Neue Spiele: Diese fünf Shooter solltet ihr 2024 im Auge behalten

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Release: 1. Quartal 2024

1. Quartal 2024 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

John Carpenter's Toxic Commando

Release: 2024

2024 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X|S

IGI Origins

Release: 2024

2024 Plattformen: PC, Konsolen

Anger Foot

Release: 2024

2024 Plattformen: PC

Judas

Release: 2024?

2024? Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X|S

In Sachen, ob nun Third-Person- oder Ego-Perspektive, war 2023 nicht unbedingt mit der höchsten Qualität gesegnet.soll das anders werden und zumindest auf dem Blatt Papier bahnen sich ein paaran.Ein paar davon sollten eigentlich sogar schon in den vergangenen zwölf Monaten erscheinen, wurde dann aber teilweise kurzfristig verschoben. Jetzt soll 2024 ihre Zeit auf dem, derodergekommen sein. Wir stellen euchvor, die unserer Meinung nach in den kommenden Monaten besonders vielversprechend sind.Die Entwicklungsgeschichte vonist voller Schwierigkeiten: Ende 2011 wurde die Entwicklung erstmals eingestellt. Das ukrainische Studio. 2018 folgte die Rückkehr und die Ankündigung, dass das Team die Arbeiten an Stalker 2 wieder aufgenommen hat. Zu Beginn auf Basis der Unreal Engine 4, später folgte der Wechsel zur Unreal Engine 5.Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde die Entwicklung allerdings abermals verhindert. GSC Game World verlagerte infolgedessen einen Teil seines Studios nach Prag und kündigte an, dass weiterhin an der Fertigstellung gearbeitet wird. Den Releasetermin wurde jedoch erneut verschoben: Stalker 2: Heart of Chornobyl soll nunund euch ein weiteres Mal in die berühmte Zone rund um das Kernkraftwerk Tschernobyl schicken.Auf der gamescom 2023 konnten. Obwohl sich während des Termins einige der bekannten Stärken der Reihe offenbarten, zeigten sich anderswo noch. Ob die Entwickler diese bis zum geplanten Release in den Griff bekommen, bleibt abzuwarten. Es wäre allerdings allemal wünschenswert.steht wie kaum ein anderer Name für das Horror-Genre: Mit Filmen wie Halloween, Das Ding aus einer anderen Welt oder The Fog sorgte er für riesige Erfolge bei verhältnismäßig kleinem Budget. Zusammen mit Saber Interactive arbeitet er nun an einem neuen, wobei sich das vermutlich spielerisch eher anorientieren wird.Inbekommt es die Menschheit mit dem unangenehmen Schlickgott zu tun, der die Zeit nutzt, um die Lebenden in untote Monster zu verwandeln. Als namensgebende Toxic Commando, einer, geht es nun darum, die Untoten zu erschießen und den Schlickgott zu vernichten. Dafür greift ihr auf geballte Waffengewalt, Explosionen und sogar Fahrzeuge zurück. Wenn die Entwickler das Niveau von World War Z: Aftermath halten, dann dürfte das Toxic Commando für mehr als ein paar solide Stunden Koop-Unterhaltung sorgen.Anfang der 2000er sorgtenund dessen Nachfolger für Aufsehen, denn seinerzeit steckte dasnoch in den Kinderschuhen. Seitdem ist viel Zeit vergangen, aber mittlerweile haben sich die Macher vonder Marke angenommen und wollen sie zurück ins moderne Rampenlicht holen.soll die Vorgeschichte von Project IGI erzählen und versetzt euch in ein. Wie schon im Original müsst ihr verschiedene Basen unentdeckt infiltrieren, wobei die Vorgehensweise euch überlassen wird. Die Entwickler versprechen große, frei begehbare Level, in denen ihr eure eigene Taktik entwickeln müsst, um das jeweilige Ziel bestenfalls lautlos zu erreichen. Dabei müsst ihr euch nicht nur auf Waffen verlassen, sondern es wird auch eine Vielzahl von Gadgets geben, mit denen ihr unbemerkt bleiben könnt.Falls ihr doch mal entdeckt werdet, soll aber nicht sofort Schicht im Schacht sein. Allerdings seid ihr eben ein, weshalb es nichtsdestotrotz ratsam ist, offene Gefechte zu vermeiden. Einen offiziellen Releasetermin gibt es bislang zwar nicht, aber 2024 ist eine durchaus realistische Option für den Shooter, der nun schon seit ein paar Jahren in Entwicklung ist.Manchmal klemmt die Waffe, mal ist nicht genügend Munition vorhanden: Inist das nicht unbedingt ein Problem, denn dann tritt man einfach feste zu, um seine Gegner trotzdem zu besiegen. Der etwas ungewöhnliche Ego-Shooter aus der Feder von Free Lives setzt auf einen, bei dem weder mit Pixelblut noch mit hämmernden Beats gespart wird.Das, die: In Shit City legt ihr euch mit Gangstern an und schießt und tretet was das Zeug hält. Nach und nach gibt es neue Waffen, verbesserte Fähigkeiten und noch mehr Möglichkeiten, die unterschiedlichen Level stilsicher zu Ende zu bringen. Das erinnert vom Humorlevel ein wenig an den Überraschungshit von 2022,, und dürfte ähnlich kurzweilig werden. Nur, dass eure Waffen hier nicht auf einmal anfangen, mit euch zu sprechen.Nachwollteetwas ganz anderes machen, etwas ganz Neues in Bezug auf das narrative Element in Videospielen. Nach Jahren der Stille kündigte er mit zusammen Take-Two bei den Game Awards 2022an – ein Shooter, der halt dann doch wiederist. Zumindest deutet das der bislang einzige Trailer an, bei dem überzogen dargestellte Charaktere, übernatürliche Fähigkeiten und jede Menge Action eine wichtige Rolle spielen.Was es genau mit Judas auf sich hat, das ist bislang aber noch völlig unklar. 2023 gab es keinerlei neue Informationen, es. Trotzdem erscheint das kommende Jahr durchaus realistisch für eine Veröffentlichung von Judas. Zumindest erwarten wir, dass sich Ken Levine und Take-Two im kommenden Jahr erstmals wieder zu Wort melden werden, um mehr von dem vielversprechenden Shooter zu zeigen.