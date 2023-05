Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Remake zum legendären Klassiker endlich offiziell enthüllt

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Originalgetreu und trotzdem neu

Fast 20 Jahre ist es her, seitdem Metal Gear-Fans die Origin-Story von Big Boss miterlebt haben und mitsoll der dritte Teil der Reihe nun in neuem Glanz erstrahlen.Schon seit einer ganzen Weile brodelt die Gerüchteküche, dass der vermutlich beliebteste Ableger von Hideo Kojimas Spionage-Thrillern eine Rundumsanierung verpasst bekommt und bei dem gestrigenließ Konami die Schlange aus dem Sack. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, dafür aber einen ersten Trailer.Wer bereits Gameplay zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erwartet, dürfte angesichts des gut zweiminütigen Werbevideos aber enttäuscht sein: Die cinematische Sequenz, bei der die Nahrungskette der Natur von der Ameise zum Krokodil gezeigt wird und schließlich beimpersönlich landet, gibt noch keine Auskunft darüber, wie das Remake tatsächlich aussehen wird.Ohnehin ranken sich noch einige Mysterien um die Neuauflage. Zwar verspricht Publisher Konami dieund eine originalgetreue Umsetzung der Vorlage, auf Twitter verrät man aber auch, dass man das Spiel mit neuen Elementen anreichern wolle. Daher rührt auch der Zusatz „Delta“: Das Symbol stehe für Veränderung, ohne Strukturen umzukrempeln, twitterte der offizielle Metal Gear-Kanal. Neben dem nochherrscht derweil auch Unklarheit über das verantwortliche Entwicklerstudio.Feststeht hingegen, auf welchen Plattformen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheinen wird, und wie bereits vor wenigen Tagen gemunkelt wurde, wird die Neuauflagewerden. Abseits derwerden deshalb auch diebedient – nur moderne Hardware also, schließlich soll der Spionage-Thriller in „atemberaubender Grafik“ begeistern.Während Metal Gear Solid Delta: Snake Eater allem Anschein nach noch eine ganze Weile auf sich warten lässt, können Fans der Reihe genau wie Neueinsteiger noch diesen Herbst in die Welt von Kojimas Vermächtnis abtauchen, wenn Volume 1 dererscheint und die ersten drei Teile auf die „neuesten Plattformen“ bringt – welche das genau sind, darüber schweigt Konami.Auch in welchem Zustand sich die Klassiker befinden werden, ist derzeit unklar. Auf der offiziellen Website des Spiels ist vondie Rede, während man dem zweiten und dritten Teil in der Pressemitteilung den Zusatz „HD Collection Version“ attestiert. Fastsein, weshalb die Entwickler für Spieler ein hilfreiches Feature eingebaut haben.