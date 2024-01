Prince of Persia: The Lost Crown: Entwickler äußern sich zur Spielzeit und den Systemanforderungen

Prince of Persia: The Lost Crown - So lang wird das Metroidvania werden

Systemanforderungen und Konsolen-Auflösung

Auflösung / FPS: 1080p mit 60 Bilder pro Sekunde

1080p mit 60 Bilder pro Sekunde Qualitätsstufe: Normal

Normal Betriebssystem (OS): Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 Prozessor (CPU): Intel Core i5-4460 3,4 GHz oder AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

Intel Core i5-4460 3,4 GHz oder AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

Nvidia GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB

8 GB Speicherplatz: 30 GB SSD

Auflösung / FPS: 1440p mit 60 Bilder pro Sekunde

1440p mit 60 Bilder pro Sekunde Qualitätsstufe: Hoch

Hoch Betriebssystem (OS): Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 Prozessor (CPU): Intel Core i7-6700 3,4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz

Intel Core i7-6700 3,4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

Nvidia GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB

8 GB Speicherplatz: 30 GB SSD

Auflösung / FPS: 4k mit 60 Bilder pro Sekunde

4k mit 60 Bilder pro Sekunde Qualitätsstufe: Ultra

Ultra Betriebssystem (OS): Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 Prozessor (CPU): Intel Core i7-6700 3,4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz

Intel Core i7-6700 3,4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM)

Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM) Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB

8 GB Speicherplatz: 30 GB SSD

PlayStation 5: 4K mit bis zu 120 FPS

4K mit bis zu 120 FPS PlayStation 4: 1080p mit 60 FPS

1080p mit 60 FPS PlayStation 4 Pro : 4k mit 60 FPS

: 4k mit 60 FPS Xbox Series X: 4K mit bis zu 120 FPS

4K mit bis zu 120 FPS Xbox Series S: 1440p mit 60 FPS

1440p mit 60 FPS Xbox One: 1080p mit 60 FPS

1080p mit 60 FPS Xbox One S: 1080p mit 60 FPS

1080p mit 60 FPS Xbox One X: 4k mit 60 FPS

4k mit 60 FPS Nintendo Switch Handheld: 720p mit 60 FPS

720p mit 60 FPS Nintendo Switch Docked: 1080p mit 60 FPS

In Sachengestalten sich Metroidvanias in der Regel ziemlich variabel: Von etwa zehn Stunden () bis weit über 50 Stunden () ist eine große Spanne vertreten. Angesichts desstellt sich natürlich die Frage, wie viel Zeit wirdin Anspruch nehmen?Immerhin sind es nur noch ein paar Tage bis das jüngste Abenteuer der langjährigen Ubisoft-Reihe seinen Weg auf den PC und die Konsolen findet. Neuen Aussagen zufolge könnt ihr euch eineneinstellen.Dies geht zumindest aus einer aktuellen Gameinformer-Preview hervor. Den Entwicklern von Ubisoft Montpellier zufolge müsst ihr für Prince of Persia: The Lost Crowneinplanen. Unklar ist allerdings, ob sich das lediglich auf die Hauptstory bezieht oder damit sämtliche Inhalte abgedeckt sind.Immerhin, dass Prince of Persia: The Lost Crown aufgrund seiner Metroidvania-Struktur das eine oder andere, welches erst einmal gefunden werden muss. Das könnte die Spielzeit natürlich deutlich beeinflussen, ebenso wie mögliche Sammelgegenstände, die innerhalb der Spielwelt verstreut sind.Nichtsdestotrotz dürft ihr euch auf ein rechteinstellen, bei dem allerdings der namensgebende Prinz gar nicht der Protagonist ist. Stattdessen wird dieser schon zu Beginn des Spiels entführt und es ist eure Aufgabe, ihn aus den Fängen seiner Widersacher zu befreien.Abseits von Angaben zur Spielzeit hat Ubisoft selbst auch die technischen Spezifikationen zu Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht . Zu Beginn folgen die, die vergleichsweise ziemlich niedrig ausfallen.Auf den Konsolen sieht es ähnlich aus, denn Prince of Persia: The Lost Crown ist auch hier laut Ubisoftunterwegs. Im Detail unterscheiden sich die Versionen wie folgt:Wer sich von den technischen und spielerischen Stärken des Metroidvanias überzeugen möchte, muss übrigens nicht bis zumwarten. Ab dem 11. Januar gibt es einefür alle Plattformen. Bis dahin könnt ihr ja noch einen Blick auf