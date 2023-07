Star Wars Outlaws: Setzt auf große von Hand erstellte Planeten ohne prozedurale erstellte Inhalte

Prozedural generierte Inhalte werden besonders bei großen Spielen gerne verpöhnt. Anfangs klingt es zwar gut, jede Menge zufällige Inhalte im Spiel sehen zu können, da so eine größere Abwechslung gegeben ist. Wenn aber die Bausteine einer Welt oder im Falle voneines Universums irgendwann einfach immer wiederholt werden, fühlen sich die Umgebungen schnell leer an.Mit diesem Problem hat im selben Genre auch teilweisezu kämpfen. Genau aus diesem Grund setzen die Entwickler von Star Wars Outlaws auf eine komplett selbst erstellte Welt ohne prozedural generierte Gebiete. Das schränkt diezwar ein, da nicht jeder Planet komplett begehbar sein wird, jedoch wird es die einzelnen Gebiete vermutlich weitaus lebendiger wirken lassen.In einem Interview mit Edge (via PC Gamer ) hat der Creative Director Julian Gerighty bekannt gegeben, dass die spielbaren Gebiete auf jedem Planeten ungefähr die Größe von zwei Gebieten aus dem Spielhaben werden. Zudem definiert ereher als eine Spielmechanik, die es dem Spieler erlaubt auf viele Arten an eine Aufgabe oder ein Gebiet heranzugehen. Etwa durch das Schleichen oder sogar Bestechen bestimmter NPCs.Auch im Weltraum wird es durch die Einteilung in Gebiete wohl nicht möglich sein, komplett über die Planeten zu fliegen. Stattdessen gibt es bestimmte Landezonen auf den Planeten in Star Wars Outlaws. Das wäre dann vergleichbar mit Spielen wie, wo es ebenfalls nur kurze Landesequenzen an bestimmten Punkten gibt. Anschließends ist der Planet dann am Boden zu bereisen.