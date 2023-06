Prince of Persia: The Lost Crown: Soll in 60 FPS auf der Nintendo Switch laufen

Prince of Persia: The Lost Crown – “Smoothes” Gameplay auf der Switch in 60 FPS





Played through the Prince of Persia: Lost Crown demo, 60 fps on Switch. Very smooth, cannot wait to play more.



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 12, 2023

Mitwurde auf dem Summer Game Fest ein brandneuer-Titel angekündigt. Jener soll auch auf dererscheinen.Summer Game Fest-Schöpferdurfte bereits einen ersten Blick auf die Demo des neuen PoP-Spiels werfen. Dabei äußerte er sich nun zur, die auf dem Handheld-Hybriden aus dem Hause der japanischen Spieleschmiede einen durchaus soliden Eindruck hinterlassen zu haben scheint.Zwar sind bislang keine Details zur Auflösung, mit der Prince of Persia: The Lost Crown über die Bildschirme flimmern soll, bekannt. Allerdings gibt uns Keighley ein Update hinsichtlich der Framerate, mit welcher das Spiel auf der Nintendo Switch laufen soll: Ganze 60 Bilder pro Sekunde sollen es sein, während er von einer „sehr smoothen“ Erfahrung spricht.GoNintendo schließt sich an und spricht ebenfalls von einer Framerate von 60 FPS, die „sogar im Handheld-Modus“ erzielt werden soll. Demzufolge dürfen sich auch Switch-Spieler auf ein „smoothes“ Spielerlebnis mit ihrer liebsten Konsole einstellen.Prince of Persia: The Lost Crown soll im kommenden Januar erscheinen und von modernen Metroidvanias inspiriert sein. Dabei wirft man uns in eine „handgefertigte Welt“, die wir in unserem eigenen Tempo erkunden dürfen, während wir Rätsel lösen, Geheimnisse lüften und uns spannenden Herausforderungen stellen sollen. An anderer Stelle verraten wir euch,