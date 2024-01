Neue Spiele: Fünf Rollenspiele, die ihr 2024 auf der Wunschliste stehen haben solltet

Final Fantasy 7 Rebirth

Release: 29. Februar 2024

29. Februar 2024 Plattformen: PS5

Dragon's Dogma 2

Release: 22. März 2024

22. März 2024 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X|S

Dragon Age: Dreadwolf

Release: Herbst 2024

Herbst 2024 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X|S

The Thaumaturge

Release: 20. Februar 2024

20. Februar 2024 Plattformen: PC, Konsolen zu einem späteren Zeitpunkt

Metaphor: ReFantazio

Release: Herbst 2024

Herbst 2024 Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S

2023 konnten sich Fans voneigentlich kaum beschweren, denn der Nachschub war außerdentlich gut. Nächstes Jahr darf es genauso weitergehen, selbst wenn die Aussicht auf ein weitereseher gering ist. Trotzdem darf dasweiterhin seine Muskeln präsentieren.Schließlich sind für das nächste Jahr bereits einigeangekündigt, anderer hängen noch etwas in der Schwebe. Wir haben uns für euchrausgesucht, die ihr 2024 auf jeden Fall im Auge behalten solltet – von JRPG-Fortsetzung bis Fantasy-Epos ist jede Menge vertreten.Das Remake vonhat lediglich den Grundstein gelegt,soll jetzt die Kür, wenn auch noch nicht das Finale werden. Der zweite Teil der großen Final Fantasy 7-Neuauflage führt Cloud und seine Mitstreiter weiter auf die, während die Truppe Midgar hinter sich lässt. In dergilt es nun neue Verbündete zu finden, Geheimnisse zu entdecken und natürlich die eine oder andere Schlacht zu schlagen.Insgesamt versprechen die Entwicklerfür all diejenigen, die jede Nebenquest und jeden Kampf bis zum Finale des zweiten Teils mitnehmen. Beim Thema Story will sich Square Enix aber noch nicht in die Karten blicken lassen, wobei seit dem Remake klar ist, dass es hier und da ein paar deutliche Änderungen geben wird. Wie sich diese letzendlich auswirken, bleibt aber abzuwarten.Final Fantasy 7 Rebirth ist übrigens noch nicht das Ende der Neuauflage von Cloud und seinen Mitstreitern. Stattdessen wird es noch, der aber wohl noch ein paar Jahre auf sich warten lässt.Am Anfang kaum wahrgenommen, entwickelte sichsamt späterer Erweiterungnach und nach zu einem Fanliebling. Besonders das actionreiche und trotzdem in gewisser Weisesowie die ungewöhnliche Spielwelt sorgen dafür, dass das von Capcom entwickelte Action-Rollenspiel auch heute noch oftmals als Geheimtipp genannt wird. Der Nachfolger soll aber nun mehr als das werden, wobei sich die Entwickler von den Kernprinzipien kaum entfernen.entführt euch ein weiteres Mal in eineinspirierte Welt, in der Zyklopen, Greifen und Drachen nur darauf warten, von euch niedergestreckt zu werden. Allerdings haut man die teilsnicht einfach um, sondern muss sich mitunter an ihnen festhalten, nach oben klettern und ihre Schwachstellen eiskalt ausnutzen. Dabei seid ihr nicht alleine unterwegs, sondern könnt euch von KI-gesteuerten Vasallen begleiten lassen.Beim Themahält sich Capcom noch ziemlich zurück: Wie schon im Vorgänger wird euer Protagonist von einem Drachen angegriffen, der genüsslich euer Herz verspeist. Ihr seid allerdings nicht tot, sondern nun drauf und dran, Rache zu nehmen, um eure Menschlichkeit wiederzufinden.Kann Bioware noch Rollenspiele oder nicht? Nachund dem Live-Service-Fehlschlagsteht das einst so ruhmreiche Studio an einem Scheideweg, bei dem viel vonabhängt. Gerüchten zufolge wurde die Entwicklung des Rollenspiels mehrmals neugestartet, weil das Team immer wieder neue Ansätze verfolgt habe. Mittlerweile soll der Fokus aber klar auf einemliegen.Wirkliche Details gibt es bislang aber nicht, denn EA und Bioware machen aus Dragon Age Dreadwolf ein ziemliches Geheimnis. Klar ist nur, dass die Geschichte nach den Ereignissen vonspielt und der ehemalige Begleiter Solas vermutlich zumwird., dass es mit den Ödlanden von Anderfalls, Rivain und Antiva drei neue Gebiete gibt, die erstmals innerhalb der Spielereihe bereisbar sein werden. Ansonsten halten sich die Entwickler mit Infos zurück.Erst imsoll der Schleier gelüftet und Dragon Age Dreadwolf ausführlich vorgestellt werden. Vermutlich wird dann auch direkt der Releasetermin genannt: Eine Veröffentlichung zum Herbstgeschäft erscheint durchaus realistisch.Eine düstere Geschichte vor dem Hintergrund desist schon seit dem ersten Trailer ein durchaus spannender Rollenspiel-Kandidat. Nachdem der Release deseigentlich schon 2023 hätte erfolgen sollen, ist die Veröffentlichung nun für den Februar 2024 eingeplant. Zumindest für den PC. Spieler auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S müssen sich noch etwas länger in Geduld üben.Die Geschichte von The Thaumaturge spielt im. Dort schlüpft ihr als Spieler in die Rolle von Wiktor Szulski, der sein Geld als sogenannte Thaumaturge (eine Art Wunderwirker) verdient. Nur er ist dazu in der Lage, Dämonen zu erkennen, die sich an denlaben. Es ist somit eure Aufgabe, diese Monster zu entdecken und zu bezwingen – oder sie alternativ für ganz eigene Zwecke einzusetzen. Wie ihr in denagiert und welche Entscheidungen ihr in den Dialogen trefft, ist gänzlich euch überlassen.Die Macher vonundwagen sich mitan eine neue Rollenspielmarke. Alleine das ist bereits Grund genug, zumindest ein waches Auge auf daszu werfen. Metaphor spielt im Fantasy-Königreich Echronia, bei dem es eines Tages zu einem Attentat auf den Staatschef kommt. Chaos und Unruhen sind die Folge, woraufhin ein Turnier ausgerufen wird, um einenzu finden.Mittendrin seid ihr als Spieler, die sich ebenfalls das Ziel setzen, jenes Turnier gewinnen zu wollen. Allerdings erweist sich das natürlich als keine simple Aufgabe und ihr müsstfür euch gewinnen, um überhaupt eine Chance zu erhalten. Nicht zu vergessen, dass es ja auch noch die Attentäter gibt, die sicherlich nicht tatenlos zuschauen werden. Anders ausgedrückt: Es gibt in Metaphor: ReFantazio an jeder Ecke etwas zu tun.Fans der Persona-Reihe werden einigein Metaphor: ReFantazio wiedererkennen, aber Atlus arbeitet ebenso an ein paar Neuerungen. Davon betroffen ist beispielsweise das Kampfsystem, bei dem die Macher auf eine Mischung ausund Echtzeit-Kämpfen setzen. Ob Metaphor: ReFantazio am Ende ein guter Ersatz für das noch nicht angekündigte Persona 6 wird, bleibt abzuwarten – die Chancen stehen zumindest nicht allzu schlecht.2024 wird es aber natürlich neben den fünf vorgestellten Titeln noch weitere Rollenspiele geben, wie etwa das bereits Anfang Februar erscheindendeoder später im Jahr. Falls es euch hingegen eher nach Waffen dürstet, dann stellen wir euch an anderer Stelle