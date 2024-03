Persona 3 Reload: The Answer kehrt als DLC zurück

Die Schatten schrien es bereits von den Dächern des Tartarus:bekommt eine, die sich um die lebende Vernichtungswaffe Aigis dreht und einen neuen Story-Strang ins Spiel bringt.Nach den Gerüchten erfolgte gestern bei derdie offizielle Ankündigung, bei der man auch gleich verlauten ließ, wie man Persona 3 Reload mit den frischen Inhalten versorgen wird. Denn, wie der DLC in Anlehnung an den indazugekommenen Epilog heißt, wird Teil eines umfangreicheren Expansion Pass werden.Wer das 2007 für die PlayStation 2 erschienene Persona 3 FES bereits gespielt hat, weiß natürlich, was ihn in Episode Aigis: The Answer erwartet. In dem, der an einem sich aufgrund einer Zeitschleife immer wiederholenden 31. März stattfindet, schlüpft ihr in die Rolle von Aigis, die in ihrer eigenen Erweiterung nun ebenfalls die Macht von mehreren Personas nutzen kann, und kämpft euch durch denDer neue Story-Strang erscheint allerdingsund auch nur in Zusammenhang mit zwei vorherigen DLC-Wellen, wie es auf der offiziellen Xbox-Website heißt. Wer sich den(voraussichtlich 29,99 Euro) teuren Expansion Pass kauft, darf sich bereits am 12. März aufausundfreuen, die ihr während der Erkundung des Tartarus laufen lassen könnt.folgt dann eine weitere Ladung Songs rund um den Velvet Room und passend dazu eine Reihe an schicken blauen Kostümen, die den Outfits von Igors Begleiterinnen bis aufs Haar gleichen. Ob es die Kostüme und die Musik gebraucht hätte oder ob die nurnach oben treiben sollten, bleibt natürlich fraglich – Fans dürften Episode Aigis: The Answer aber trotzdem entgegenfiebern.Wer denunterhält, hat außerdem gleich doppelt Grund zum Jubeln: Der Expansion Pass für Persona 3 Reload wird fürverfügbar sein. Wer dem japanischen Rollenspiel bislang keine Chance gegeben hat, der erfährt in, warum er das dringend tun sollte.