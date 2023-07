Star Wars Outlaws: Wird kein 200 oder 300 Stunden langes Rollenspiel laut Ubisoft

Star Wars Outlaws: "Kein 200 oder 300 Stunden Rollenspiel"

Open World-Spiele von Ubisoft sind in der Regel ziemliche, insbesondere die-Reihe sei hier genannt. Das vor wenigen Wochen angekündigtesoll diesem Trend aber nicht folgen, wie Entwickler Massive Entertainment in einem Interview verrät.Schon vor kurzem stellte das Team klar, dass das kommende. Stattdessen wird es nur wenige, dafür aber von Hand gebaute Planeten geben, die ihr im Laufe der Handlung erkunden könnt. Eine Handlung, die euch nicht hunderte Stunden lang an den Blaster fesseln möchte.Die englischsprachigen Kollegen von IGN schnappten sich während der San Diego Comic-Con Creative Director Julian Gerighty und Navid Khavari, seines Zeichen Narrative Director, um über Star Wars Outlaws zu sprechen. Dabei kam man auch auf den Umfang beziehungsweise die Spielzeit zu sprechen. Eine genaue Angabe konnten die beiden zwar noch nicht liefern, aber das Abenteuer von Protagonistin Kay Vess soll vergleichsweise kompakt ausfallen."Unser Ziel ist es, den Spielern ein dichtes, abwechslungsreiches Abenteuer in einer offenen Welt zu bieten, welches sie in ihrem eigenen Tempo erkunden können. Es handelt sich also, episches, schwer zu bewältigendes Rollenspiel. Dies ist ein sehr fokussiertes Action-Adventure-RPG, das die Leute auf eine Reise entführt und sehr überschaubar ist", so Gerighty.Zwar werdet ihr die einzelnen Planeten mitsamt ihren Städten erkunden können, aber ihr sollt euch dabei nicht in das Abklappern von Icons verlieren. "Einer der großen Pluspunkte eines Open-World-Spiels ist die Handlungsfreiheit des Spielers. Wenn wir also unsere Arbeit richtig machen, wird die Welt so dicht und voller verschiedener Ablenkungen sein, dass wir uns nicht auf so viele UI-Hinweise verlassen müssen", heißt es von Khavari.Ob Ubisoft und Massive Entertainment das einhalten können, bleibt noch abzuwarten: Nach aktueller Planung soll das Action-Adventure voraussichtlichfürunderscheinen. Mehr Infos findet ihr zudem in unserer