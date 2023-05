Neva: Das neue Spiel der Gris-Entwickler zeigt sich im ersten Trailer

Neva: Eine junge Frau und ihr Wolf

Release erst im nächsten Jahr

Zwischen all den großen Blockbuster-Spielen kamen beimauch kleinere Spiele ans Tageslicht. Eines davon ist, das neue Spiel vom spanischen Entwickler Nomada Studio, den Machern vonSchon das Debütspiel des jungen Teams aus dem Jahr 2018 wusste seinerzeit mit einer bildhübschen Optik und einer spannenden Prämisse zu begeistern. Kurzerhand zogen wir imund Neva erweckt den Anschein, dass es zumindest optisch erneut ein wahrer Augenschmaus wird.Im ersten, rund zwei Minuten langen Trailer gewährt Neva bereits einen guten Ausblick auf den optischen Stil: Ruhige Pastellfarben, die permanent den Eindruck eines fast schon surrealen Gemäldes wecken. Doch nicht nur optisch will Nomada Studio Spieler in den Bann ziehen, sondern ein weiteres Mal eine emotionale Geschichte erzählen.Die handelt an der Oberfläche von einer jungen Frau namens Alba und ihrer Bindung zu einem Wolf, die sich zusammen auf eine Reise durch eine zerrissene Welt begeben. Doch nach einem dramatischen Ereignis stirbt der tierische Begleiter und hinterlässt Alba ein Wolfsjunges, zu dem sie eine ganz neue Beziehung aufbauen muss. Im Laufe der Handlung wird der junge Wolf heranwachsen und reifen, was mitunter zu ganz anderen Konflikten führt.Die Erzählung Nevas hat laut den Entwicklern noch eine weitere Bedeutung: Es geht symbolisch um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, die gewiss nicht immer einfach ausfällt. Aus diesem Grund habe man sich für zwei Charaktere entschieden, wovon einer schon mehr oder fest im Leben steht und der andere noch seinen Platz finden muss.Darüber hinaus wollen die Macher auch die aktuellen Umwelt-Problematiken, die durch den Eingriff der Menschen entstehen, thematisieren. Die Auswirkungen der Zerstörung ganzer Ökosysteme will man in Neva spürbar machen und aufzeigen, wie sehr es das Leben von Menschen und Tieren beeinflusst.Bevor ihr jedoch selbst diese Geschichte erleben könnt, vergeht noch etwas Zeit. Erscheinen soll Neva voraussichtlichfürund. Ein genauer Erscheinungstermin wurde noch nicht verraten., fassen wir für euch an anderer Stelle zusammen.