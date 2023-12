Neue Spiele: Diese fünf Platformer solltet ihr 2024 im Auge behalten

Little Nightmares 3

Release: 2024

2024 Plattformen: PlayStation 4 & 5, Xbox One / Series X|S, Switch, PC







Erstmals ist es dabei möglich, das Abenteuer im Koop-Modus zu erleben – allerdings nur online, nicht als Couch-Koop im Sand versunkene Stadt und einen verlassenen Vergnügungspark.



Das Gameplay-Video vermittelt schon einmal den Eindruck, als würden Fans der ersten beiden Teile von Little Nightmares Grusel-Platformer haben Entwickler Supermassive Games und Publisher Bandai Namco allerdings noch nicht verraten.



Tales of Kenzera: ZAU Release: 23. April 2024

23. April 2024 Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch, PC



Auch wenn der Name es vermuten ließe: Hierbei handelt es sich nicht um einen neuen Ableger der J-RPG-Reihe „ Tales of Schamanen vom Volk der Kenzera. In seinem Metroidvania springt ihr akrobatisch durch Dschungel, Schluchten und Höhen und kämpft gegen übergroße Drachen oder Lavabiester.



Maßgebliche Hilfe bei Tales of Kenzera: ZAU sind die zwei Masken, die über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Wenn man dem Gameplay-Trailer aufmerksam folgt, erkennt man, dass der titelgebende Held zwischen den Masken hin und her wechseln muss, um mit ihren Kräften die Herausforderungen zu meistern. Mit der orangefarbenen Maske trägt Zau lange Klingen, die einen Feuerwirbel hervorrufen können, mit der blauen Maske verschießt er Projektile, die den Boden zu Eis gefrieren lassen können.



Mehrteilige Sprung- und Angriffskombinationen, ein zeitgemäßer Comic-Look und rasante Action werden kombiniert mit einer emotionalen Geschichte und einer abwechslungsreichen Spielwelt, die von der Mythologie von Bantu-Kulturen inspiriert ist. Das von Surgent Studio entwickelte und von EA veröffentlichte Spiel erscheint am 23. April.



Princess Peach: Showtime! Release: 22. März 2024

22. März 2024 Plattformen: Switch



So oft schon musste sie aus den Fängen des Koopa-Königs Bowser gerettet werden, manchmal schlüpfte sie auch in die Rolle der Helden, etwa an der Seite ihrer Freunde in Super Mario Bros. 2 oder Super Mario RPG Super Princess Peach taffe Prinzessin aus dem Pilzkönigreich zurück und nimmt noch ganz andere Rollen an.



In Princess Peach: Showtime! auf der großen Bühne unterwegs und tauscht ihre Krone mit einem Musketier-Hut, einer Kochmütze oder einem Deerstalker à la Sherlock Holmes aus. In einem bunten Abenteuer, das zwischen 2,5- und 3D-Perspektive wechselt, müsst ihr ein von finsteren Mächten übernommenes Theater retten. Mit dabei sind Nintendo-typisch knuffige Charaktere wie die Theaterwächterin Stella und die böse Saure Bande.



In den abwechslungsreich anmutenden Levels muss Peach Rätsel lösen, Minispiele absolvieren und Kämpfe bestreiten. Schon im kommenden März heißt es Vorhang auf für die Prinzessin, die nach fast 20 Jahren wieder einmal die Heldin in ihrem eigenen Spiel sein darf.



Prince of Persia: The Lost Crown Release : 18. Januar 2024

: 18. Januar 2024 Plattformen: PlayStation 4 & 5, Xbox One / Series X|S, Switch, PC



Im Jahr des 35-jährigen Jubiläums der Prince of Persia Prince of Persia: The Lost Crown um die 20 bis 25 Stunden beanspruchen.



Allerdings bewegen wir uns in einer klassischen 2D-Perspektive; Gameplay und Spielgefühl machen The Lost Crown zu einem waschechten Metroidvania. Butterweiche Sprünge, Slides und Wurfwaffen gehören zum Standard-Repertoire. Neben umgebungsbedingten Rätseln und fordernden Gegnerkämpfen findet der Held Sargon Gegenstände, die ihm zusätzliche Fähigkeiten verleihen.



Das erste Prince of Persia-Spiel seit 2010 (!) lässt das Franchise wieder aufleben, bevor Fans mit dem in der Entwicklung befindlichen Remake von Sands of Time Was wir von The Lost Crown halten



Pepper Grinder Release: 2024

2024 Plattformen: Switch, PC



Pepper Grinder einer der großen Indie-Perlen des kommenden Jahres zu werden. Mit seinem Retro-Look und der überraschenden Spielmechanik wirkt es erfrischend neuartig. Titelheldin Pepper bewegt sich nämlich nicht nur springend und rennend in dem 2D-Platformer voran, sondern vor allem mithilfe ihres großen Bohrers am rechten Arm. Dieser gräbt sich durch Untergrund und Wände und erlaubt es der kecken Protagonistin, sich "wie ein Delfin im Wasser" fortzubewegen, wie es auf der offiziellen Seite des Spiels heißt.



So attackiert Pepper ihre Gegner von unten durch den Boden, sammelt vergrabene Schätze ein, entdeckt geheime Höhlen und katapultiert sich in die Höhe. Auf der Suche nach ihrem gestohlenen Schatz stellt sie sich einem fiesen Piratenpack entgegen. Und wenn es ihr einmal zuviel wird, tauscht sie den Bohrer mit einem Maschinengewehr aus und pulverisiert ihre Feinde in einem bildschirmfüllenden Gefecht.



Pepper Grinder ist schnell, bunt, skurril und wirkt auf jeden Fall anders. Wer auf innovative Jump’n’Runs steht, wird im Gameplay-Trailer sicher bereits ein Kribbeln in den Fingern verspüren, diese Spielmechanik selbst auszuprobieren. Wann das allerdings genau möglich ist, ist noch nicht bekannt.



Schreibt uns gerne, auf welche Platformer, respektive Jump'n'Runs ihr euch im Jahr 2024 besonders freut und was eigentlich unbedingt in diese Auflistung gehört. Wer weniger hüpfen und rennen und lieber mehr ballern mag, dem sei unsere Auflistung der Shooter, die man 2024 nicht verpassen sollte



