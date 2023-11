Neue Spiele: Die neuen und wichtigsten Releases im Dezember 2023 im Überblick

Die neuen Spiele im Dezember 2023 in der Übersicht

Batman Arkham Trilogy – 1. Dezember 2023

Warhammer 40.000: Rogue Trader – 7. Dezember 2023

Avatar: Frontiers of Pandora – 7. Dezember

Pioneers of Pagonia – 13. Dezember

Es ist schwer zu glauben, aber dasgeht zu Ende. Mit demschneit sich der letzte Monat vor die Tür, was traditionsgemäß bedeutet: Diesind nicht zahlreich, aber auf jeden Fall vorhanden.Während vor allem die letzten Monate ein Schaulaufen von AAA-Spielen war, ist der Dezember 2023 eine Ecke gemütlicher. Angesichts des bevorstehenden Weihnachtsfestes ist das aber vermutlich gar nichts so negatives, zudem trotzdem noch eineuer bereits vom Glühwein erwärmtes Herz erobern möchte.Bevor wir aber auf die einzelnen Highlights des Dezember 2023 eingehen, folgt erst einmal unsere gewohnte Übersicht, über die. Falls wir dabei einen Titel übersehen oder schlichweg unabsichtlich vergessen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare.Den Dezember eröffnet der Dunkle Rächer von DC mit seiner wohl besten Videospiel-Umsetzung: Die Batman Arkham Trilogy flattert auf die Nintendo Switch. Im Detail erhaltet ihr mit dem Kauf die portierten Versionen vonund, die einst beim britischen Studio Rocksteady entstanden sind.Dort ist man derzeit allerdings mit der Entwicklung vonbeschäftigt, weshalb für die technische Umsetzung der Batman-Spiele Turn Me Up Games beauftragt wurde. Die haben bereits einiges an Erfahrung sammeln können, haben sie doch unter anderemsowie dieauf Nintendos Konsolenhybrid gebracht. Inhaltlich sind übrigens bei der Batman Arkham Trilogy alle DLCs mit an Bord, wobei die Einzelhandelsversion lediglich ein Spiel auf der Cartridge enthält. Die anderen beiden müssen separat heruntergeladen werden.Das durchaus starke Videospieljahr endet noch einmal mit einem echten Spielzeit-Killer, dennquetscht sich gerade noch so durch das Tor. Das erste klassische,im Universum von Warhammer 40k stammt aus der Feder von Owlcat Games, die sich bereits mitundeinen Namen gemacht haben.Als Freihändlerin erkundet ihr mit eurer Crew die Koronus Expanse, legt euch mit unzähligen Feinden an und erkundet eine Region, die ganz am Rande des Imperiums liegt. Wie für ein Rollenspiel üblich,, die sich unmittelbar oder erst langfristig auswirken. Dazu zählt auch die Frage, ob ihr dem Gottimperator die Treue schwört oder diesen hintergeht.Filmstudios schwören auf, denn der Regisseur ist fast schon so etwas wie eine Garantie für Verkaufsrekorde: Die beiden Avatar-Filme des Kanadiers haben weltweitin die Kassen gespült. Ein kleines Stück von diesem Kuchen will auch Ubisoft abhaben, weshalb man mit Avatar: Frontiers of Pandora nun das bereits zweite Spiel basierend auf dem Franchise veröffentlicht.Dieses Mal übernimmt aber Massive Games die Entwicklung, welche zuvor bereits sehr erfolgreich die-Marke umgesetzt haben. Nun geht es in Avatar: Frontiers of Pandora auf den Heimatplaneten der Na'vi, wo ihr entweder imaus der Ego-Perspektive eine neue Geschichte aus der Sicht der blauhäutigen Bewohner erlebt. Inerfahrt ihr,geschlagen hat.Eigentlich wolltemit Ubisoft ein neuesentwickeln, aber im Laufe der Zeit trennten sich die Wege. Nun meldet sich das Urgestein trotzdem zurück: Mitwidmet er sich wieder einmal der, die er einst mitbegründet hat. Und im Kern ist Pioneers of Pagonia auch ein neues Siedler-Spiel, es heißt es halt nur nicht so und sieht auch ein wenig anders aus.Dem spielerischen Kernprinzip bleibt das Team rund um Wertich aber treu. Ihr dürft euch also auf Warenketten und eineneinstellen. Vorerst allerdings nur im Early Access und ohne eine richtige Story-Kampagne. Singleplayer-Missionen gibt es aber trotzdem.Und das war es mit den. Steht eines der vorgestellten Spiele auf eurem Weihnachtswunschzettel oder habt ihr wie Jonas vor,