits den unglücklichen Schriftsteller Alan Wake plagt.Im Oktober kommt es wirklich zur Qual der Wahl, denn das Angebot an neuen Releases ist groß und vielfältig. Aus diesem Grund unsere übliche Frage:Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare!