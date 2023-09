Sonic Superstars: Spiel soll auf Switch in 60 fps laufen

Sonic Superstars: Flüssige Raserei um 4-Spiele-Modus

Im Oktober werden sich zwei Helden der 90er-Jahre-Jump’n’Run mit neuen Titeln ein Fernduell liefern. Innerhalb weniger Tage kommt sowohl ein neuer Sidescroller von Mario als auch von Sonic heraus. Das nächste Abenteuer des blauen Igels –– setzt dabei nicht nur auf Tempo.So soll das erste 2D-Spiel von Sonic seit 2017, das auf allen gängigen Systemen erscheint, in(frames per second) laufen – sogar auf der Switch, wie Naoto Oshima von Co-Entwickler Arzest in einem Interview verriet.Bei einem Spiel, das so, wie es ein Sonic-Abenteuer traditionell tut, ist eine flüssige 60-fps-Framerate ein wichtiges Element, das erheblich zur Spielqualität beiträgt. Umso wichtiger ist diese Information, da diese Einstellung längst nicht für alle Switch-Spiele unterstützt wird.Ob diese 60 fps nur erreicht werden, wenn das Spiel auf der Switch am angeschlossenen Bildschirm gespielt wird oder auch im Handheld-Modus, ist hingegen nicht bekannt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass diemöglich ist, auf denen das Spiel erscheint.Sonic Superstars kann mit bis zu vier Spieler gleichzeitig gespielt werden; es gibt aber auch die Option, im Single-Player-Modus aus den Charakterenzu wählen. Letztere ist besonders für Anfänger empfohlen, sagt Takashi Iizuka von Team Sonic im selben Interview, da sie Doppelsprünge und Attacken mit größerer Reichweite ausführen kann. Alle Charaktere haben einen unterschiedlichen Spielprolog und lassen sich unterschiedlich steuern.Sonics neuestes Abenteuerfür PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S, Switch sowie PC. Bereits heute können Besitzer von Sonic Frontiers auf die dritte Gratis-Erweiterung Super Complete Battle zugreifen. Warum der Pixel-Sonic ausgedient hat und man bei SEGA auf die aufpolierte Version aus Sonic Superstars setzen will, könnt ihr hier lesen.