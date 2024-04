Persona 6: Nach Lila, Orange, Blau, Gelb und Rot kommt nun… Grün?





The color theme for Persona 6 is green.



— みどり (@MbKKssTBhz5) April 8, 2024

Eigentlich haben Atlus-Fans mit dem im Februar erschienenenund dem für Herbst angesetzteneine ganze Menge zu spielen dieses Jahr, doch die Gerüchteküche rund umbrodelt natürlich., die als zuverlässige Quelle für Nachrichten zu Atlus gilt und auchrichtig vorab angekündigt hat, verriet nun einige neue Infos, die sie zu Persona 6 in Erfahrung gebracht haben will. Darunter auch: Das Farbschema des noch unangekündigten JRPGs, das dem einerentspricht.Bevor wir einen Blick auf den Leak von Midori werfen, hier nochmal ein kurzer Abriss zur erwähnten Fan-Theorie: Als Atlus zumeine Illustration mit allen Protagonisten teilte, entdeckten Liebhaber der Reihe ein Detail, das ihrer Meinung nach auf Persona 6 deuten könnte. Das Bild zeigt die Rundenkämpfer nämlich vor einer Graffiti-Kulisse, diewurde, die zu den jeweiligen Spielen passen.Lila für das erste, Orange für das zweite, Blau, Gelb und Rot für die darauffolgenden Teile: Doch deram linken Bildrand passt zu keinem der bisherigen Spiele, musste Fans zufolge also auf das Farbschema von Persona 6 hinweisen. Die Vermutung liegt nah:sind nicht mehr übrig, um dem sehnlichst erwarteten Rollenspiel einen frischen Anstrich zu verpassen.Wirkte die auch auf Reddit geteilte Theorie vor zwei Jahren noch ein wenig aus der Luft gegriffen,nun, was Fans bereits wussten: Persona 6 wird ein grünes Farbschema bekommen; sogar der Farbton der Jubiläumsillustration soll mit dem für das Spiel genutzten übereinstimmen. Darüber hinaus verrät die Insiderin aber noch ein bisschen mehr: So soll dieschon 2019 gestartet haben, zeitgleich mit Reload undWann genau wir mit dem sechsten nummerierten Ableger rechnen können, lässt sich daraus leider nur begrenzt ableiten: Die Neuauflage vom dritten Teil und Tactica sind längst erschienen, doch von einerfehlt weiterhin jede Spur. Es steht zu vermuten, dass Atlus sich 2024 erst noch auf Metaphor Re:Fantazio und den kommenden The Answer-DLC fürkonzentriert, bevor man einenankündigt.