Phantom Blade Zero: Chinesisches Action-Rollenspiel lockt nicht nur Sekiro-Fans mit Schwerterklirren

Phantom Blade Zero: Ein Mann, eine Klinge und 66 Tage

Neben großen, aber bekannten Namen schlich sich auch die ein oder andere Überraschung in das gestrige PlayStation Showcase, darunter beispielsweiseDasaus dem Hause S-Game macht seinem Assassinen-Protagonisten alle Ehre und erwischte die meisten Zuschauer mit seinem plötzlichen Auftritt kalt. Mit seiner düsteren Optik, dem abgefahrenen Gegnerdesign und den punktgenauen Paraden dürfte der Trailer mindestens bei Fans von From Softwaresfür wohlige Schauer gesorgt haben.Im Premieren-Trailer glänzt Phantom Blade Zero nämlich mit blitzschnellen Gefechtschoreografien und wer dabei nicht genau hinschaut, wird daseher hören als sehen. Die Kampfkünste des Protagonisten sind angesichts der fiesen Feinde auch mehr als nötig: Gesichtslose Reiter setzen euch in der düsteren Spielwelt genauso zu wie Maskierte Kettenschwinger und lebendige Wächterlöwen.Darüber hinaus verrät das dreieinhalb-minütige Werbevideo aber nicht besonders viel. Als Attentäter Soul wurdet ihr von der mysteriösen Ordnung verbannt und in deneures Lebens seid ihr nicht nur auf Rache, sondern auch auf die „dunklen Geheimnisse von Wulin“ aus. Auf Twitter beschreiben die Entwickler die Welt derweil als „kungfupunk Wuxia“, wobei letzteres ein Genre in der chinesischen Literatur- und Filmszene ist, bei dem es um ritterliche Helden geht.Wie ritterlich ihr als Assassine mit eurem blutverschmierten Schwert wirklich vorgeht, erfahrt ihr, wenn Phantom Blade Zero zu einem noch nicht näher definierten Zeitpunkt für dieerscheint.die Ehre gegeben haben, verraten wir euch in unserer Übersicht und stellen dabei fünf Highlights vor.