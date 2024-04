Die neuen Spiele im Mai 2024 im Überblick

V Rising – 8. Mai 2024

Homeworld 3 – 13. Mai 2024

Senua's Saga: Hellblade 2 – 21. Mai 2024

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor – 23. Mai 2024

F1 24 – 31. Mai 2024

Der April mit seinem wechselhaften Wetter neigt sich dem Ende, dersteht vor der Tür – und mit ihm eine ganze Wagenladung voller, die um eure Gunst und einen Platz auf eurer Konsole oder dem PC kämpfen.Damit ihr euch bestens auf die kommenden Neuveröffentlichungen vorbereiten könnt, stellen wir euch kurz und knapp diefür den Mai 2024 vor. Unter anderem dürft ihr euch demnächst auf einen optischen Xbox-Kracher, die Rückkehr eines Nintendo-Klassikers und die PC-Portierung eines Samurai-Abenteuers einstellen.Bevor wir allerdings auf die einzelnen Highlights eingehen, folgt wie so oft unsere. Hier listen wir für euch die wichtigsten neuen Spiele auf, damit ihr sofort Bescheid wisst, wann welcher Release ansteht. Sollten wir dabei einen Titel übersehen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare.Gut zwei Jahre hatdie Vorteile vom Early Access genossen, jetzt ist der Zeitpunkt für Version 1.0 gekommen. Dasmit dem sehr actionreichen Kampfsystem hat in den vergangenen 24 Monaten zahlreiche Verbesserungen und inhaltliche Erweiterungen bekommen, wodurch sich ein mittlerweile ziemlich umfangreiches Paket gebildet hat. Mit dem Sprung zur Vollversion wird V Rising aber noch einmal wachsen.Unter anderem dürft ihr fortan gegenhöchstpersönlich in den Kampf ziehen, neue Gebiete erkunden, eurem Arsenal frische Waffen hinzufügen und euch auf eine überaus spannende Kollaboration freuen. Zusammen mit Konami bringen die Entwickler, und zwar in Form von Simon Belmont. Gegen den berühmten Vampirjäger dürft ihr kämpfen und zeigen, dass er zwar mächtig, aber keinesfalls zu stark ist.Eines der besten Sci-Fi-Echtzeitstrategiespiele geht in eine neue Runde: Indürft ihr euch ein weiteres Mal auf beeindruckende und riesige Schlachten im Weltraum freuen, bei denen es von kleinen Jägern und mächtigen Schiffen nur so wimmelt. Natürlich spielen in den Kämpfeneine wichtige Rolle genau wie die Tiefe: Ihr entscheidet also ebenfalls darüber, ob ihr von unten oder von oben angreift, um euch einen taktischen Vorteil zu gewähren.Für den dritten Hauptteil der Reihe versprechen die Entwickler eine "vollständig simulierte Ballistik-Physik", eineund den. Letzterer ermöglicht es euch, mit bis zu zwei Freunden zusammen verschiedene Schlachten zu schlagen und nach und nach die eigene Armee zu verbessern. Ein klassischer PvP-Modus ist ebenfalls mit an Bord.2017 sorgtefür Aufsehen: Ein optisch beeindruckendes Abenteuer, aus eigener Kraft von Entwickler Ninja Theory finanziert und mit besonderenauf die psychische Erkrankung der eigenen Heldin. Eine Heldin, die mit ihren eigenen Dämonen und Stimmen im Hinterkopf zu kämpfen hat. Mit dem seit 2019 angekündigten Nachfolger wird ihre Geschichte innun fortgesetzt.Inhaltlich soll sich gar nicht so viel ändern: Das zweite Hellblade soll ein unter zehn Stunden langes, intensiv inszeniertes,werden. Inhalten sich die Entwickler mit Infos bisher zurück, aber es soll sich unter anderem darum drehen, dass sich Senua gegen die Tyrannei stellt und all jene retten möchte, die unter dieser gelitten haben.Zwei Jahrzehnte nach dem Erscheinen auf dem GameCube bringt Nintendo den vermeintlich besten Serienteil derzurück. Das Remake vonmacht vor allem visuell einen Hüpfer nach vorne: Die knalligen Farben sind satter, das optische Erscheinungsbild deutlich weniger verwaschen. Der bekannte Papier-Stil bleibt in der Neuauflage aber komplett erhalten.Spielerisch gibt es hingegen nur verhältnismäßig kleinere Änderungen, unter anderem soll die eine oder andere Fähigkeit etwas verbessert werden. Grundsätzlich erwarten euch aber erneut zahlreiche, während ihr mit Mario und einem Partner durch die Welt streift, um Prinzessin Peach abermals zu retten.In der Realität heulen die Motoren der Formel 1 schon seit dem 2. März für die diesjährige Saison, in der Videospielumsetzung dauert es bekanntlich immer etwas länger. Aber Ende Mai könnt ihr euch auch wieder hinter das Cockpit von Ferrari, Mercedes oder Red Bull Racing schwingen und inum den Platz auf dem Treppchen rasen. In diesem Jahr wird es, so die Formulierung seitens EA und Codemasters, das erste Mal seit 2016 größeregeben.Erstmals könnt ihr darin einen eigenen Fahrer erstellen oder greift auf bestehende der F1- und F2-Serie zurück. Alternativ wird es auch verschiedene legendäre Piloten geben, mit denen ihr anschließend um den Weltmeister-Titel fahrt. Zusätzlich habe das Team einige Strecken ihren realen Vorbildern angepasst,und einige Detailverbesserungen an Bord.Mit den rasanten Fahrern der Formel 1 kommen wir auch zum Ende der. Wie üblich folgt jetzt die altbekannte, aber stets relevante Frage:Verratet es uns gerne in den Kommentaren.