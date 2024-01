Prince of Persia: The Lost Crown: Kostenlose Demo zum Metroidvania ab heute auf allen Plattformen verfügbar

Prince of Persia: The Lost Crown – Demo landet auf PlayStation, Xbox, Switch und PC





Das Spielejahr 2024 hat noch keine zwei Wochen auf dem Buckel und bislang halten sich die neuen Releases in Grenzen. Mitsteht nun aber der erste größere ins Haus.Bevor der Ubisoft-Titel am 15. Januar für Käufer der Deluxe Edition undfür alle erscheint, können sich interessierte Spieler ab heute aber schon einmal selbst von der Qualität des Metroidvanias überzeugen. Eineauf allen Plattformen lädt vorab zu einer kleinen Erkundungstour durch sandige Tempelanlagen ein.Schon Anfang Dezember kündigte man auf der offiziellen Website von Ubisoft an, dass Prince of Persia: The Lost Crown eine Gratis-Probeversion für alle erhalten soll.besagter Demo, auch wenn die genaue Uhrzeit nur inoffiziell bekannt ist. Während sich der französische Entwickler und Publisher mit entsprechenden Infos leider zurückhält, heißt es vom Twitter-Kanal PlayStationSize, dass ihrmit dem Download loslegen könnt.Was genau in der Demo enthalten sein wird und ob ihrmit in die Vollversion mitnehmen könnt, steht derweil leider ebenfalls noch in den Sternen. Vermutlich wird euch Ubisoftauftischen, den wir im Dezember bereitshaben.Wie bereits bei der ersten Ankündigung enthüllt wurde, handelt es sich beim neusten Ableger um ein, in dem ihr ungewohnterweise nicht in die Rolle des titelgebenden Prinzen schlüpft, sondern als Unsterblicher Sargon unterwegs seid. Wie für das Genre üblich, sprintet und springt ihr durchund besiegt reihenweise Gegner, die sich euch auf eurem Weg entgegenstellen.Mit Backtracking, Abkürzungen und Verstecken sowie einer, die euch das Erschließen neuer Pfade ermöglichen, will Prince of Persia: The Lost Crown ganz auf die Stärken des Genres bauen.