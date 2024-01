Neue Spiele: Die wichtigsten Releases für Februar 2024 im Überblick

Die neuen Spiele im Februar 2024 im Überblick

Persona 3 Reload – 2. Februar 2024

Suicide Squad: Kill the Justice League – 2. Februar 2024

Banishers: Ghosts of New Eden – 13. Februar 2024

Skull and Bones – 16. Februar 2024

Last Epoch – 21. Februar 2024

Nightingale – 22. Februar 2024

Pacific Drive – 22. Februar 2024

Final Fantasy 7 Rebirth – 29. Februar 2024

Aus Videospiel-Sicht hatte daseinen durchaus guten Start vorzuweisen und derschickt sich an, ähnlich erfolgreich zu werden – inklusive einem zusätzlichen Tag. Welchein den nächsten 29 Tagen auf euch warten, stellen wir euch kurz und knapp vor.Immerhin bietet der Februar eine wahrhaftig bunte Auswahl, die von großenbis hin zu Seifenblasen-Action und dem letzten Riot Forge-Spiel reicht. Nicht zu vergessen, dass auch eineaufgehübscht für moderne Plattformen zurückkehrt und bereits das dritte vielversprechende Survival-Spiel vor der Tür steht.Bevor wir uns auf die einzelnen Highlights stürzen, gibt es aber erst einmal die klassische, die im Februar 2024 erscheinen. Falls wir einen Titel übersehen haben, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.Ein Nachfolger zuist zwar noch nicht in Sichtweite, dennoch kommen Fans der japanischen Rollenspiel-Reihe erneut auf ihre Kosten:steht vor der Tür. Dabei handelt es sich um eindes einst für die PlayStation 2 veröffentlichten Titels, welcher von Grund auf optisch wie spielerisch überarbeitet wurde und nun insbesondere visuell stark an Persona 5 erinnert.Die grundlegende Story wurde derweil bebehalten: Als Austauschschüler kommt ihr und eure Gruppe von Begleitern bald demauf die Schliche. Während dieser versteckten Stunde zwischen den Tagen verwandelt sich die Schule in den Tartarus, in der unzählige Monster auf euch warten, die ihr dank euren Personas in rundenbasierten Gefechten bekämpfen könnt. Tagsüber müsst ihr hingegen den Schulalltag meistern, euch um eure Freundschaften kümmern, einem Nebenjob nachgehen und vieles mehr.Mit derhat sich Rocksteady auf ewig einen Platz in den Videospiel-Geschichtsbüchern gesichert, denn immerhin war der DC Superheld spielerisch noch nie so rund wie inund. Mitschlägt das britische Studio nun aber einen anderen Weg ein, denn statt Singleplayer-Erlebnis gibt esund aus Melee-Brawler wird ein Third-Person-Shooter auf Speed.Spielerisch und erzählerisch schlüpft ihr entwederin die Rolle von Harley Quinn, Deadshot, King Shark und Captain Boomerang und schießt euch durch Metropolis, um Fiesling Brainiac in die Knie zu zwingen. Warum kein Superheld die Aufgabe übernimmt? Weil Superman, Batman oder Green Lantern unter dem Einfluss einer Gehirnwäsche stehen und gemeinsame Sache mit den Feinden machen. Deshalb dürft ihr ran ans Werk, neue Waffen in verschiedenen Seltenheitsstufen sammeln und jede Menge nebensächlichen Kram in der offenen Spielwelt erledigen.Don't Nod ist vor allem bekannt durch seineund von ihrer Entscheidungsfreiheit getragenen Adventures bekannt, insbesonderesei erwähnt. Das französische Studio hat aber definitiv noch mehr in Petto, wie man mitabermals beweisen möchte. In dem Action-Rollenspiel landet ihr im Jahr 1695 und erlebt dievon Antea Duarte und Red mac Raith.Die beiden sind sogenannte Verbanner, die sich darum kümmern, Geister ausfindig zu machen und über sie zu richten. Ausgerechnet bei einem ihrer letzten Einsätze wird Antea jedochund verwandelt sich selbst in einen Geist. Angetrieben von einerbegleitet ihr nun Red und seine Partnerin auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Schicksal zu ändern. Unterwegs müsst ihr etliche Kämpfe schlagen, den Bewohnern von New Eden mit ihren eigenen Geisterproblemen unter die Arme greifen und, wie sollte es auch anders sein, Entscheidungen treffen, welche Einfluss auf Anteas Zukunft haben werden.2017 hat Ubisoft erstmalsauf der damals noch existierenden E3 angekündigt, aber den Release seitdem mehr als nur einmal verschoben. Jetzt soll es aber wirklich klappen, damit ihr endlich alsden Weltmeeren beziehungsweise in diesem Fall dem Indischen Ozean das Fürchten lehren könnt. Allerdings müsst ihr in dem Spiel, welches einst als Spin-off vonangedacht war, erst einmal ganz unten anfangen.In Skull and Bones wird nämlich zu Beginn euer tüchtiges Kriegschiff zerstört, während ihr nur mit Müh und Not überlebt. Wieder ganz unten in der Nahrungskette angekommen, arbeitet ihr euch Stück für Stück nach oben, erwirtschaftet euch immer, erledigt Quests und wagt euch natürlich in Schlachten, die das Meer zum Beben bringen und die Luft nach Schießpulver riechen lassen. Alskonzipiert,, unter anderem wird sich das erste Jahr um den Kampf gegen berüchtigte Piratenkapitäne drehen.kann euch nicht begeistern und beiist ebenfalls die Luft raus? Dann solltet ihr als Fan von Hack and Slash-Rollenspieleneine Chance gewähren. Nach fast fünf Jahren im Early Access bei Steam erscheint im Februar nun die, die dem Titel den Feinschliff verpassen soll. Vom Kernprinzip her unterscheidet sich Last Epoch kaum von der Konkurrenz, sprich auch in der Spielwelt von Eterra klopft ihr Tausende von Gegnern windelweich und hofft darauf, immer stärker zu werden, indem ihr im Level aufsteigt oder seltene Gegenstände findet.Im Vergleich zu Diablo verspricht Last Epoch jedoch, wobei sich Einsteiger trotz allem schnell zurechtfinden sollen. An Bord befinden sich aktuell mehrere Klassen, verschiedene Spezialisierungen, ein umfangreiches Fertigkeiten- und Crafting-System,und noch einiges mehr. Auf Steam kommt das bislang gut an: Von fast 24.000 abgegebenen Stimmen fallen 84 Prozent positiv aus.Das Survival-Genre erfreut sich 2024 bester Gesundheit:, aber auchkann sich über fehlendes Interesse kaum beschweren. Mitsteht nun ein weiterer Konkurrent auf dem Plan, welcher ebenfalls erst einmal nur im Early Access erscheint und ebenso denlegt. Als Spieler werdet ihr alleine oder zusammen mit euren Freunden zu einem sogenannten Realmwalker und müsst den Weg zur titelgebenden Stadt, der letzten Bastion der Menschheit, finden.Allerdings ist das gar nicht so einfach, denn das arkane Portalnetzwerk ist zusammengebrochen und ihr seidgestranded. Nun gilt es eine Basis aufzubauen, auf Erkundungstour zu gehen, Portale zu anderen Welten zu betreten, die eigene Ausrüstung auf dem aktuellen Stand zu halten und NPCs für sich zu gewinnen, damit diese einem lästigen Aufgaben abnehmen. Stilistisch sticht Nightingale derweil hervor, denn das Entwicklerstudio kombiniertmit dem viktorianischen Zeitalter.Eine andere Art von Survival-Spiel willliefern, denn zum einen ist esund zum anderen ein Roadtrip, den ihr vermutlich nicht so schnell vergessen werdet. In einer fiktiven Version des pazifischen Nordwestens seid ihr auf euch alleine gestellt und euer wichtigster Begleiter ist der fahrbare Untersatz. Euer Auto müsst ihr stets, um mit den vielen Gefahren und Wetterbedingungen der Olympic Exclusion Zone zurechtzukommen.Bevor ihr Gas gebt, gilt es zudem eine Route festzulegen, die ihr auch bewältigen könnt. Wenn ihr scheitert, ist nicht alles verloren: Wie in einemfangt ihr wieder von vorne an und könnt dieses Mal einen anderen Weg versuchen, um euer Ziel zu erreichen. Letzteres ist in der Regel eine riesige Lichtsäule, die ihr durchqueren müsst, um einen Run erfolgreich abzuschließen. Allerdings könnt ihr natürlich auch unterwegs das, welches eventuell zu mächtigen Upgrades führt, die euch auf späteren Reisen helfen.Der Februar beginnt mit einem Rollenspielkracher und er endet auch mit einem: Gut vier Jahre nach demwill nun der zweite Teil die Geschichte von Cloud, Tifa, Aerith und Co. fortsetzen – mit einer deutlichen Steigerung, was dieangeht. Inseid ihr nicht nur in Midgar unterwegs, sondern bereist große Teile des restlichen Planeten, und das entweder zu Fuß oder natürlich traditionell per Chocobo.Verbesserungen verspricht Square Enix außerdem für die, die nun deutlich spannender und vielfältiger ausfallen sollen. Darüber hinaus, natürlich jede Menge zu entdecken und eine Optik, die die PlayStation 5 ziemlich ausreizen dürfte. Das Finale ist es aber noch nicht: Nach Rebirth soll noch ein drittes Spiel erscheinen, mit dem die Story des Remakes von Final Fantasy 7 ihr Ende finden wird.Ob die hier genanntenschlussendlich ihren Vorschusslorbeeren gerecht werden, bleibt natürlich immer abzuwarten. Am Ende bleibt trotzdem diese eine Frage:Verratet es uns gerne in den Kommentaren.