Persona 3 Reload: Dialog mit vormaliger trans Frau wurde verändert

Persona 3: Reload – Wann ihr vor Frauen wegrennen solltet

So beliebt die Persona-Reihe ist, so seltsame Situationen kreiert die Reihe auch dann und wann. Besonders in Szenen, in denen es um soziale Interaktion geht, kommt man um den einen oder anderen Fremdscham-Moment nicht herum. Das gilt auch für das aktuelleManchmal sind für uns unpassend erscheinende Verhaltensweisen vielleicht der japanischen Kultur zu verdanken, die sich auf westliche Gewohnheiten nicht übertragen lassen. Manchmal jedoch wirken gesellschaftliche Ansichten aus der Zeit gefallen, weshalb sich die Reihe auch schon denanhören musste.In Persona 3: Reload hat Entwickler Atlus eine dieser Stolpersteine umgangen und einem Nebencharakter kurzerhand. In einem Abschnitt des Spiels, in dem der Hauptcharakter mit seinen Kumpels Junpei und Akihiko am Strand junge Frauen anmachen will – für sich schon eine der eher unangenehmeren Parts des Spiels – kommen sie zu einer Dame, die anscheinend nicht ihrem biologischen Geschlecht entsprechend auftritt.In der Original-Edition vonspricht Akihiko siean, woraufhin sie erschrocken entgegnet: „Ich habe eine Stelle vergessen?“ Das wiederum veranlasst Junpei zum Ausruf: „Sie ist ein ER?“, woraufhin die Gruppe schnell den Rückzug antritt und sich erhofft, nicht noch einmal in eine solche Situation zu geraten.In der Remake-Fassung wird aus der schönen Frau schnell eine „wahnhafte Frau“, die die jungen Männer mit Verschwörungstheorien konfrontiert. So sei die Sonne am Himmel gar nicht echt, sondern schonersetzt worden. Demnach helfe auch normale Sonnencreme nicht, sondern nur die, die die Lady den vermeintlich ahnungslosen Schülern für 300.000 Yen zu verkaufen versucht. So viel Geschwätz halten selbst die Halbwüchsigen nicht aus und verschwinden schnell.Clever gelöst, wenngleich die Szene im Gesamten immer noch ziemlich cringy (wie die spätpubertären Jungs sicher sagen würden) ist und ihr als Spieler über die Maßen viel Zeit damit verbringt,. Ansonsten ist das Spiel aber recht gut, wie ihr inkönnt.