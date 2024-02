Persona 3 Reload: Modder bringen den weiblichen Hauptcharakter aus Portable ins Spiel

Persona 3 Reload: Mod bringt weiblichen Hauptcharakter ins Spiel

Fans wussten schon im Vorfeld: Egal wie gutwird, eine definitive Version des japanischen Rollenspiel-Ablegers wird die Neuauflage nicht sein – dafür fehlt es an zu vielen Inhalten.Da wäre zum Beispiel der rund 30-stündige Epilog The Answer, der ausschließlich inerschien, oder aber die, die nur inim Rampenlicht stand und auch in Reload fehlt. Letzteres wollen Fans nun ändern und nehmen die AufgabeDie Mod, um Kotone in die aufgehübschte Welt von Persona 3 Reload zu bringen, ist aktuell noch in vollem Gange und weit entfernt davon, fertig zu sein. Auf YouTube könnt ihr euch aber schon einmal eindavon anschauen, wie weit die Hobby-Programmierer bislang sind – und angesichts der Tatsache, dass die Rundumsanierung erst seit knapp drei Wochen erhältlich ist, ist die bisherige UmsetzungDer(die Abkürzung für Female Main Character, also weiblicher Hauptcharakter) läuft im eingebetteten Video durch die Gänge der Gekkoukan High, macht es sich im Velvet Room gemütlich und geht Karaoke singen – und sieht dabei genauso aus, wie man sichvorstellen würde. Der Charakter ist allerdings nicht das einzige, was sich bei der ambitionierten Fan-Mod verändert hat.Auch bei den Menüs hat man ganze Arbeit geleistet: Statt dem typischen Blau von Persona 3 erstrahlen die nämlich in demund geben Reload damit einen völlig neuen Anstrich. Da im Hauptmenü statt Makoto nun Kotone zu sehen ist, haben die Modder übrigensals nur die Farben auszutauschen. Auf der Github-Seite des Mods könnt ihr derweil lesen, wie ihr mithelfen könnt, falls ihr selbst daran interessiert seid.Inhaltlich möchte man übrigens auch einiges verändern: Als Kotone sollt ihrbekommen, die die Protagonistin besser widerspiegeln – und Zwischensequenzen muss man natürlich auch anpassen. Diekann man aber natürlich nicht einfügen, dafür müsste man schließlich das ganze Spiel umkrempeln. Falls ihr hingegen noch einmal nachlesen wollt, wie sich die Neuauflage allgemein schlägt, könnt ihr das intun.