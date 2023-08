Der Herr der Ringe: Return to Moria: Release-Termin für PS5 und PC steht fest

Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria erscheint am 24. Oktober für die PS5 und den PC

Indie-Entwickler Free Range Games und Publisher North Beach Games geben heute den Release-Termin für die- sowie die-Version vonbekannt. Dabei handelt es sich um ein Survival-Spiel mit Crafting-Elementen, von welchem wir bereits seit einiger Zeit wissen.Seine Veröffentlichung feiert das Spiel allerdings vorerst nur in, in der ihr es über den PS Store oder über den Epic Games Store auf eurem Computer herunterladen können sollt. Liebhabermüssen sich noch etwas länger gedulden.soll es dann endlich so weit sein: Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria wird amsowohl für die PS5 als auch für den PC über die genannten Online-Distributionsplattformen veröffentlicht. Die physische Variante könnt ihr erst ab demfür die PlayStation erstehen. Für die Xbox Series-Konsolen hingegen gibt es noch keine konkreten Informationen, bis auf einen groben Release-Zeitraum im kommenden Frühjahr 2024, wie IGN berichtet.Wie der Titel womöglich durchscheinen lässt, geht es in, wie der offizielle englische Name des Spiels lautet, allem voran um die Minen bewandernden und Erze schürfenden Zwerge, die eine tragende Rolle im Fantasy-Universum von J.R.R. Tolkien spielen. Wir begleiten sie auf ihrer spannenden Mission, ihrezurück zu altem Glanz zu führen. Als Spieler dürfen wir unserenkreieren, der sich entweder ganz alleine oder gemeinsam mit seinen Mitstreitern imin die Minen Morias wagt.Auch der- sowie der-Aspekt sollen dabei nicht zu kurz kommen, wobei der Erfinderreichtum der Zwerge definitiv eine Rolle spielen dürfte. Dabei ist nicht nur von „widerstandsfähigen Rüstungen“, sondern auch von „fein geschliffenen Waffen“, die euch „vor allen Arten von Goblins, Arachnoiden oder geheimnisvollen Gegnern“ schützen sollen, auf der Seite der Entwickler die Rede.Während die Vorfreude auf die Rückkehr nach Moria so sicherlich ein Stück gewachsen sein dürfte, galt dasaus dem populären Herr der Ringe-Franchise weitgehend als Flop. Auchund verraten, an welchen Stellen es mehr zum Erfolg nötig gehabt hätte.