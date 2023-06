Persona 5 Tactica: Versehentlicher Leak enthüllt Taktik-Ableger und Persona 3 Reload

Was steckt hinter dem Leak von Persona 5 Tactica und Persona 3 Reload?





I guess the Atlus West instagram just casually dropped Persona 3 Reload and Persona 5 Tactica pic.twitter.com/clVYAqIDi8



— Ultima📛 | #вʟм (@UltimaShadowX) June 8, 2023

Persona 5 Tactica: Joker, Morgana und Co. sind zurück

Persona 3 Reload: Der renovierte Tartarus

Da ist wohl jemand mausgerutscht: Drei Tage vor dem Xbox Showcase tauchten die bisher nicht angekündigten Spieleundauf dem Instagram-Kanal von Atlus auf.Beide Spiele befanden sich schon seit einiger Zeit im Bratofen der Gerüchteküche, nun ist die Katze aus dem Sack, weil der Social Media Manager sich offenbar im Datum geirrt hat. Mit Persona 3 Reload bekommt der dritte Teil der beliebten Rollenspielreihe eine optische Frischzellenkur, während Persona 5 Tactica die Phantomdiebe inverwickelt.Wie Twitter-Nutzer UltimaShadowX mit einem Screenshot zeigt, hat der Manager desgestern unbeabsichtigt zwei Reels hochgeladen, in denen respektiv Persona 5 Tactica und Persona 3 Reload zu sehen sind. Wer sich die unten eingebetteten Trailer anschaut, erkennt, dass die Ankündigung eindeutig für dengedacht war. Dort werden die beiden Ableger vermutlich immer noch zu sehen sein, auch wenn die Überraschung für Fans nun natürlich futsch ist.Wie es zu dem versehentlich verfrühten Upload gekommen ist, bleibt unklar, mittlerweile sind aber beide Reels wieder gelöscht. Als Plattformen sind sowohl für Persona 5 Tactica als auch für Persona 3 Reload in den Trailern nur die Xbox und der PC angegeben, was aber am Xbox Showcase liegen dürfte; beide Titel landen außerdem direkt zum Release im. Entwickler Atlus kündigt dann nach der offiziellen Enthüllung beim Event hoffentlich noch eine Umsetzung für die PlayStation und Nintendo Switch an.Wer befürchtet hat, dass die Ära von Persona 5 sechs Jahre nach dem Release hier bei uns im Westen so langsam zu Ende geht, darf aufatmen: Mit Persona 5 Tactica feiern dieabermals ihr Comeback und machen nach Ausflügen im Rhythm-Game- () und Dynasty-Warriors-Genre () nun die Rundenstrategie unsicher.Optisch orientiert man sich dabei offensichtlich an den beiden Nintendo 3DS-Titelnundund lässt Joker, Ryuji und die anderen Meisterdiebe im Chibi-Look auftreten. Der Trailer enthüllt derweil nicht nur eine neue Mitstreiterin vom sogenannten Rebel Corps, sondern auch neue Schatten und verzerrte Widersacher. Ob der erneute Genre-Wechsel aufgeht, könnt ihrselbst herausfinden.Auch das Gerücht zumhat sich mit dem Instagram-Leak bewahrheitet: Die Rundumsanierung des dritten Teils hört auf den Namen Persona 3 Reload und vermischt die Ästhetik des Originals mit dem eleganten Stil von Persona 5. Dialogbilder der Charaktere, neue 3D-Modelle und überarbeitete Menüs wollen Fans genau wie Neueinsteiger mit zeitgemäßer Optik begeistern.Unklar bleibt derweil, wie es an inhaltlicher Front aussieht: Mit, der erweiterten Version, die erst letztes Jahr auf aktuellen Plattformen gelandet ist und, der PSP-Version des Ursprungsspiels, die einenin die Geschichte eingewebt und dafür einige Zwischensequenzen sowie die erkundbaren 3D-Areale entfernt hat, gibt es schließlich zwei mögliche Kandidaten für das Remake.Der Trailer deutet zum jetzigen Zeitpunkt allerdings eindeutig auf einehin: Während Protagonist Makoto Yuki die Spielwelt zu Fuß erkundet, ist von Heldin Kotone Shiomi keine Spur zu sehen. Ob man sich für Persona 3 FES, Portable oder gar einen Mix entschieden hat, erfahren wir dann aber definitiv, wenn das Remake erscheinen soll. Weniger handfest sind derweil die aktuellen