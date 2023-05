Foamstars: Square Enix kündigt schaumigen Spaß-Shooter auf dem Showcase Event an

Foamstars: Frischer Trailer macht Lust auf die bevorstehende Schaum-Party im Shooter-Format

Erst in der vergangenen Nacht hielt Sony seinmit im Gepäck hatte. Die Gelegenheit nutzte, um uns miteinen seiner brandneuesten Titel zu präsentieren.Dabei handelt es sich grundlegend um einen 4v4-Party-Shooter, der mit seiner charmanten und farbenfrohen Optik und seinem Gameplay durchaus an Nintendos spritzigen Spaß-Shootererinnern mag. Der große Unterschied: Statt um bunte Farbenklekse geht es in Foamstars vor allem um, na klar, schwungvolle Schaum-Schießereien.Der erfrischende Shooter soll dabei nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch für die PS4 erscheinen. Im Rahmen des PlayStation Blogs verriet Produzent Kosuke Okatani, Foamstars konzentriere sich darauf, "eine neue Interpretation des Shooter-Genres zu liefern, die auf dem Konzept von “energiegeladenen Schaumstoffschlachten, die jeder spielen kann” basiert."Das Besondere an Foamstars sei außerdem, "dass der Schaum kreativ und vielseitig einsetzbar ist. Spieler können beispielsweise Schaumfestungen bauen und ihre Gegner von deren Dach aus beschießen, sie können auf dem Schaum surfen und so das Schlachtfeld durchqueren oder den Schaum sogar als Schutz vor feindlichen Angriffen nutzen."Abgesehen von Foamstars hatte Square Enix aber noch weitere Neuigkeiten auf dem PlayStation Showcase in petto. So kurbelt der brandneue Launch-Trailer von Final Fantasy 16 den Hype noch einmal gehörig an.