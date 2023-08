Persona 5 Tactica: Strategie-Ableger bekommt DLC mit Akechi und Kasumi

Persona 5 Tactica: Akechi und Kasumi als DLC-Charaktere angekündigt

Die Mission der Phantomdiebe geht in die nächste Runde: Ab dem 17. November mischt die Teenager-Bande rund um Anführer Joker inauch das Genre der Rundenstrategie auf.Mit dabei sind, wie könnte es anders sein, alle Mitglieder, die man im Verlauf der 100-stündigen Kampagne des Hauptspiels aufgabelt: Morgana, Ryuji, Ann, Yusuke, Makoto, Futaba und Haru. Alle? Nunja, fast: Der populäre Detektivund die inhinzugekommene Athletingibt es nur für diejenigen, die noch ein paar Euronen mehr auf den Tisch legen.Wie aus dem neuen, dreiminütigen Trailer zu Persona 5 Tactica hervorgeht, schaffen es die beiden inoffiziellen Mitglieder der Phantomdiebe nicht auf dem regulären Weg ins Hauptspiel, sondern. Kauft ihr euch das zum Release erhältliche Challenge-Pack „Repaint Your Heart“ für, schließen sich euch Akechi und Kasumi an – auch wenn unklar bleibt, ob die beiden dann in der Hauptstory oder nur innerhalb einiger Extra-Herausforderungen auftauchen.Daszeigt darüber hinaus noch einige andere spannende Details:, seines Zeichens aufstrebender Politiker und brillanter Taktiker, hat ebenfalls einen Auftritt. Außerdem spendiert man uns einen Blick auf den vermutlich zweiten Bösewicht, einer strahlenden Buddha-Figur mit unzähligen Armen, der nur glückliche Bürger als nützlich anerkennt und offenbar mit harter Hand regiert. Auch die ausbekannteist am Start.Darüber hinaus könnt ihr abermals einen Blick auf das Gameplay erhaschen, das mit einer Mischung aus denà laodersowie lauschigen Konversationen daherkommt. Falls euch der taktische Teil weniger zusagt und ihr euch eher die klassischen Kämpfe der Reihe zurückwünscht, lohnt das Warten auf nächstes Jahr., bei dem eine Umfrage jüngst einevon zukünftigen Atlus-Spielen andeutete.