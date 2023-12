Neue Spiele: Cozy Games, die 2024 erscheinen

Go-Go Town!

Release: 2024

Entwickler: Prideful Sloth

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Europa

Release: 16. April 2024

Entwickler: Helder Pinto

Plattform: PC

Bandle Tale: A League of Legends Story

Release: 2024

Entwickler: Lazy Bear Games

Plattform: PC, Nintendo Switch

Haunted Chocolatier

Release: Unbekannt

Entwickler: ConcernedApe

Plattform: PC

Voyagers of Nera

Release: 2024

Entwickler: Treehouse Games

Plattform: PC





Fürwird 2024 sehr wahrscheinlich genauso aufregend wie das aktuelle Jahr. 2023 steckte bereits voller spannender Releases wie Fae Farm, Sun Haven oder Roots of Pacha. Im Folgejahr geht es genau so weiter – euch erwarten klassische Cozy-Aspekte gepaart mit einzigartigen Ideen.Bei manchen Titeln steht bereits fest, dass sie 2024 unsere Bibliotheken bereichern, auf andere müssen Fans weiterhin. Woran arbeitet der Entwickler von Stardew Valley? Welche neuen Farmsimulationen kommen bald? Für welche Plattform erscheinen die gemütlichsten Spiele? Wir zeigen euch dieGo-Go Town ist ein fesselndes Simulationsspiel, bei dem ihr die Kontrolle über eine heruntergekommeneübernehmt. Eure Aufgabe ist es, die Stadt wieder aufzubauen und zu einer beliebten Destination zu machen. Als Bürgermeister lernt ihr von den Einwohnern und nutzt eine Vielzahl vonwie Kettensägen und Bohrmaschinen, um Gebäude zu reparieren und neue Geschäfte zu errichten.Mit der Zeit kurbelt ihr den Handel von Go-Go Town immer mehr an und baut die Infrastruktur aus. Dabei wählt ihr auswie Spielhallen, Restaurants und Souvenirshops, welche ihr zuerst bauen wollt. Später lassen sich manche Aufgaben automatisieren, da ihr Einwohnern verschiedene Rollen zuweist; sie werden zu Bergarbeitern, Fischern, Verkäufern oder Kurieren.Einermöglicht neue Funktionen wie Terraforming, wodurch ihr die Stadt dann nicht nur dekorieren, sondern gestalten könnt wie eure Insel bei Animal Crossing. Dabei verleiht ihr der Stadt eure ganz persönliche Note.Die wunderschöne Grafik des Cozy Games Europa erinnert auf den ersten Blick an, also an denAuch der kleine Junge mit kurzen braunen Haaren, in dessen Rolle Spieler schlüpfen, lenkt die Gedanken sofort zum Protagonisten des Ghibli-Spiel. Obendrauf kommt eine Landschaft voller Wiesen, Blumen, Seen und Bergen mit einem Hauch Magie darin.Es handelt sich bei Europa nicht um den Kontinent auf der realen Erde, sondern um einen, auf den die Zivilisation ihre letzte Hoffnung setzt. Dernamens Zee startet an einem Grab mit der Aufschrift „Adam“ und bewegt sich in der Welt umher, wo er nach und nach Briefe findet. Die Menschheit ist untergangen, der ursprüngliche Planet wurde zerstört, sie haben Fehler gemacht und Zee, wurde vorausgeschickt – nach Europa.Eine Demo, die bereits seit dem Steam Next Fest 2023 verfügbar ist, lässt euch den Anfang des Spiels bereits testen. Ihr erlebt eine, gleitet übers Wasser, springt und schwebt umher. Ein User Interface gibt es nicht und Europa wirkt eher wie eine beruhigende Laufsimulation als wie ein richtiges Story-Game, wodurch es perfekt in die Kategorie „Cozy“ passt.Bandle Tale: A League of Legends Story stammt aus dem Hause, den Machern von. Ihr erlebt ein bezauberndes Crafting-RPG in der Welt von Bandle, der Heimat der Yordles. Als schüchterner Yordle aus Garnstadt, einer Insel voller Strickliebhaber, beginnt ihr nach 101 Jahren der Lehre ein großes Abenteuer.Als eine Party katastrophal endet und diezu anderen Teilen von Bandle zusammenbrechen, liegt es an euch, das Chaos zu ordnen. Mit einer einzigartigen Strickmagie und dem Willen zur Hilfe stellt man die Portale wieder her und vereint Bandle. Entdeckt neue Inseln, craftet allerlei Gegenstände und sorgt mit Festen für Glück und Zufriedenheit.Ihr freundet euch zwar mitan, müsst aber kein klassisches LoL gespielt haben, um Freude an dem Titel zu haben. Hier löst ihr Geheimnisse und flick deine Gemeinschaft zusammen – eine magische Naht nach der anderen.Während wir auf den Release des Updates 1.6 inwarten, ploppt immer mal ein Gedanke an Haunted Chocolatier auf – das neue Spiel, an demderzeit arbeitet. Obwohl er noch nicht sonderlich viel darüber verraten hat, hoffen viele Fans, dass es 2024 erscheint.Grafisch sieht es aus wie Stardew Valley, doch mit einem anderen Setting: In leichtseid ihr in Haunted Chocolatier mit der Herstellung von Schokolade beschäftigt. Dazu sammelt ihr besondere Zutaten, um sie dann in der Küche eures Spukschlosses zu verarbeiten und schließlich zu verkaufen.Eric Barone, der Person hinter dem Pseudonym Concerned Ape, zufolge sei noch viel mehr geplant. So wirft er den Hoffenden immer mal ein Stückchen seiner Arbeit hin, präsentierte kürzlich zum Beispiel ein paar Screenshots auf Twitter.Voyagers of Nera ist kein klassisches Cozy Game, sondern bewegt sich in Richtung. Es handelt sich um ein fesselndes Abenteuer- und Aufbauspiel in einer magischen Welt, wo ihr als Runengeborener die chaotischen Meere und bedrohte Dörfer vor der Verderbnis schützt. Ihr reist zu weit entfernten Inseln, um mächtige Leviathane zu bekämpfen, alte Ruinen zu erkunden und Dörfer zu retten. Die Grafik ist dabei ziemlich bunt, wodurch wieder der Cozy-Aspekt daher kommt.Mit einem innovativenerrichtet ihr eure eigene Inselsiedlung, die ihr nach euren Vorlieben gestalten könnt. Ihr entwickelt Handwerkskünste und stärkt die Bindung zum Inselgeist, der über Nera wacht.Voyagers of Nera ist zudem imgleichzeitig spielbar. Ihr und eure Mitspieler nehmt dann verschiedene Rollen ein, um die Inselgemeinschaft optimal zu erweitern. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, doch es steht fest, dass der Titel 2024 auf Steam erscheint und erstmal eine Early-Access-Phase durchläuft.Gibt es weitere Cozy Games für 2024 auf die ihr euch freut? Schreibt uns gerne einen Kommentar., genauso wiefindet ihr hier.