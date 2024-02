Phantom Blade Zero: Neuer Trailer zum düsteren Action-RPG, Demo noch dieses Jahr

Phantom Blade Zero: Von Kindheitsfreunden und Erzfeinden

Viele PlayStation-Präsentationen konzentrieren sich bisweilen auf Updates zu längst angekündigten Titeln, völlig frisches Futter ist eher die Ausnahme – so auch das im Mai 2023 enthüllteNach mehr als einem halben Jahr Funkstille zum chinesischen Action-Rollenspiel, das weiterhin dieses Jahr eineerhalten soll, mit der ihr schon einmal in die düstere Geschichte reinschnuppern könnt, veröffentlichte man nun einen. Der konzentriert sich vor allem auf seine ästhetische Seite; ein bisschen frisches Gameplay gibt es aber auch.Das fast dreiminütige Werbevideo zu Phantom Blade Zero versteht sich eigentlich eher als: Gute zwei Drittel zeigen eine gezeichnete Begegnung zweier Schwertkämpfer auf einer Brücke, deren finstere Blicke ernsthafte Konkurrenz für den dunklen Himmel darstellen. Der Regen prasselt, die Finger zucken am Klingenhalfter, das lange Haar flattert im störrischen Wind:In einer wie mit Tusche gemalten Sequenz sind die beiden Samurai zu sehen, wie sie von Kindesbeinen an zusammen trainieren und ihren Weg beschreiten.Der muss sich offenbar irgendwo gespalten haben, schließlich stehen sich die zwei nun als Feinde gegenüber und kreuzen, zumindest in ihrer Fantasie, auch schon nach kurzer Zeit ihre Klingen. Derwird dann wohl erst im fertigen Spiel verraten, Blut fließt aber in jedem Fall. Nach der beeindruckenden Animation sind dann nochzu sehen, die sich erneut auf die Schwertkämpfe und die düstere Atmosphäre von Phantom Blade Zero fokussieren.In der Videobeschreibung erklärt man, was es mit dem Video auf sich hat: Es handelt sich um einen speziellen Trailer, der dasfeiern soll und, passend zum Inhalt, den Namen „Rain and Blood“ trägt. Man wies noch einmal auf diehin, bedankte sich bei den geduldigen Fans und wünschte allen einen fröhliches chinesisches Neujahr.Abseits davon ist die News-Lage rund um Phantom Blade Zero tatsächlich eher dünn: Das Action-Rollenspiel sollerscheinen, einengibt es noch nicht. Der Fokus auf Samurai, Katana und Paraden im ersten Trailer weckte Erinnerungen an, im Mittelpunkt der blutigen Rachegeschichte steht ein Protagonist, der mit 66 verbleibenden Lebenstagen in Höchstgeschwindigkeit auf sein Ende zu hält. Ähnlich schnelle Gefechte verspricht derweil