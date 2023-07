Persona 5 Tactica: Neuer Charakter, Trailer und Screenshots zum Strategie-Spin-Off

Persona 5 Tactica: Toshiro Kasukabe meldet sich zum Dienst

Vor einem guten Monat wurdezuerst geleakt und dann bei dem Xbox Showcase ganz offiziell angekündigt: Die Phantomdiebe gehen also noch lange nicht in Rente.Nach dem rundenbasiertenund dersowie dem Dynasty Warriors-Ablegermüssen sich Joker, Morgana und die restlichen Teenager der Gerechtigkeit nun bald in Strategie-Kämpfen messen. Zu denen wurden jetztenthüllt, die mehr vom Spiel zeigen und einenankündigen.Wie die japanische Seite Persona Channel berichtet, sind auf der offiziellen Website von Persona 5 Tactica eine Reihe neuer Screenshots aufgetaucht, die frische Szenen aus dem am 17. November erscheinenden Strategie-Spin-Off zeigen und auf denen auch derzu sehen ist. Genau wie die Phantomdiebe ist auch der junge Politiker versehentlich in die mysteriöse Welt namens „Kingdom“ gestolpert.Zwar ist Toshiro ein brillanter Taktiker, hat aber offenbar panische Angst vor körperlichen Auseinandersetzungen und muss deshalb von Joker und seinen Freunden vor dergerettet werden, die im „Kingdom“ zusammen mit ihren untergebenen Legionären herrscht und sich ihrevon niemandem kaputt machen will. Kurzerhand unterzieht sie alle Phantomdiebe abgesehen von Joker und Morgana einer Gehirnwäsche, weshalb die beiden zusammen mit den Neuzugängen Erina und Toshiro zunächst auf sich gestellt sind.Auf densind nicht nur die erwähnten Charaktere, sondern auch das Kampfsystem im Detail zu sehen. In den taktischen Auseinandersetzungen müssen sich die Phantomdiebe schrittweise über das Schlachtfeld bewegen und ihren nächsten Zug ganz genau planen, um in der geheimnisvollen Parallelwelt nicht den Kürzeren zu ziehen und wieder ins gewohnte Tokyo zurückkehren zu können.Wie gut sie sich dabei behaupten, beweisen auch die beiden: Das dynamische Duo hält die fiesen Truppen Maries mit ihren schlagkräftigen Schusswaffen und ihren Personas in Schach und schalten einen Legionär nach dem anderen aus. Um zu gewinnen, brauchen sie allerdings eure Hilfe: Ab dem 17. November könnt ihr sie auf derunterstützen.