Neue Spiele: Die neuen Releases für November 2023 in der Übersicht

Die neuen Spiele im November 2023 in der Übersicht

The Talos Principle 2 – 2. November 2023

EA Sports WRC – 3. November

Football Manager 2024 – 6. November 2023

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erases His Name – 9. November 2023

Call of Duty: Modern Warfare 3 – 10. November 2023

Persona 5 Tactica – 17. November 2023

Super Mario RPG – 17. November 2023

Nach zwei bis zum Anschlag gefüllten Monaten läutet sich so langsam eine kleine Ruhephase ein: Imerscheinen gar nicht mehr so viele. Trotzdem gibt es den einen oder anderen, den ihr vielleicht auf eure Wunschliste packen solltet.Immerhin stehtbald vor der Tür und vielleicht lässt sich schon jetzt das eine oder andere Geschenk für den, dieoderins Visier nehmen. Unter anderem steht ein Nunutastisches Abenteuer, die Rückkehr einer Action-Legende, das nächsteund ein Spiel, bei dem eure grauen Zellen strapaziert werden, auf dem Plan.Bevor in die einzelnen Highlights abtauchen, gibt es erst einmal unseren großen Überblick zu den. Falls wir in unserer Liste etwas übersehen oder vergessen haben, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.2014 sorgten die Macher vonfür rauchende Köpfe und das ganz ohne Waffen:war vor neun Jahren eines der besten Rätselspiele des Jahres und konnte sich in all der Zeitverdienen. Nun steht der Nachfolger vor der Tür, welcher ein weiteres Mal aus der Feder von Jonas Kyratzes und Tom Jubert stammt, die sich bereits für den Vorgänger ausgezeichnet haben.will zahllose Rätsel mit neuen Möglichkeiten bieten, eine "zum Nachdenken anregende, charaktergetriebene interaktive Erzählung mit mehreren Enden" liefern und euch, in der ihr mehr als nur eure grauen Zellen anstregen müsst. So erkundet ihr eine Stadt am Rande eines Paradigmenwechsels und eine mysteriöse Insel, auf der laut Entwicklerangaben der Schlüssel zur Zukunft wartet. Was es damit genau auf sich hat, erfahrt ihr bereits Anfang November.Vier Jahre istschon her, seitdem hat sich ein bisschen was bei Codemasters getan: EA kaufte das britische Studio und holte gleichzeitig die offizielle WRC-Lizenz an Bord. Statt einem neuen Dirt Rally folgt nun also, welches aber im Kern auf der Basis der früheren Rennspielsimulation aufbaut. Die größte Neuerung ist übrigens die Engine, denn statt dem von Codemasters in Eigenregie entwickelten Ego-Grundgerüst kommt nun diezum Einsatz.Ansonsten erwartet euch aber all das, was man von einem Rally-Rennspiel erwartet: Es wird gegen die Zeit auf den wohl härtesten Strecken der Welt gefahren, ihr dürft euer eigenes Auto zusammenbauen und auf dem PC sogar alleserleben. Letzteres wird aber erst mit einem Patch implementiert, der nach dem Release veröffentlicht wird.Was für die einen der alljährliche FIFA- beziehungsweise nun EA Sports FC-Release ist, ist für andere der. Mit dergibt es das gewohnte Lizenzpaket und wie immer geht es darum, entweder euren selbstgegründeten Verein oder eines der bekannten Teams der Welt zur Spitze zu führen. Es müssen Transfers eingeleitet, das Training angepasst und die beste Aufstellung festgelegt werden, damit das Team auf dem Platz den Sieg davon trägt.Allzu viele Neuerungen gibt es in diesem Jahr beim Football Manager 2024 allerdings nicht. Das Team von Sports Interactive verspricht aber verbesserte Spielerbewegungen, eineund eine schönere Beleuchtung, die sich vor allem in den Highlights zeigen soll. Außerdem führt man die Rolle des inversen Außenverteidigers offiziell ein und bringt Berater dazu, mehr Einfluss auf den Transfermarkt zu haben.In diesem Jahr liefert Sega noch ein Spiel ab, dessen Name eine ungewöhnliche Länge hat: Inschlüpft ihr abermals in die Rolle von, der zum Schutz seiner Familie seinen Tod vortäuschte. Allerdings droht seine Deckung aufzufliegen, weshalb Kiryu unter dem Namen Joryu die Flucht in die Offensive sucht und sich auf den Weg macht, eine mysteröse Person zu finden.Anders als inerwartet euch wieder das actionreiche Echtzeit-Kampfsystem aus den früheren Yakuza-Spielen. Allerdings kann Kazuma zwei verschiedene Stile zu seinem Vorteil einsetzen, um die zahlreichen Feinde in ihre Schranken zu weisen. Infindet ihr darüber hinaus wieder jede Menge Nebenaktivitäten und Minispiele, um die Zeit zu vertreiben.Erst angeblich als DLC geplant, dann als größeres Premium-Addon, aber am Ende ist es doch ein eigenständiges Spiel geworden: Die Rede ist natürlich von, welches nur zwölf Monate nach dem zweiten Teil erscheint. Mit an Bord ist eine, in der es die Taskforce 141 rund um Captain Price mit dem Kriegsverbrecher Vladimir Makarov zu tun bekommt. Derweil steuert Treyarch einenbei, der auf den bislang größten Karten der Spielereihe stattfinden soll.Kernpunkt des neuen Modern Warfare ist aber wie immer der Mehrspieler-Modus, der ein ganzes Stück nach Remake klingt. Zwar gibt es zum Release, die stammen aber allesamt aus dem originalenvon 2009. Zwölf komplett neue Karten soll es erst in den Saisons nach der Veröffentlichung geben.Während ein wirklich neues Persona-Rollenspiel noch auf sich warten lässt, geht es in diesen Tagen mit einem weiteren Spin-Off der Phatomdiebe weiter. Inlandet die buntgemischte Truppe unfreiwillig in einem, welches von einem Tyrannen dominiert wird. Kurz bevor Joker und seine Freunde von den ansässigen Legionären in Gewahrsam genommen werden, erhalten sie Hilfe von der Rebellion Erina, die mit den Phantomdieben etwas Großes plant.Spielerisch ist Persona 5 Tactica eine Mischung aus, bei dem ihr euch schrittweise über das Schlachtfeld bewegt und Züge genau planen solltet. Optisch präsentiert sich der neue Ableger mit einem bunten und zuweilen überzeichneten Chibi-Look.1996 hüpfte Mario auf dem SNES nicht nur von A nach B, sondern auch ins Rollenspiel-Genre unter der Führung von Square:war geboren. Zumindest in Japan und den USA, denn in Europa erschien der eher ungewöhnliche Mario-Ausflug erst 2008 mithilfe der Virtual Console auf der Wii. 1996 hüpfte Mario auf dem SNES nicht nur von A nach B, sondern auch ins Rollenspiel-Genre unter der Führung von Square:war geboren. Zumindest in Japan und den USA, denn in Europa erschien der eher ungewöhnliche Mario-Ausflug erst 2008 mithilfe der Virtual Console auf der Wii. Nun folgt ein Remake vonfür die Nintendo Switch, in der ihr abermals Mario und seine Freunde aufbegleitet.Statt auf seine Feinde in klassischer Art und Weise zu springen, müsst ihr in Super Mario RPG rundenbasierte Kämpfe schlagen, wobei es unter anderem auf das Timing der Angriffe ankommt. Drückt ihr nämlich die richtige Taste im perfekten Moment, könnt ihr eure Attacken verstärken. Gleichzeitig solltet ihr aber aufpassen, dass eure Lebenspunkte nicht auf 0 sinken. Das Remake setzt dabei in erster Linie auf eine, wobei auch der Soundtrack neu aufgenommen wurde.