Persona 3 Reload: Umfrage deutet an, dass auch Sega die Preise erhöht

Persona 3 Reload: Jetzt auch Sega mit höheren Preisen?

Keine Preiserhöhung für Sonic

Mit der aktuellen Konsolengeration wurde es teurer: Viele Publisher entschieden sich dazu, dieum 10 Euro anzuheben. Demnächst könnte es auch beisoweit sein, wie eine aktuelle Umfrage zuandeutet.Dasund bringt das Rollenspiel zumindest optisch in etwa auf das Niveau von. Welche Änderungen noch geplant sind, darüber breiten Sega und Atlus noch den Mantel des Schweigens aus. Auch ein Preis steht derzeit nicht fest, aber womöglich wird die Neuauflage eine neue Strategie bei Sega einläuten – 70 Euro lassen grüßen.Dass möglicherweise auch Sega bei den Preisen anzieht, geht ein Stück weit aus einer aktuellen Umfrage des japanischen Unternehmens hervor, wie es im Videospiel-Forum resetera heißt. In den Fragen ging es zwar nicht explizit um den Preis von Persona 3 Reload, aber dieser wurde dennoch mindestens einmal direkt genannt.Gemäß der Umfrage denkt Sega zumindest darüber nach, Persona 3 Reload zum Preis vonanzubieten. Das würde eine Preiserhöhung um 10 Euro bedeuten, denoder auch Sony bereits gegangen sind. Bei Sega ist das bisher nicht der Fall gewesen, aber bereits in der Vergangenheit äußerte man Interesse daran, die eigene Preispolitik zu überdenken.Gut möglich, dass man nun so langsam beginnt, diese Idee in die Tat umzusetzen. Für die Zukunft könnte davon nicht nur Persona 3 Reload betroffen sein, sondern auch die ebenfalls erst vor kurzem angekündigten SpieleundIn diesem Jahr wird es aller Wahrscheinlichkeit nach noch keine teureren Preise für Sega-Spiele geben. Sowohlals auchundsind bislang mit dem ehemaligen Standard-Preis von 49,99 Euro (PC) beziehungsweise 59,99 Euro (Konsolen) angekündigt. Hier dürfte es wohl eher keine verhältnismäßig kurzfristige Änderung mehr geben.Offiziell hat sich Sega noch nicht zu den aktuellen Gerüchten geäußert. Spätestens im kommenden Jahr wird sich herausstellen, ob auch Sega die Preise anzieht und welche Publisher womöglich noch folgen werden. Beim