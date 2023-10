Like a Dragon: Gaiden - The Man Who Erased his Name: Nur japanische Sprachausgabe zum Release

Like a Dragon Gaiden: A Man Who Erased His Name – Alternative Sprachausgaben sollen folgen





Since Like A Dragon: Gaiden is a few weeks away and many may not know about this, thought I should let you know the English dub will not be available on the 11/8 launch date and will release as a post-launch patch (no official date yet). Hope you'll look forward to it! pic.twitter.com/BWJcM5GvNz



Mit dem kommenden Monat dürfen wir uns neben einigen anderen starken Releases auch auffreuen. Doch die Yakuza wird wohl erst einmal nur auf ihrer Muttersprache zu hören sein.Eine englische (und damit vermutlich auch die deutsche)soll der neueste Ableger der Reihe aktuellen Informationen nämlich vorerst nicht mitbringen. Wie es um eine solche steht, erfahren wir aber auch.Wie der englischsprachige Synchronsprecher von Protagonist, Yong Yea, verrät, wird die internationale Sprachausgabe nicht direkt zum Release von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name vorhanden sein. Stattdessen wollen die Entwickler sie mit einem späterennachreichen, wie es auf Twitter heißt:„Ich hoffe, ihr freut euch darauf“, schreibt Yea ganz konkret, während er auf das womöglich von vielen Spielern übersehene Detail hinweist. Zum Start wird Like a Dragon Gaiden also lediglich aufmitspielbar sein. Einfür die anderssprachigen Alternativen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.Ganz grundlegend folgt ihr derdes früheren Gangsters Kiryu Kazuma, die an die Ereignisse vonanknüpfen und bis zu Like a Dragon 8 reichen. Der kommende Ableger, The Man Who Erased His Name, soll bereits amfür den PC, die PlayStation 5, die PS4 sowie für die Xbox One und die Xbox Series-Konsolen erscheinen., verraten wir euch an anderer Stelle.