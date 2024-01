Foamstars: Warum es mehr als ein Splatoon-Klon ist

Foamstars: Ein richtungsweisendes Genre?

So ähnlich und doch so verscheiden: Der kommende farbenfrohe PvP-Titelvon Square Enix muss sich seit seiner Präsentation den Vergleich mit Nintendos spritziger Party-Actiongefallen lassen. Vielleicht nicht zu Unrecht, wenn man sich das Gameplay anschaut.Dennoch zeigt sich Produzent Kosuke Okataniund hofft, dass Spieler sich auf der PlayStation sich ein eigenes Bild machen können. Für einige wird der Titel schließlich kostenlos zum Download bereit stehen.Tatsächlich sei Okatani gelangweilt davon, dass das Spiel so häufig als Splatoon-Klon bezeichnet werde. „Es gab viele Vergleiche im Internet“, konstatiert er im Gespräch mit VGC , „aber wir haben auch gesehen, dass die Menschen, die das Spiel wirklich gespielt haben, erkannt haben,.“Tatsächlich ist einer der größten Unterschiede, dass ihr mit dem titelgebenden Schaum in der Arena Gebilde errichten und diese zu eurem strategischen Vorteil nutzen könnt. Besonders diese Mechanik gefällt Okatani. „Es wäre eine Ehre, wenn Fans irgendwann dem Genre einengeben.“ – Splatoon-like würde ihm aber wahrscheinlich nicht gefallen.Der Online Party Shooter, wie Square Enix das Spiel derzeit noch selbst bezeichnet, besticht durch quietschbunte Charaktere, die die Kampfarena mit ihren Farben (beziehungsweise Schaum) abstecken. Dort enden die Parallelen zu Nintendos PvP-Farbspektakel jedoch auch. In Foamstars könnt ihr, um sie aus der Arena zu busgieren.Die Schaumparty startet. Wer ein PS Plus-Abo hat, kann sich das Spiel einen Monat lang kostenfrei herunterladen, danach kostet es 29,99 Euro. Einen ausführlicherenerhaschen.