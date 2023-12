Neue Spiele: Auf diese Neuveröffentlichungen freuen wir uns 2024 ganz besonders

Sören - Hades II

Jonas – Elden Ring: Shadow of the Erdtree





Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw



— ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Gerrit – The Plucky Squire

Anny - Final Fantasy 7: Rebirth

Jonas – Persona 3 Reload

Sören - Windblown

Gerrit – Hollow Knight: Silksong

Anny - Banishers: Ghosts of New Eden

und, jetzt richtet sich der Blick bereits auf die nächsten zwölf Monate. Wirdan das qualitative Niveau anschließen oder führt der Weg in eine ganz andere Richtung? Das ist, Stand heute, natürlich reine Spekulation.Nichtsdestotrotz gibt es bereits für 2024 das, bei dem es uns im Controller-, Tastatur- oder Maus-Finger juckt. Und selbst wenn noch nichts in Stein gemeißelt ist, bleibt die Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr vielleicht endlich wieder ein Lebenszeichen von dem einen oder anderen Titel zu Gesicht bekommen.Mitkonnte ich in der Regel nie groß etwas anfangen.oder? Ausprobiert, aber für kaum spaßig empfunden und beiseitegelegt. Vielleicht einfach nicht mein Genre, soll ja vorkommen. Umso enttäuschter war ich, als Ende 2018 Supergiant Gamesankündigte. Aus der Feder der- und-Macher kommt also nun auch ein Roguelite-Spiel? Dann auch noch zeitexklusiv im Epic Games Store?Wir schreiben den 17. September 2020. Nach einer langen Zeit im Early Access erscheint die Vollversion von Hades und erhält weltweit unfassbar gute Bewertungen. Selbst hier bei 4Players heißt es im Test, dass. Vielleicht habe ich beim Reveal zu schnell geurteilt? Also hieß es selbst probieren – und zack warenmit Zagreus und der Unterwelt verbracht sowie alle Steam-Achievements freigeschaltet. Von Teil 2 erwarte ich nicht weniger als ein, fantastische Charaktere und ein Artstyle, der mit zu dem Besten der Industrie gehört. Einziger Wermutstropfen? Vorerst wird Hades 2 erneut nur imerscheinen, aber immerhin dieses Mal auch von Anfang an bei Steam.Fast zwei Jahre ist der Release vonmittlerweile schon her und auch wenn michüber die seitdem andauernde From Software-Durststrecke ein wenig hinweggetröstet hat, könnte ich langsam wirklich wiedermit klirrenden Schwertern statt fliegender Mechs gebrauchen. Dass der Open World-Titel der-Macher einen DLC mit dem Namenbekommt, steht schon seit einiger Zeit fest, nur auf einen Release-Termin warte ich bislang vergeblich – auch wenn der 2024 bestimmt erscheint, ganz sicher!Und wenn es dann so weit ist, erwarte ich angesichts vergangener DLC-Veröffentlichungen nichts Geringeres als die Crème de la Crème der Bosskämpfe. Nachundweiß ich schließlich, dass sich in den kostenpflichtigen Erweiterungen stets die herausforderndsten, aber auch dieverstecken und wenn ich einen Wunsch an Elden Ring: Shadow of the Erdtree habe, dann, dass man mir virtuell wieder gepflegt den Hintern versohlt. Dazu noch ein oder zwei neue Gebiete mit ausgearbeitetem Level-Design, bei der sich Abkürzungen und Verzweigungen die Hand reichen, und mein From Software-Hunger ist für ein weiteres Jahr gestillt.Was die Dichte an großen Spiele-Releases angeht, wird es in naher Zukunft wahrscheinlich kein Jahr mit 2023 aufnehmen können. Und wenn ich in das kommende Spielejahr blicke, sehe ich auch tatsächlich wenig große Titel, die meinwecken, dafür umso mehr kleinere. Seit der gamescom hab ich zum Beispiel ein neugieriges Auge aufgeworfen. Mir gefallen Spiele, die auf eine ungewohnte Spielmechanik setzen, auf Anhieb.In The Plucky Squire steuert ihr eine Heldengruppe in klassischer. Wer einstgespielt hat, wird bei dem Charakterdesign sofort erkennen, dass da die gleichen Macher die Hände im Spiel hatten. Was wie ein Retro-Zeldalike mit gelegentlichen Jump’n’Run-Passagen aussieht, ändert sich spätestens, wenn ihr den Rand der Levels erreicht; dann nämlich können die Charaktere, deren Abenteuer sich die ganze Zeit, diesem bei gleichzeitigem Wechsel in die 3D-Perspektive entspringen.Der Trailer verspricht eine Menge, einen bunten und fröhlichen Look und ein paar charmante und niedliche Charaktere. Die däumlinggroßen Helden stellen sich in einem Bauklötzchenlabyrinth gegen fiese Käfer, klettern durch ein Puppenhaus und eineund entdecken ein ganzes Wunderland von einem Kinderzimmer. Auf mich macht das einen sehr kurzweiligen Eindruck, der gut ein paar spaßige Abende füllen kann.2024 erscheint mitder zweite Teil des Remakes eines. Teil 1 habe ich bereits 2020 gespielt und war sofort verliebt in Grafik, Story und Charaktere – besonders Aerith, Cloud, Red XIII und Tifa haben es mir angetan und ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen und zu erfahren, wie es weitergeht.Das Spiel greift die Geschichte des Vorgängers auf und führt die Protagonisten heraus aus der Stadt Midgar, wo sie sich durch die riesige Welt Gaias kämpfen. Die Entwickler versprechen dabei rund. Neu ist, dass man nun den Antagonisten Sephiroth im Kampf steuern kann, wie ich in einer Demo bereits testen durfte.Dasin Rebirth ist, wie auch schon im Vorgänger, eine Kombination aus Kommandos und Echtzeit. Ihr schlagt auf euren Gegner ein, könnt aber auch jederzeit stoppen, um eine physische oder magische Attacke auszuwählen. Bosskämpfe ziehen sich, wie für die Reihe üblich, in die Länge, wobei sie hoffentlich auch im kommenden Teil spannend bleiben.Nachdem ichdieses Jahr zum dritten Mal beendet habe, wird es endlich Zeit für etwas Neues und da kommt mirgerade recht. Weil ich das Rollenspiel damals verpasst habe und mich noch nicht dazu aufraffen konnte, den 2023 veröffentlichten Port des Originals anzuwerfen, ist dienämlich die perfekte Gelegenheit, endlich mit Makoto Yuki und seiner schattenschlachtenden Crew vom S.E.E.S. in die Tiefen des Tartarus hinabzusteigen. Der größte Grund zur Freude? Natürlich diedes einst auf der PlayStation 2 ansässigen Titels.Die schlägt nämlich ganz und gar in die Kerbe von Persona 5 und offenbart im kleinen Fingerin der ganzen Hand besitzt. Statt rot und schwarz taucht Persona 3 Reload Textboxen, Untermenüs und Lebensleisten in verschiedene Blautöne, setzt sonst aber auf die gewohnt grandiosen Übergänge und auch Charaktere, Gegner und Umgebungen wurden für die Rundumsanierung natürlich in ein zeitgemäßes Gewand gehüllt. Das Konzept eineslöst in mir zwar noch ein kleines bisschen Skepsis aus, doch das süchtig machende Kampfsystem und die fantastische Präsentation werden mich ab dem 2. Februar sicherlich in seinen Bann ziehen.Moment mal, habe ich nicht gerade geschrieben, dass michnie groß interessiert haben und jetzt freue ich mich 2024 gleich auf zwei Genrevertreter? Ja, liebe Leser, die Welt ist manchmal komisch, aber ich kann ja auch nichts dafür, dass neben Hades 2 nächstes Jahr auch das neue Spiel der-Macher erscheint. Übrigens ebenfalls erst im Early Access, was diesenin zweifacher Hinsicht verrückt erscheinen lässt.Während ich beinach der etwas enttäuschenden gamescom-Präsentation vorsichtig geworden bin undsowieso ein schwieriger Fall werden dürfte, bin ich beieigentlich ganz zuversichtlich. Klar, die Pixel-Optik von Dead Cells weicht einemund man kann neuerdings mit bis zu zwei Freunden losziehen, aber darüber hinaus scheint Entwickler Motion Twin sein Handwerk nicht verlernt zu haben. Die kurzen Gameplay-Szenen im Ankündigungstrailer zeigen bereits ein, gewaltige Kombos und einen Dash-Move, bei dem selbst so manches Sega-Maskottchen grün vor Neid wird.Außerdem versprechen die Entwickler, zahlreiche Geheimnisse und eine Vielzahl von Waffen, die man nach und nach freischaltet, in dem man die Erinnerungen gefallener Krieger in sich aufnimmt. Klingt für mich gut genug, dass ich mich auf den Start im Early Access freue – und immerhin hat auch Dead Cells die Probephase schlussendlich sehr gutgetan.Viele können es wahrscheinlich gar nicht mehr hören und wagen erst, konkret dieses Spiel auf die Wunschliste zu setzen, wenn auch nur im Ansatz ein Veröffentlichungszeitraum bestätigt wird. Aberund werde nicht müde, zu glauben, dass das nächste Jahr das Jahr vonwird. Bereits 2019 angekündigt und zunächst als DLC geplant, wurde der Nachfolger zum populären Metroidvaniaschnell zu groß und zu einem Nachfolger statt einer Erweiterung umfunktioniert. Den Titel deshatte es schon 2022 bekommen und Entwickler Team Cherry hatte eigentlich fest mit einem Release im ersten Halbjahr 2023 gerechnet.Nun warten wir immer noch und haben außer einem sehr, der aber auch schon über eineinhalb Jahre auf dem Buckel hat, und einigen sehr schönen Chrarakter-Artworks nicht viel Neues. Klar, die Entwickler wollen lieber Infos bekannt geben, wenn sie was Handfestes haben, anstatt Fans immer nur anzuteasern und vertrösten zu müssen, das ehrt Team Cherry.Sicher scheint jedenfalls, dass die Welt von Silksong, in der wir mit Hornet durch ein weiteres zauberhaftes Käferreich streifen, gutwie die des Vorgängers. Das klingt schon wieder zu gut, um wahr zu sein. Und je länger es dauert, desto höher werden naturgemäß meine Erwartungen. Gleichzeitig wünsche ich mir einfach, dass mich das Spiel nur auf dem gleichen Level fesselt wie Hollow Knight. Das würde mir schon genügen.Ein filmreifes und emotionales, dem Entwickler von, ist genau das, was ich 2024 brauche. Mitkommt im Februar ein Titel heraus, auf den ich mich schon dieses Jahr gefreut hatte. Doch man verschob Banishers, was dem Spiel vermutlich guttat.Das Setting ist New Eden im Jahr 1695, wo die Protagonisten sich in diebegeben. Spieler schlüpfen in die Rolle von zwei Geisterjägern, die nicht nur Kollegen, sondern auch einsind. Antea Duarte und Red mac Raith müssen gegen gruselige Erscheinungen kämpfen und sie zurück ins Jenseits befördern. Beide Figuren haben jeweils unterschiedliche Fähigkeiten, die ihr kombiniert, um gelegentliche Rätsel zu lösen.Dabei kann man, wie in ähnlichen Titeln,, die den Verlauf der Story beeinflussen. Banishers: Ghosts of New Eden ähnelt somit gleichzeitig Life is Strange, aber auchund– alles Titel, die mir persönlich sehr gefallen. Ich freue mich auf eine emotionale Story mit dramatischen Plottwists, aber auch gruseligen Momenten wegen des Horror-Fantasy-Settings.Das waren unsere– wie sieht es bei euch aus? Gibt es bereits jetzt den einen oder anderen Titel, den ihr für das kommende Jahr ins Auge gefasst habt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare., verraten wir derweil an anderer Stelle.