Neue Spiele: Die wichtigsten Releases im Januar 2024 im Überblick

Die neuen Spiele im Januar 2024 im Überblick

Prince of Persia: The Lost Crown – 18. Januar 2024

Enshrouded

Like a Dragon: Infinite Wealth

Tekken 8

Ein neues Jahr, das heißt:sind im Anmarsch, verteilt über zwölf satte Monate. Den Anfang macht, wer hätte es gedacht, natürlich der, bei dem sich die Publisher und Entwickler so langsam aus dem wohlverdienten Urlaub zurückmelden.Das ganze große Schaulaufen ist der erste Monat des Jahres noch nicht. Nichtsdestotrotz gibt es die Rückkehr einer alten Ubisoft-Marke, währendundin die nächste Runde starten. Was euch sonst noch an neuen Spielen erwartet? Wir haben diefür euch.Für unser monatliches Format gab es keine Neujahrsvorsätze, weshalb wir euch zuerst einengewähren. Wie immer gilt: Falls wir einen Titel übersehen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare.Eine lange Zeit hat Ubisoft seinen eigenen Prinzen zugunsten vonvernachlässigt. Jetzt wird ihm aber endlich wieder etwas mehr Liebe zuteil: Zum einen ist einin Arbeit, zum anderen gibt es jetzt ein Metroidvania-Abenteuer. Trotz des Titelsspielt man in diesem aber nicht den Prinzen, sondern Sargon, ein Mitglied einer persischen Elitetruppe, die den Auftrag bekommt, denzurückzubringen.Natürlich ist das kein einfacher Job, bei dem man nur mal schnell von A nach B reisen muss. Stattdessen müsst ihr euch mit Sargon gegenund noch. Genretypisch gilt es außerdem neue Fähigkeiten und Waffen freizuschalten, mit denen ihr dann nach und nach neue Gebiete betreten könnt.als auch bei einem separaten Anspielevent hinterließ Prince of Persia: The Lost Crown bereits gute Eindrücke. Ob die Vollversion dieses Niveau halten kann, wird der Test zeigen.Survival-Fans hatten es im Dezember nicht allzu einfach, denn– um es freundlich auszudrücken. Nun schickt sich bereits das nächste Spiel an, Genre-Freunde für sich zu vereinnahmen, und da stehen die Chancen auch direkt viel besser, dass es seine Versprechen versucht, zu erfüllen. Die Rede ist von, entwickelt vom deutschen Studio Keen Games.Bereits bei Steam Next Fest sorgte diefür begeisterte Gesichter. Bevor es aber wirklich ans Eingemachte geht, wird Enshrouded jetzt erst einmal im Early Access bei Steam erscheinen. Die Version soll dennoch bereits sehr umfangreich ausfallen und schickt euch beispielsweise in den Kampf gegen riesige Feinde oder in längst verlassene Ruinen, um eure eigene Basis und Ausrüstung Stück für Stück zu verbessern.Über drei Jahre nachkehrt Protagonist Ichiban Kasuga zurück – und ist nicht alleine. Denn inwerdet ihr sowohl in die Rolle von Kasuga als auch in die von Kazuma Kiryu schlüpfen und erstmals auchin Erscheinung treten. Neben Yokohama seid ihr dieses Mal nämlich überwiegend in Honolulu, der Hauptstadt Hawaiis, unterwegs und erlebt vor Ort Sonne, wunderschöne Sandstrände und erneut rundenbasierte Kämpfe.Neben der Story, zu der die Entwickler von Ryu Ga Gotoku noch nicht allzu viel verraten wollen, erwartet euch dasder Reihe. Ihr erledigt verschiedene Aufträge, prügelt euch mit zahlreichen Feinden, genießt das eine oder andere Minispiel und könnt sogar2023 war bereits für Fighting-Game-Fans ein großes Fest, 2024 will daran anknüpfen und der Januar beginnt zumindest vielversprechend. Mitgeht es wieder einmal in das berühmt-berüchtigte King of Iron First-Turnier, bei dem ihr euch unter Beweis stellen müsst, der beste Kämpfer zu sein. Derwird dabei von zahlreichen Zwischensequenzen untermalt, während es wieder einmal um eine Auseinandersetzung zwischen dem Mishima- und Kazama-Clan geht.Damit aber nicht genug, denn Tekken 8 lässt euch außerdem imin einen eigenerstellten Comic-Charakter schlüpfen oder ihr wagt euch für einevon Volleyball an den Strand. Alternativ kämpft ihr euch mit eurem Lieblingskämpfer, zum Release sind 32 Charaktere verfügbar, im Versus Modus an die Spitze. Wie gut sich Bandai Namcos Prügelspiel schlägt, konnten wir übrigens bereits in einerDamit sind wir auch bereits am Ende der Monatsvorschau vom Januar 2024 angekommen. Stehtoder nutzt ihr die aktuelle Zeit, um eventuell den einen oder anderen Titel von 2023 nachzuholen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.