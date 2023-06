Everybody 1-2-Switch: Nintendo kündigt überraschend Nachfolger zu verhasstem Party-Spiel an

Everybody 1-2-Switch! – Jetzt auch mit Smartphones

Als dieam 3. März 2017 das Licht der Welt erblickte, wurde sie allen voran von ihrem einzigartigen Design undgetragen.Mitwollte Nintendo zwar auch für unterhaltsame Familienabende sorgen und die Technik der Konsole vorstellen, das Party-Spiel scheiterte aber sowohl bei der Presse als auch bei den Spielern. Umso unerwarteter kommt nun sechs Jahre später die Ankündigung eines Nachfolgers: Vorhang auf fürDie Ankündigung fiel dabei ebenso überraschend wie unspektakulär aus: Ein einziger Tweet verrät, dass die Multiplayer-Sause mit Everybody 1-2-Switch in die zweite Runde geht, ab sofort vorbestellt werden kann und sogar schon am Ende des Monats, genauer gesagtauf der Nintendo Switch landen wird.Auf der offiziellen Website des Spiels finden sich weder Bilder noch Videos, einzig das skurrile Cover prangt dort und bewirbt den Titel mit einem Quizpartner mit Pferdemaske sowie jeder Menge Teilnehmer, die mit Joy-Cons undherumfuchteln. Letztere kommen dabei offenbar auch als Controller zum Einsatz, wie es in der Spielbeschreibung heißt.Welcheeuch dabei erwarten, bleibt noch geheim. Wer sich an den Vorgänger erinnert, bei dem ihr Kühe melken oder die Anzahl der Murmeln erraten musstet, dürften aber ahnen, in welche Richtung es geht. Ballons und Aliens sollen definitiv am Start sein, wie man ebenfalls in der Spielbeschreibung verrät.Deutlich absurder als die Minispiele selbst ist allerdings dievon Everybody 1-2-Switch, denn wie die Kollegen von Fanbyte berichten, sollte das Spiel ursprünglich gar nicht erscheinen – die Spieltester fanden es schlicht zu schlecht. Kein Wunder: Der Vorgänger 1-2-Switch! hat in