Destiny 2: The Final Shape: Neue Erweiterung mit Cinematic-Trailer und spannender Rückkehr angekündigt

Destiny 2: The Final Shape – Nathan Fillion ist wieder da

Große Enthüllung im August

Während deskündigte Bungie mitnicht nur ein neues Spiel an, sondern hatte auch was für-Fans im Gepäck: Den ersten Trailer zuDie große Erweiterung für Destiny 2 soll im kommenden Jahr diezu einem Ende bringen, auch wenn der Online-Shooter danach noch fortgesetzt wird. The Final Shape ist jedoch erst einmal der vorläufige Höhepunkt, zu dem Bungie demnächst mehr Informationen verraten wird.Der Cinematic-Trailer zu Destiny 2: The Final Shape beginnt mit Ikora, die einen kurzen Rückblick auf die letzten Jahre gibt: Man hat etwa gegen die Hexenkönigin Savathun gekämpft und sich mit den Kabalen und Eliksni verbündet, um das Gefecht gegen The Witness und der Dunkelheit aufnehmen zu könnenDer anschließende Schwenk zeigt dann, wem sie das eigentlich erzählt: Cayde-6. Der ehemalige Anführer der Jäger-Hüter ist inzusammen mit seinem Geist gestorben. Auf den Turm erinnert bis heute eine Gedenkplatte an sein verhältnismäßig frühes Ableben. Nun kehrt er offenbar zurück, auch wenn das eventuell nur temporär ist:Ikora und Cayde-6 sind nämlich an einem Ort zu sehen, der bislang noch unbekannt ist – sowohl aus Spieler-Sicht, als auch der Sicht des von Nathan Fillion gesprochenen Charakters. "Wir sind jetzt hier. Wo auch immer hier ist."Der Cinematic-Trailer bleibt jedoch vorerst das einzige Lebenszeichen von Destiny 2: The Final Shape, zumindest für ein paar Wochen. Amwird Bungie im Rahmen eines eigenendie nächste Erweiterung seines MMO-Shooters ausführlich vorstellen. Vielleicht erklärt man dann sogar schon, wie umfangreich die Rückkehr von Cayde-6 ausfallen wird.Neben dem neuen Destiny-Kapitel kündigte Bungie während des PlayStation Showcase außerdem mit. Singleplayer-Fans dürfen sich hingegen überoder