Bungie fährt vor Destiny 2 Erweiterung Die finale Form alle Geschütze auf: Gratiszeitraum, Rückkehr alter Seasons und Rabatte

hat seit seinem Release vor bald sieben Jahren viele Stadien durchgemacht. In wenigen Wochen erreicht das Spiel seine nächste Phase und zeigt uns- eine neue Erweiterung für das kostenlose Base-Game.Dieser Anlass wird aktuell mit einer Aktion gefeiert, bei der unter anderem viele der früherenzur Verfügung stehen. Dazu hat Bungie ein paar weitere Ideen, um euch Destiny 2 wieder oder weiterhin schmackhaft zu machen.Bei Bungie herrscht gerade alles andere als Stillstand, denn der Release von Destiny 2: Die finale Form rückt immer näher: Am. Das Spektakel soll aber natürlich nicht im stillen Kämmerchen stattfinden, weshalb schon jetzt vorsorglich Aufmerksamkeit für Destiny 2 generiert wird. Dabei helfen soll eine Aktion, bei der Bungie die drei bestehenden Erweiterungen Festung der Schatten Jenseits des Lichts und Die Hexenkönigin raushaut. Obendrein öffnen sich die Tore für, welche ebenfalls kurzzeitig ins Spiel zurückströmen.Etwas exklusiver wird der Zugang zum aktuellsten DLC Lightfall gehandhabt, welches nur für PlayStation Plus-Mitglieder in den Open Access wandert. Zeit sich mit den Zusatzinhalten auszutoben bleibt, einen Tag bevor Die finale Form Destiny 2 umkrempelt. Bis dahin gibt es außerdemim PlayStation-, Epic Games- und Xbox-Store auf drei Produktpakete: Destiny 2: Armory Collection und Destiny 2: Legacy Collection sind um 80 % reduziert, Destiny 2: Lightfall + Jahrespass kostet 70 % (bei Epic und Xbox ebenfalls 80 %) weniger.Auch wenn Spieler die alten Seasons Anfang Juni erneut verabschieden und wieder in den Geldbeutel greifen müssen, um die kostenfrei gebotenen Erweiterungen zu starten, bleiben alle ergatterten. Gut ausgestattet und frisch eingespielt können sie dann in das bevorstehende Destiny 2 DLC Die finale Form starten, das unter anderem eine neue Subklasse einführen wird