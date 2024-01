Foamstars: Splatoon-Konkurrent erscheint schon Anfang Februar bei PS Plus

Foamstars: Erscheint Anfang Februar als PlayStation Plus-Freebie

Was ist Foamstars überhaupt?

Ran an die Ente: Die Fracht wird in Foamstars vorangebracht, indem ihr auf ihrem Kopf tanzt. Ganz schön abgedreht.

Foamstars soll ein Spiel für jedermann werden

Bunt, poppig und familienfreundlich: Bei Foamstars müsst ihr eure Kinder nicht in ein anderes Zimmer stecken.

Nachdembei seiner Ankündigung von den meisten eher abschätzig als-Abklatsch bezeichnet wurde, zeichnet sich langsam ab, inwiefern der spritzige Party-Shooter von Square Enix auf eigenen Beinen steht.In einem virtuellen Briefing haben uns die Entwickler des Spiels nun einige derbeantwortet, die nach unserer Hands-On-Session auf der gamescom 2023 noch offen geblieben sind. Sowohl derals auch dasvon Foamstars sind damit nun bekannt und vor allem PlayStation Plus-Mitglieder dürfen bald als Schaumschläger antreten.Bereitskönnt ihr nämlich im blubbrigen Bath Vegas baden gehen – zumindest, wenn ihrhabt. Kunden des Abo Service können Foamstars im Zeitraum bis zum 5. März ohne zusätzliche Kosten herunterladen und danach weiterspielen, alle anderen müssen bis zum Ablauf der Frist warten und werdenzur Kasse gebeten. Falls euch das Spiel interessiert, braucht ihr aber ohnehin eine Online-Mitgliedschaft, schließlich handelt es sich bei Foamstars um einen Multiplayer-Shooter.Aus dem Genre mittlerweile nicht mehr wegzudenken:, die im Fall von Square Enix' neuer Marke ein Jahr dauern und neue Charaktere, Karten, Modi sowie die nicht fehlen dürfenden kosmetischen Gegenstände ins Spiel spülen sollen. Zusätzlich wird esgeben, von denen einer kostenlos und einer mit 5,99 Euro zu Buche schlagen wird. Wer zahlt, erhält natürlich zusätzliche Belohnungen und darf den ein oder anderen Charakter ein bisschen früher in die Schlacht führen.Aber, und das wurde man nicht müde, zu betonen:sollen immer für alle Spieler verfügbar werden, auch wenn man dafür gegebenenfalls ein bisschen Zeit im Season Pass investieren muss. Darüber hinaus lassen sich aber auch Inhalte überfreischalten, bei denen zwischen jederzeit, wöchentlich und limitiert verfügbaren unterschieden wird. Eine andere Art der Progression erwartet euch derweil bei den, wo ihr allein oder im Koop zusammen PvE-Aufträge abschließen und Erfahrung sammeln könnt.Wer die oben geschilderten Informationen wie ein Schwamm aufgesogen, aber vergessen hat, worum es in Foamstars eigentlich geht,. Als Online-Party-Shooter tretet ihr in Vierer-Teams gegeneinander an und müsst euch in wilden Schaumschlachten Seifenblasen um die Ohren pusten. Der als Foamsmash bezeichnete Sport findet instatt, wo der titelgebende Wettkampf in unterschiedlichen Modi und auf verschiedenen Karten ausgetragen wird.Bevor die Schlacht im Badezimmer losgeht, entscheidet ihr euch für einen der, von denen jeder seine ganz eigenen Fähigkeiten und Waffen rockt. In den Matches selbst versprüht ihr den Schaum dann literweise, baut Schutzwände oder Rampen und nutzt ein Surfbrett für elegante und effiziente Fortbewegung. Natürlich beschießt ihr aber auch Gegner und hüllt diese so lange in die Blubberblasen, bis sie zu einer Kugel werden, die ihr mit dem Surfbrett überfahren könnt,. Teammitglieder lassen sich derweil retten, wenn ihr euren Feinden mit dem Surfbrett zuvorkommt.Das Ziel des Spiels hängt derweil vom ausgewählten Modus ab: Während beisieben besiegte Gegner dazu führen, dass der beste zum deutlich stärkeren Star Player wird und ausgeschaltet werden muss, um zu gewinnen, dreht sich beialles um ein gewaltiges Quietscheentchen, das ihr wie eine Payload zum Ziel bringen müsst. Unabhängig davon, für welchen Modus ihr euch entscheidet, dürft ihr euch über DualSense-Features, optionale Bewegungssteuerung und mindestens 30 FPS auf der PlayStation 4 sowie 60 FPS und 4K auf der PlayStation 5 freuen.Nach der Flutwelle an Informationen plauderte man dann noch aus dem Nähkästchen: So verriet einer der Entwickler, wie ergekommen war. Nachdem er zuhause Zombie-Shooter odergespielt hatte und seine Frau hat wegen der Gewalt und dem Gore immer das Zimmer verließ,, bei dem sie zwar nicht mitspielen muss, aber zumindest bleiben und vielleicht zuschauen mag. Deshalb wird bei Foamstars auch Schaum statt Kugeln geschossen.Der Shooter soll also eine Spielerfahrung für alle sein und in der Hinsicht hat man sich auch bei den Charakteren und der Musik beeinflussen lassen. Ob das dann auch bei allen gut ankommt, davon können sichund alle anderen für 29,99 Euro ab dem 5. März selbst überzeugen. Einen ersten Eindruck liefert derweil, die wir auf der gamescom 2023 sammeln konnten.