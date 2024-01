Neue Spiele: Fünf spannende Open World-Spiele für 2024 vorgestellt

Rise of the Ronin

Was vor über 20 Jahren noch eine Ausnahme war, ist mittlerweile fast schon Standard: Die Rede ist von, die entweder alleine oder im Koop-Modus gemeinsam erkundet werden können. Wenig verwunderlich wird es auch im neuenwieder jede Mengegeben.Die Sorge, sich bis zu einhundert Stunden in diesen Welten zu verlieren, ist natürlich absolut berechtigt. Allerdings wird es 2024 auch die eine oder anderegeben, die vor allem mit Qualität glänzen möchte. Fans von gigantischen Landmassen werden aber ebenso voraussichtlich auf ihre Kosten kommen – auch wenn nur ganze wenige so groß wiewerden.Den Anfang unserer illustren Open-World-Liste für 2024 machtvom japanischen Entwicklerstudio Team Ninja. Das Unternehmen, welches unter anderem für die-Reihe aber auchbekannt ist, arbeitet zusammen mit Sony an einem, bei dem es erstmals auch in eine offene Welt geht. Ein Weg, den in der jüngeren Vergangenheit ebenso From Software mitgegangen ist.Ob Rise of the Ronin einem solchen Vergleich aber standhalten kann, bleibt noch abzuwarten. Team Ninja hat jedoch längst bewiesen, dass sie beim Thema Schwierigkeitsgrad undüber ein talentiertes Händchen verfügen. Die bisherigen Trailer zu Rise of the Ronin deuten an, dass mindestens in diesem Segment das Niveau gehalten werden kann. Die offene Welt hingegen ist noch ein ziemliches Mysterium, obwohl sie im bisherigen Videomaterial ein Stück weit anerinnert.So werdet ihr nicht nur zu Fuß unterwegs sein, sondern könnt euch ebensooder einen Gleiter nutzen, um schnell von A nach B zu gelangen. Welche Geheimnisse und spannenden Locations euch abseits der Story-Pfade erwarten, wird sich spätestens am, dem Releasetermin des PS5-exklusiven Rollenspiels, zeigen.Noch bevordie Videospielbranche mit seiner damals revolutionären Open World auf den Kopf stellen konnte, machte bereitsvon sich reden. Das Rollenspiel vom damals noch unbekannten Studio Piranha Bytes aus Essen war zwar nicht so groß wie das einige Monate später folgende Liberty City, aber in seiner Kompaktheit liegt bis heute zugleich seine. Ob die Neuauflage, die beim spanischen Entwickler Alkimia Interactive entsteht, ein ähnliches Niveau erreicht, ist allerdings noch fraglich.Immerhin hält sich Publisher THQ Nordic mit einer ausführlichen Gameplay-Präsentation des Remakes bisher zurück. Stattdessen gibt es zumeist eher kurze Videoschnipsel, die vorrangig diepräsentieren. Die Entwickler versprechen allerdings, dass sie den Charme und die Atmosphäre des Originals beibehalten wollen.Auch die offene Spielwelt soll nicht grundlegend viel größer ausfallen, während gleichzeitig die Bewohnererhalten sollen. Komplett rundumerneuert wird derweil wohl das Kampfsystem, welches im Original aus heutiger Sicht schon ziemlich umständlich ausfällt. Details dazu sollen aber erst in diesem Jahr folgen. Einen genauen Releasetermin gibt es für das, welches für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Arbeit ist, noch nicht, aber es soll in den kommenden zwölf Monaten das Licht der Welt erblicken.Nachdem der zweite Teil dervon Regisseur Denis Villeneuve seinen geplanten Kinostart von 2023 auf den 14. März 2024 verschieben musste, könnte das das neue Jahr ein großes für das Sci-Fi-Franchise werden. Immerhin plant Funcom, das Studio hinter, ebenfalls mit der Veröffentlichung von, dem nächsten großen Survival-Spiel.Genauer gesagt bezeichnet es der Entwickler sogar als, bei dem der Wüstenplanet Arrakis als Schauplatz für Politik, Kämpfe und das Überleben dient. Dabei sollt ihr selbst entscheiden können, wie ihr euch spielerisch entfaltet: Wollt ihr als handelslustiger Nomade durch die Wüste reisen? Ein Erkunder sein? Oder doch lieber einen Clan errichten, der seine Grenzen mit aller Gewalt verteidigt? Die Optionen sollen mannigfaltig sein, während Arrakis mehr als genug Platz für zahlreiche Spieler bieten wird.Das Besondere an der offenen Spielwelt von Dune Awakening sind die, die regelmäßig über die weiten Flächen hinwegziehen. Laut Funcom sollen diese dafür sorgen, dass sich Arrakis wie eine dynamische Welt anfühlt, bei der von einem Tag zum anderen auf einmal eine riesige Ruine betretbar ist, die sich vorher im Sand verborgen hatte. Ob das aber tatsächlich alles einwandrei klappt, wird sich voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 klären – und vermutlich zu Beginn erst im Early Access.Während bei den Filmen weiterhin eine Art Stillstand herrscht, sieht es bei den Star Wars-Videospielen zuletzt ein bisschen besser aus. Mitundkonnte Respawn zahlreiche Singleplayer-Fans abholen. Für 2024 will nun Ubisoft etwas vom Kuchen ab haben, wagt sich aber thematisch an ein ganz anderes Szenario. Statt Jedi-Kräfte und Lichtschwerter schlüpft ihr in die Rolle einer, deren Geschichte zwischenundangesiedelt ist.Kay Vess, so der Name der Protagonistin von Star Wars Outlaws, will eigentlich ein neues Leben beginnen. Zuvor muss sie jedoch noch den wohldurchziehen, den es jemals im Outer Rim gegeben hat. Keine einfache Aufgabe, aber Vess ist zum Glück nicht alleine, denn sie wird stets von ihrem niedlichen Merqaal-Begleiter Nix unterstützt. Zusammen mit ihm geht es in ein weitgehend klassisches Third-Person-Action-Adventure, bei dem vor allem Blaster und vorsichtiges Vorgehen im Vordergrund stehen.Typisch für Star Wars werdet ihr zudem nicht nur auf einem einzelnen Planeten unterwegs sein. Stattdessen wird Star Wars Outlawsbieten, die ihr selbst mit eurem Raumschiff ansteuert. Anders als beispielsweise in Starfield könnt ihr darüber hinaus nahtlos vom Weltraum auf der Planetenoberfläche landen: Klassische Ladezeiten soll es laut Entwickler Massive Entertainment weder auf dem PC noch auf der PlayStation 5 oder Xbox Series X|S geben.Die wohl größte offene Welt in diesem Jahr bietet ein weiteres Mal der, der in einer neuen Version veröffentlicht wird; abermals entwickelt vom französischen Entwickler Asobo, der auch fürbekannt ist. Für den Nachfolger ihrer Flugsimulation setzt das Team vor allem auf Detailverbesserungen, eineund ein umfangreiches Missionsystem.Letzteres soll es euch ermöglichen, dass ihr euch alsbetätigt. Alternativ könnt ihr auch Waldbrände bekämpfen oder riesige Maschinenbauteile von A nach B transportieren. Der Tenor: Der Microsoft Flight Simulator 2024 soll mehr als nur Fliegen bieten. Nichtsdestotrotz wird auch die Flugphysik angepasst, während man zugleich die Erde noch realistischer darstellen möchte. Unter anderem ist die Rede von einem flüssigeren Straßenverkehr, mehr Schiffe auf den Ozeanen dieser Welt und einer größeren Anzahl von Tieren. Wie schon beim Vorgänger sollen hiereinfließen, um den Microsoft Flight Simulator 2024 so nah wie möglich an die Realität zu bringen.Unklar bleibt derweil noch, wie es umsteht. Laut Asobo wird es zwischen dem Microsoft Flight Simulator 2024 und dem Microsoft Flight Simulator eine entsprechende Kompatibilität geben. Wie genau diese ausfällt, bleibt abzuwarten. Immerhin soll der Release des Flugzeugspiels erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.Open World sagt euch eher weniger zu? Dann könnt ihr euch trotzdem auf ein voraussichtlichfreuen. Immerhinoder, die eventuell mehr eurem Geschmack zusagen.