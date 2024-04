Destiny 2: Die Finale Form mit Prisma-Klasse

Die Gräuel wollen euch ans Leder

Grimm: Ist besonders agil und kann fliegen. Kommt er euch zu nahe, werdet ihr verlangsamt und eure Fähigkeiten unterdrückt.

Ist besonders agil und kann fliegen. Kommt er euch zu nahe, werdet ihr verlangsamt und eure Fähigkeiten unterdrückt. Husk: Ein Nahkämpfer, der einen fiesen Spuk-Feind auf euch hetzt, außer ihr trefft direkt seine Schwachstelle.

Ein Nahkämpfer, der einen fiesen Spuk-Feind auf euch hetzt, außer ihr trefft direkt seine Schwachstelle. Betreuer und Weber: Feinde, die die Fähigkeiten von Strang oder Stasis einsetzen und damit versuchen, euch enorm unter Druck zu setzen.

erlebte zuletzt nicht seine stärksten Momente, die Spielerzahlen rutschten ab. Jetzt will Bungie einerseits mit demdie Spieler zurückgewinnen, aber der Fokus liegt klar auf der für Anfang Juni geplanten Erweiterung. Zu der gibt es nun etliche neue spannende Informationen.Im Rahmen eines kleinenhaben die Entwickler nämlich einen Teil der geplanten Neuerungen des kommenden und vermutlich vorerst letzten Addons für Destiny 2 vorgestellt. Mit dem großen Finale der Licht- und Dunkelheitsaga will Bungie das zehnjährige Kapitel seines Online-Shooters schließen, und bringt dafür nach langer Zeit auch mal wiederins Spiel. Alle angekündigten Änderungen für Destiny 2: Die Finale Form stellen wir euch kurz und knapp vor.Die vermeintlich größte Neuerung in Destiny 2: Die Finale Form ist die Einführung einer. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die dritte Form der Dunkelheit, sondern Bungie bringt Licht und das Gegenstück zusammen:. Der neue Fokus erlaubt es euch erstmals, die, um mächtige Kombinationen zu entwickeln. Wie effektiv die Build sein werden, bleibt noch abzuwarten, aber das Potenzial für noch stärkere Fähigkeiten ist auf jeden Fall vorhanden.Außerdem führt Bungie die sogenannteein, welche in Form von zwei neuen Leisten unterhalb des Super-Balkens dargestellt wird. Sobald diese Dunkelheit- und Lichtleiste gefüllt ist, könnt ihr einebeziehungsweise Granate auf eure Feinde werfen – beim Warlock war es eine Mischung aus Stasis und Leere, bei der die Gegner zusammengezogen und eingefroren werden.Zu guter Letzt hat Bungie dieangekündigt. Dieses Mal erhaltet ihr die Gegenstände vom Reisenden höchstpersönlich und sie umfassen verschiedene bekannte exotische Effekte. Dadurch wird es möglich sein, dass ihr quasi zwei exotische Ausrüstungsgegenstände gleichzeitig tragt, was bislang nicht möglich gewesen ist.In Destiny 2: Lightfall hat Bungie bereits mit den Quälern einen neuen Feindtyp ins Spiel implementiert und baut in Die Finale Form darauf auf: Vorhang auf für die. Dabei handelt es sich um eine neue Feindesfraktion, die dem Zeugen unterstellt sind. Drei Vertreter hat Bungie im Rahmen des Preview-Events vorgestellt:In den kurzen Gameplay-Ausschnitten zeigt sich bereits, dass es sich dabei wirklich umhandelt und nicht bereits vorhandene Kontrahenten nur optisch angepasst worden sind. Ob das reicht, um die Spieler in Massen wieder zurückzubringen, bleibt abzuwarten.Es zeigt sich jedoch, dasskein Ende auf Sparflamme bieten möchte, sondern zum Schluss noch einmal ordentlich was bieten möchte. Wobei Schluss relativ ist: Denn auch nach Die Finale Form soll der