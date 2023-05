Revenant Hill: Das neue Spiel der Night in the Woods-Macher lässt euch zur Katze werden

Revenant Hill: Katztastische Konkurrenz für Stray?

Zwischen den lauten, bombastischen Blockbustern haben sich auf dem PlayStation Showcase auch ein paar potenzielle Indie-Perlen versteckt, darunterDas zumindest zwei der drei Schöpfer vonan dem Spiel arbeiten, wird schon nach wenigen Sekunden im Trailer klar:, die die Hauptrolle in dem frisch enthüllten Abenteuer spielt, gleicht der Protagonistin Mae Borowski aus Night in the Woods schließlich fast bis aufs Haar. Revenant Hill nimmt euch aber auf eine neue Reise mit.Der stimmungsvolle, aber kryptische erste Trailer zu Revenant Hill folgt der Katze Twigs durch Wälder und Felder, vorbei an Hexen und Lagerfeuern, zu Windmühlen und Arbeiterprotesten. Angesiedelt im Jahrgeht ihr katzentypischen Aufgaben nach und fresst Mäuse oder sucht nach einem sicheren Schlafplatz. Wie die auf Twitter aufgezählten Aktivitäten„Radieschen anbauen“ oder „einen Job bekommen“ dazu passen, müsst ihr in der wunderschönen, aberselbst herausfinden.Obwohl mit Bethany Hockenberry und Scott Benson zwei der drei Night in the Woods-Schöpfer am Start sind, wird Revenant Hill nicht von Infinite Fall, sondern vonentwickelt. Das Kollektiv sieht sich als demokratisches Studio ohne Hierarchie und besteht neben Benson und Hockenberry derweil noch aus fünf weiteren Mitarbeitern. Als Publisher fungiert allerdings erneutEinen Release-Termin hat Revenant Hill zurzeit noch nicht, wenn es so weit ist, soll es aber für dieerscheinen und euch dort mit der im Trailer bereits angeschnittenen, herbstlichen Atmosphäre verzaubern, die schon in Night in the Woods geherrscht hat.findet ihr derweil in unserer praktischen Übersicht.