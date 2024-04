Zweiter Frühling für wertlos gewordene Items: Destiny 2 räumt in die finale Form mit Sunsetting auf

Vor einiger Zeit suchte ein frustrierendes Feature namens Sunsetting die Spieler vonheim. Auch wenn diese Mechanik mittlerweile gestrichen wurde, richtete sie während ihres Bestehens fortwährenden Schaden an.Diese Problematik soll mit der kommenden Erweiterungein für allemal behoben werden. Grund dafür ist die Umsetzung einer neuen Teamplay-Mechanik.Mit der Einführung des Sunsetting-Prinzips machte sich das Entwicklerstudio von Destiny 2 damals eher keine neuen Freunde unter den Spielern. Jenes ist nämlich dafür verantwortlich, dass Ausrüstungsgegenstände mit der Zeit nicht weiter verbessert werden konnten. Eigentlich reicht dieaus, um höher betagte Besitztümer aufzupimpen.Dank Sunsetting aber entwickelten die Items nach dem ersten Jahr in eurer Sammlung eine, welche mit dem Zeitpunkt ihrer Aneignung verknüpft war. In der Praxis bedeutete das, Spieler konnten ihre lang gepflegten Items auf den Müll schmeißen, sobald diese nicht mehr fähig waren, sich den aktuellen Anforderungen des Spiels anzupassen. Lange überlebte das System nicht, doch die betroffene Ausrüstung verblieb bisher weiterhin nutzlos, sofern sie nicht bereits entsorgt wurde.Entwickler Bungie hat sich nun für das Update Die finale Form eine Neuerung überlegt, die nur schwer mit den Schäden des Sunsetting vereinbar ist.soll dafür sorgen, dass Freunde beim gemeinsamen Spielen trotz unterschiedlicher Fähigkeitslevel als Gruppe den gleichen Schwierigkeitsgrad erleben. Damit schwächere Spieler dabei mit ihren erfahreneren Teamkollegen mithalten können, wird ihreWürde ein geboosteter Spieler also Ausrüstung tragen, die in der Vergangenheit dem Sunsetting zum Opfer gefallen ist, müssten ihre Stats folglich ebenfalls aufgewertet werden, um in der aktuellen Mission sinnvoll eingesetzt werden zu können. Der Einfachheit halber hat Bungie kurzum entschlossen, die Hinterlassenschaften des Sunsettings endgültig zu beseitigen. Übriggebliebene Items von früher können also. Neben dieser Änderung hält Destiny 2: Die finale Form aber noch eine Reihe weiterer Neuerungen bereit.