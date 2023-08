Prince of Persia: The Lost Crown: Eines der besten Spiele auf der gamescom 2023 angespielt

Prince of Persia: The Lost Crown – Metroidvania ohne Prinz

Persische Kampftricks

Der fiese Mix aus Skorpion und Löwe schlägt kräftig zu – für Kollege Jonas aber kein Problem.

Der erste Hit für 2024?

Ab Januar 2024 darf man schwingen und zwar auf so gut wie jeder aktuellen Plattform.

Dieim Juni hatte sich Ubisoft sicherlich anders vorgestellt: Statt Freude herrschte bei den Fans Frust über– ausgedrückt in unzähligen negativen Reaktionen und gesenkten Daumen auf YouTube unterhalb des ersten Trailers.Der Ärger stammt dabei aus zwei grundlegenden Punkten: Zum einen hat Ubisoft selbst in den letzten Jahren den Prinzen sehr stiefmütterlich behandelt, zum anderenimmer und immer wieder. Zu der Neuauflage hatte der französische Publisher während der Forward nichts Neues zu vermelden, stattdessen gab es halt dieses mit Rap-Musik unterlegte, bei dem der namensgebende Prinz nicht einmal der Protagonist ist. Nach dem Anspielen auf dermuss ich allerdings sagen: Lasst euch von diesem Ersteindruck nicht täuschen, denn Prince of Persia: The Lost Crown hat das Potenzial, verdammt gut zu werden.Direkt zu Beginn sei gesagt: Zurkann ich nicht viel schreiben, denn die gamescom-Demo warf mich mitten ins Spiel, ganz ohne große Erklärungen. Bekannt war aber bereits, dass man dieses Mal nicht einen Prinzen verkörpert, sondern Sargon, einen der Unsterblichen. Dabei handelt es sich um eine persische Elitetruppe, die den Auftrag hat, den Adelsvertreter zurückzubringen, der aus mir unbekannten Gründen entführt wurde. Das Ziel ist demnach recht eindeutig, der Pfad dorthin aber keinesfalls so simpel.In gewisser Weise ist Prince of Persia: The Lost Crown nämlich ein Weg zurück zu den Wurzeln der Spielereihe. 1989 von Jordan Mechner erdacht, ging es damals schon umund das. Diese Tradition setzt der jüngste Serienteil fort, wie mir schon nach nur wenigen Minuten anspielen bewusst gemacht wird: Es muss gehüpft, gerannt und etlichen Hindernissen, meistens bestehend aus fies angeordneten Stacheln, ausgewichen werden. Nach etwas einspielen ergibt sich kurz darauf ein guter Flow, bei dem sich Sargon mit Gamepad sehr präzise und genau steuern lässt – ein klein bisschen erinnert Prince of Persia in diesem Moment an die Ori-Spiele.Genretypisch stolpere ich hin und wieder über natürliche Grenzen, die ich in der Demo noch nicht überwinden kann: Es fehlen mir bestimmte Fähigkeiten, die man erst im Laufe der Zeit freischaltet. Lobenswert ist derweil die, die mir jederzeit per Knopfdruck anzeigt, wo ich mich befinde und wo ich eventuell den einen oder anderen Raum übersehen habe. Das grenzt das Verlaufen, wie man es vielleicht auskennt, ein und mindert den Frust.In Prince of Persia: The Lost Crown wird aber nicht nur Athletik betrieben, sondern auch kräftig gekämpft. Die stehen der Hüpfaction aber beim Thema Präzision und: Mit Säbel, Bogen (inklusive begrenzter Anzahl an Pfeilen) und einer Art Diskus tritt man gegen verschiedene Feinde an, die sich selbst ordentlich zu wehren wissen – von wegen Unsterblicher. Sargon kann sehr wohl in den Sandstein beißen, wie ich während der Anspielsitzung ein paar Mal erleben durfte.Neben herkömmlichen Angriffen, sowie einem Dash- und Blocksystem verfügt der Prinzen-Bodyguard zudem über: Einen mächtigen Angriff nach vorne und einen kleinen Heilkreis. Beide werden über eine gemeinsame Energieleiste aufgeladen, wobei die Heilung gleich zwei Balken kostet. Als Alternative stehen zwei schmerzlindernde Tränke parat.Die Kombination aus all diesen Dingen ist sicherlich nicht innovativ, spielt sich aber erstaunlich flüssig und gut. Das machte sich vor allemder Demo bemerkbar, ein mächtiger Mantikor, der mit seinem Skorpionstachel besonders fies zusticht. Der Kampf hat dann ein paar Anläufe gebraucht... ehe ich aufgrund des Messestress meinen Kollegen Jonas das Gamepad rüberreichte, der natürlich, aufgrund seiner Erfahrungen beim, den Boss kurzerhand zu Fall brachte.Natürlich gilt: Es ist nur ein kleiner Einblick. Wie gut sich Prince of Persia: The Lost Crown über mehrere Stunden schlägt und was die Entwickler an zusätzlichen Überraschungen in petto haben, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Dennoch hat das Anspielen auf der gamescom schon richtig viel Spaß gemacht – eine präzise Steuerung, ein ausgewogen knackiger Schwierigkeitsgrad und flüssige Bewegungsmuster sei Dank.Prince of Persia: The Lost Crown mag zwar nicht der Serienteil sein, den Fans seit Jahren herbeisehnen, aber nichtsdestotrotz steht uns hier aller Voraussicht nach einins Haus. Zumindest wenn die Entwickler an ihrer Vision festhalten.Bis zur Veröffentlichung ist immerhin noch etwas Zeit: Nach aktueller Planung erscheint Prince of Persia: The Lost Crown amfürund die Nintendo Switch. Ehrlich gesagt? Ich kann den Release kaum abwarten und hoffe inständig, dass Ubisoft noch im Vorfeld eine Demo veröffentlicht, damit ihr euch selbst von den bisherigen Stärken überzeugen könnt. Selbiges gilt ebenso für das