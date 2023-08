Fae Farm: Magische Farmsimulation zeigt Launch Trailer - Wenige Tage bis zum Release

Fae Farm: Trailer zeigt, was es anders macht als Animal Crossing und Co.

wird von Cozy Gamern bereits seit einer Nintendo Direct im September 2022 heiß erwartet. Doch es sind nicht nur gemütliche Aspekte und die niedliche Grafik, die bei Fans große Hoffnung auslösen: Denn in Fae Farm steckt, wie der Name schon sagt, auchDas Spiel stammt aus dem Hauseund erscheint am 8. September für diesowie für den. Es kommt mit einer bunten, niedlichen Grafik daher und erinnert auf den ersten Blick an eine Mischung ausund, wobei die Figuren aussehen wie die im Sims-AblegerVor wenigen Tagen veröffentlichen die Entwickler einen Launch Trailer zu Fae Farm, der erneut zeigt, wiedas Spiel aussieht. Eine Kamerafahrt durch ein umranktes, magisches Tor führt in der Vogelperspektive auf ein kleines Dörfchen. Ihr seht Figuren beim Angeln, Insekten fangen sowie beim Bearbeiten der eigenen Farm. Im Stall ist dann zu sehen, wie zuckersüß die Hühner und Kaninchen aussehen – wobei die Hasen nicht mal sichtbare Augen haben, weil ihnen ihr Fell ins Gesicht hängt, aber das macht sie noch niedlicher.Die Inneneinrichtung des eigenen Hauses wird im Trailer in verschiedenen Swatches gezeigt. „... und Kreativität“, sagt das Voice-Over in dem Moment. Ihr könnt euch also optisch austoben und euer Haus sowie euren Charakter mit unterschiedlichen Dekorationen und Kleidungsstücken schmücken. Hier hebt es sich von, aber noch nicht von Animal Crossing ab.Beim Spielen habt ihr zudem die Möglichkeit, drei Freunde in eure Welt einzuladen und die Welt Azoriazu erkunden. Die nächste Szene des Trailers zeigt vier Figuren, die zusammen an einem Hexenkessel stehen und Tränke brauen: Magie ist nämlich ein wichtiger Aspekt des Spiels – sie sorgt für den Unterschied zu vielen anderen Farmsimulationen, ausgenommen ist. Anschließend sind im Trailer unterschiedliche,zu sehen: schwebende Platten mit Lava darunter, ein magischer Wald, eine Schneelandschaft. Auch Monster gilt es zu bekämpfen, obwohl diese sehr harmlos aussehen.Vermutlich gibt es also viel zu entdecken. Dass Fae Farm massig Inhalte mit sich bringt ist zu erhoffen, da es sich nicht um ein günstiges Indie-Game handelt, sondern mit einem vollen Preis vondaher kommt – sowohl auf dem PC als auch auf der Nintendo Switch. In einem vollständigen Test zum Release werden wir euch berichten, ob es sich lohnt. Bis dahin solltet ihr bei unserem Test zu Dave the Diver vorbeischauen, den ihrfindet.