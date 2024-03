Die neuen Spiele im April 2024 im Überblick

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – 23. April

Sand Land – 25. April

Manor Lords – 26. April

Stellar Blade – 26. April

Nach dem starken Februar und März wird es imeine kleine Ecke ruhiger, aber das heißt nicht, dass so gut wie gar keinenmehr erscheinen. Es ist immer noch ein absolut spannender Monat, der jedoch ein wenig Anlaufzeit benötigt.Damit ihr bestens vorbereitet sind, verraten wir euch in unserer Monatsvorschau dieder nächsten vier Wochen. Mit dabei ist unter anderem ein heißbegehrtes Strategiespiel, die Videospieladaption eines Toriyama-Mangas und noch einiges mehr.Ehe wir aber auf die einzelnen Highlights zu sprechen kommt, folgt erst einmal unsere üblicheüber die wichtigsten neuen Spiele im April 2024. Falls wir übrigens etwas vergessen über schlicht übersehen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare.Mit dem vielleicht etwas sperrigen Namenhat es sich ein kleines Entwickler-Team zur Aufgabe macht, die-Reihe aus den 90er-Jahren geistig fortzusetzen. In Eiyden Chronicles erwartet euch deshalb ebenfalls ein, bei dem politische Ränkespiele und knifflige Intrigen ebenso eine Rolle spielen wie der eigene Abenteuerdrang.Etwas weniger klassisch ist Eiyuden Chronicles bei einem anderen Punkt: Es gibt, mit denen ihr euch durch die vermutlich recht umfangreiche Story schlagt. Hinzu kommt ein Grafikstil, den Square Enix einst beials HD-2D etablierte, sprich es gibt eine Mischung aus hochdetaillierten 3D-Hintergründen und pixeligen 2D-Charakteren.Derist vor allem für seine Arbeit anbekannt. Aber der Zeichner hat in seiner Laufbahn noch ganz andere Projekte umgesetzt, wie beispielsweiseoder. Letzteres wurde bereits 2000 als Manga veröffentlicht, ehe Ende 2023 ein Anime folgte und nun die Videospielumsetzung nachgeschoben wird.Die Geschichte spielt in der fernen Zukunft, in der die Erde nur noch einist und lediglich der König über eine Wasserquelle verfügt. Der Sheriff Rao vermutet jedoch, dass es zwischen all dem Sand noch mehr Flüssigkeit gibt und bittet deshalbum Hilfe. Dieser schickt aber lediglich seinen Sohn Beelzebub nach vorne, mit dem ihr nun in Sand Land ein ganz verrücktes Abenteuer in Form eineserlebt.Mit Manor Lords erscheint Ende April eines der vermutlich– vorerst aber nur im Early Access. Seit einigen Jahren arbeitet der Entwickler Slavic Magic überwiegend alleine an seiner Vorstellung eines Aufbauspiels, bei dem auch die Gefechte eine signifkante und taktische Rolle spielen. Doch zu erst gilt es erst einmal, das eigene Dorf aufzubauen und das dürfte schon gar nicht so einfach werden.Denn, wechselnde Jahreszeiten inklusive schwierigen Wetterbedingungen und verschiedene Steuersysteme. Darüber hinaus müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht in den Fokus anderer Herrscher geratet, denn die an diekönnen ganz schnell dafür sorgen, dass ihr zu viele Bewohner verliert. Das wiederum führt im schlimmsten Fall dazu, dass eure Ernte aufgrund zu weniger Arbeiter eingeht und euer Dorf in eine echte Krise rutscht.Entwickler ShiftUp ist bislang vor allem mit seinem Mobile-Hitin Erscheinung getreten, will nun aber auch die PlayStation 5 erobern. Beisetzt man deshalb auf ein actionreiches Erlebnis im Stil vonoder, inklusive eines durchaus kritisch zu betrachtenden Designs von Protagonistin Eve.In der Zukunft haben übermächtige Kreaturen die Erde verwüstet und die Menschheit hat sich in letzter Sekunde in Weltraum-Kolonien gerettet. Von dort aus schickt man nun Eve auf die Erde, um die Feinde zu besiegen. Doch vor Ort wird die Cyborg-Dame feststellen müssen, dass dies gar nicht so einfach ist und vielleicht mache Dinge gar nicht so sind, wie einem immer erzählt wird.Das war es also bereits mit den. Zum Schluss stellt sich wie immer die eine Frage:Oder nutzt ihr den wechselhaften Monat, umoderzu vollenden? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.