Banishers: Ghosts of New Eden: Don't Nod kündigt Verschiebung auf 2024 an

Banishers: Ghosts of New Eden – Eine Liebesgeschichte im Februar

In den nächsten Wochen stehen einige spannendevor der Tür, weshalb es hier und dort ein richtiges Hauen und Stechen geben dürfte. Um zwischen all den Veröffentlichungen nicht unterzugehen, haben sichunddazu entschieden,zuEigentlich sollte das Action-Adventure am 7. November 2023 erscheinen. Dieser Termin wird aber nicht eingehalten werden, wie die beiden französischen Unternehmen bekanntgeben. Stattdessen findet der Release von Banishers: Ghosts of New Eden nun erststatt, was für die Entwickler mehr Zeit fürs Feintuning bedeutet.Genauer gesagt wird Banishers: Ghosts of New Eden amfür den, dieundstarten – und damit nur einen Tag vor dem Valentinstag im kommenden Jahr. Ein durchaus passender Releasetermin für die im Jahr 1695 in Nordamerika spielende Handlung, welche sich um das Liebespaar Antea Duarte und Red mac Raith dreht.Die beiden sind von Beruf, also Geisterjäger, deren Aufgabe es ist, die Lebenden vor den schemenhaften Seelenüberresten zu beschützen. Eines Tages kommt es jedoch während eines Auftrags zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem Antea stirbt und das Schicksal auf grausame Art und Weise zuschlägt: Die junge Frau lebt fortan selbst als Geist. Zusammen mit Red versucht sie jedoch einen Weg zu finden, diese missliche Lage hinter sich zu bringen.Spielerisch bedeutet das, dass ihr in Banishers: Ghosts of New Eden sowohl Red als auch Antea steuert. Beide verfügen jeweils über, die, wie sollte es anders sein, Stück für Stück miteinander kombiniert werden müssen, um erfolgreich in den Kämpfen gegen die übernatürliche Wesen bestehen zu können.Auf der zurückliegenden gamescom 2023 in Köln durften wir erstmals einen Blick auf das spannende Action-Adventure von den- und-Machern werfen., erfahrt ihr in unserem Anspielbericht.