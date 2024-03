Die neuen Spiele im März 2024 im Überblick

Schnupferich: Die Melodie des Mumintals – 7. März 2024

Star Wars: Battlefront Classic Collection – 14. März 2024

Dragon's Dogma 2 – 22. März

Rise of the Ronin – 22. März

Princess Peach: Showtime! – 22. März

Gerade ist erst miteines der größten Spiele des Jahres erschienen, gehen diemunter weiter. Vor allem einen Tag im dritten Monat des Jahres haben drei Publisher für ganz besonders reizend empfunden.Damit ihr wisst, wann welcheerscheinen, präsentieren wir euch erneut unsere umfangreiche Monatsvorschau. Und der März kann sich definitiv sehen lassen, denn gleich, eine berühmte Prinzessin und der eine oder andere Indie-Titel wollen eure Brieftasche erobern.Ehe wir aber auf die großensprechen, folgt erst einmal die große Gesamtübersicht über die wichtigsten. Falls wir übrigens einen Titel übersehen haben, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.Wer verzückende Kinderserien mag, dem dürften dieetwas sagen: Gemeint sind natürlichvon Schriftstellerin Tove Jannson. Heutzutage sind die in Finnland lebenden Wesen zwar nicht mehr ganz so populär, aber immer noch vertreten und schon bald dürfen sie sich auch wieder in Form eines Videospiels präsentieren. Mit dem schon länger angekündigtenbegebt ihr euch selbst ins fantasievolle Mumintal und müsst dieses vor der Zerstörung bewahren.Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle des titelgebenden Schnupferich, den einige unter euch vielleicht eher unter seinem englischen Namenkennen. Der treue Freund von Mumin ist stets im grünen Mantel und mit einer Mundharmonika unterwegs – weshalb es wohl keine Überraschung ist, dasseine zentrale Rolle spielt. Extra aus diesem Grund hat das Entwicklerteam fest mit einer der besten Bands der Welt zusammengearbeitet: Sigur Rós.Jahre vorundaus dem Hause EA gab es ... nunja,und, allerdings von den Pandemic Studios und Lucasfilm. Unter Fans gelten dieals die im Vergleich besseren Spiele, aber sie sind natürlich ein wenig in die Jahre gekommen und abseits vom PC kaum noch spielbar – bis jetzt. Aspyr bringt mit derdie beiden Shooter in die Moderne und das auf allen erdenklichen Plattformen.Fortan könnt ihr euch wieder in dieder Battlefront-Spiele stürzen, im Kampagnen-Modus die Galaxie erobern oder euch Darth Vaders Armee von Stormtroopern anschließen oder natürlich in die Haut einiger legendärer Jedi-Ritter und anderer Helden und Bösewichte schlüpfen. Optisch wurden die beiden Klassiker ein Stück weit aufgehübscht, aber ein Remake solltet ihr auf keinen Fall erwarten.Fast zwölf Jahre nach dem Erstlingwerk wagt sich Capcom ein weiteres Mal an eine Geschichte mit Drachen, Vasallen und jeder Menge intensiven Kämpfen:steht vor der Tür. Obwohl das Original finanziell zu Beginn eher enttäuschte, konnte es sich über die Jahre auch aufgrund von Neuveröffentlichungen eine treue Fangemeinschaft aufbauen, die sich nun erneut in, düstere Höhlen und weitläufige Landschaften stürzt, um einer Vielzahl von unterschiedlichen Feinden gegenüberzutreten.Die Prämisse von Dragon's Dogma 2 ist dabei erst einmal arg ähnlich zu der des Vorgängers: Einund ihr wollt es zurück, aber ganz so einfach ist der Weg natürlich nicht. Unterwegs gilt es eure Truppe, bestehend aus euch selbst und bis zu drei weiteren computergesteuerten Vasallen, durch die offene Spielwelt zu führen, das physisch wuchtige Kampfsystem zu erlernen und das eine oder andere Geheimnis zu lüften. Alles natürlich optisch beeindruckend mithilfe der RE-Engine inszeniert.Sony und Team Ninja, die Macher der- und, haben sich zusammengefunden, um ebenfalls am 22. Märzauf die PlayStation 5 loszulassen. Im Japan des 19. Jahrhunderts stürzt ihr euch mit Katana, Schusswaffen und Greifhaken in eine, in der die Kämpfe fordernd und die Story mitreißend sein soll. Zumindest auf dem Blatt Papier, ob das die Wirklichkeit am Ende bieten kann, bleibt natürlich abzuwarten.Grundsätzlich hat Rise of the Ronin aber jede Menge Potenzial: Auf der einen Seite hat Team Ninja mehrfach in der Vergangenheit bewiesen, dass siekönnen. Auf der anderen Seite bietet die mehr oder weniger realistische Welt des Japans nach Ende des Tokugawa-Shogunats einen interessanten Einblick in einen historischen Schauplatz. Wie gut beides am Ende zusammen funktioniert und ob Team Ninja auch eine spannende Open World inszenieren kann, wird sich Mitte März herausstellen.Normalerweise steht sie immer im Schatten von Marios Ereignissen, aber nun darf eine, wenn gar nicht dieerneut ein eigenes Abenteuer erleben. Die Rede ist natürlich von, bei der die titelgebende Adelsträgerin ausnahmsweise nicht von Bowser entführt und von Mario befreit werden muss. Stattdessen schlüpft die Herrscherin über das Pilz-Königreich in verschiedene Kostüme, von der feschen Fechterin bis hin zur eleganten Eiskunstläuferin, und begibt sich auf eine spielerisch abwechslungsreiche Reise.Wie gut und komplex Prinzessin Peach: Showtime! ausfällt und ob die Kostümparade auch länger begeistern kann, das wird sich erst noch herausstellen. Schön zu sehen ist es aber, dass Nintendo seinenachdoch noch einmal ins Rampenlicht stellt.Ob der März mit all seinen Releases auch überzeugen kann, werden uns die nächsten Wochen offenbaren. Am Ende bleibt trotzdem eine Frage bestehen:Verratet es uns gerne in den Kommentaren.