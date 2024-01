Banishers: Ghosts of New Eden: Trailer zeigt mehr Gameplay vom kommenden Geisterspiel

Banishers: Ghosts of New Eden (Action-Adventure) von Focus Entertainment - Bildquelle: Don't Nod, Focus Entertainment / Banishers Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden – Trailer zu Ritualen

Ein weiterer Trailer zum heiß erwartetenist auf YouTube aufgetaucht. Er enthüllt eine Mechanik, die das Spiel von ähnlichen Titeln abhebt und Spielern mehr Handlungsfreiheit im Gameplay einräumen soll.Banishers ist der neue Titel aus dem Hause, das zuvor für die-Reihe undzuständig war. Auch hier erlebt ihr ein filmähnliches Spiel, das euch eigene Entscheidungen treffen lässt – doch es geht thematisch um Geister und ihre unheimlichen Geschichten.Der neue Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden dreht sich um sogenannte, die euch in verschiedenen Situationen helfen. Um sie durchzuführen, muss mansammeln und einen genauen Ablauf schrittweise befolgen.Ist ein Ritual ausgeführt, könnt ihr damit „Echoes“ auslösen, die euchgewähren. So findet ihr noch mehr geheime Geschichten heraus. Allerdings steht unter dem letzten Abschnitt des Videos: „Verpflichtungen und harte Entscheidungen sind nötig, um erfolgreich zu sein“, was sich höchstwahrscheinlich auf die Rituale bezieht – so kann es beispielsweise sein, dass ihr etwas Wichtigesmüsst, um ein Geheimnis zu erfahren.Dieder einzelnen Szenen bietet, wie auch bereits in den anderen Trailern, einiges fürs Auge. Viele Details und eindrucksvolle Spezialeffekte lassen hoffen, dass das neuste Spiel genauso gut aussehen wird, wie die vorherigen Titel von Don’t Nod.Erscheinen soll Banishers: Ghosts of New Eden am 13. Februar 2024 fürBanishers gehört zu den– die anderen findet ihr im separaten Artikel.